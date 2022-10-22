Диего Симеоне: «Мы ни в чем не похожи на «Реал» – ему постоянно удается побеждать. «Атлетико» каждый год прилагает усилия, чтобы приблизиться к «Барсе» и «Мадриду»

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Диего Симеоне заявил, что «Атлетико» и «Реал» совершенно непохожи. 

«Мы ни в чем не похожи друг на друга, потому что «Реалу» постоянно удается побеждать.

Мы из года в год постоянно прилагаем усилия, чтобы приблизиться к «Барселоне» и «Реалу», которые становятся лучше почти каждый год. Своим духом и своим оружием мы стремимся делать то, что позволит нам конкурировать с ними», – сказал главный тренер «Атлетико»

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