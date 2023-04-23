Личка о 3:1 в Воронеже: «Оренбург» победил на стадионе, где всегда приходит много болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Факел Оренбург Центральный стадион профсоюзов Марцел Личка Футбол

Марцел Личка доволен выездной победой «Оренбурга» над «Факелом» (3:1) в Мир РПЛ.

— Я очень рад. Мы ожидали, что нам будет тяжело. Как я говорил перед игрой, «Факел» играет в длинные мячи на двух нападающих, в подбор мяча.

Когда мы перехватили мяч, игру успокоили, начали играть через пас и искать быстрые контратаки, потому что «Факел» играл в три защитника, появлялись большие свободные зоны, и нам надо было это использовать. Получилось победить на тяжелом стадионе, где много болельщиков всегда приходит. Отличная атмосфера, мне это нравится. Рад, что мы тут играли, и большой плюс, что победили.

— Во время второго пенальти к мячу подошел Мансилья, а не Флорентин, исполнявший первый 11‑метровый удар. Кто определяет исполнителей пенальти?

— Решение принимают сами футболисты на поле.

— Во втором тайме при счете 3:1 вы произвели большинство замен в атаку. Хотели забить четвертый гол?

— В моей голове перед игрой я видел разные планы на матч после 60‑й минуты. Нам могло быть тяжело в ногах, так как переход с искусственного поля на натуральное дается тяжело. При 1:3 соперник играет ва‑банк, вышедшие игроки могли использовать появляющиеся свободные зоны, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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1 комментарий

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edward_freeman
Я, конечно, не лингвист, но, мне кажется, союз "куда" больше подходит.
Иначе коряво звучит.
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