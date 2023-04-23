Пятибратов об 1:3 от «Оренбурга»: «Факел» опять наступил на грабли, позволив сопернику дважды бить пенальти»

Дмитрий Пятибратов объяснил поражение «Факела» от «Оренбурга» (1:3) в матче Мир РПЛ.

«Нужно признать, что сегодня « » играл в футбол лучше, чем «Факел». Чтобы быть конкурентоспособными в этой лиге, у нас все футболисты должны подходить в оптимальном состоянии к матчу. Сегодня по причинам, с которыми нам еще предстоит разобраться, этого не случилось. Мы опять наступили на свои грабли, позволили дважды сопернику бить пенальти.

Был момент, когда могли вернуться в игру, при счете 1:1 Аппаев имел момент. Я думаю, этот эпизод был одним из ключевых. Когда забили второй раз, вновь подумал, что мы в игре, но нет — гол отменили.

После этого мы слишком эмоционально реагировали на действия арбитра. Мне не понравилось отношение команды на эпизоды, которые происходили на поле», — сказал главный тренер « ».

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