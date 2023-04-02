Анчелотти о 6:0 с «Вальядолидом»: «У «Реала» были проблемы поначалу, но после 1:0 все упростилось. Бензема был в своей лучшей форме»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Сантьяго Бернабеу Эден Азар Марко Асенсио Родриго Гоэс Футбол

Карло Анчелотти описал перестроения, приведшие к победе «Реала» над «Вальядолидом» (6:0).

– Это ключевая победа. Сначала у нас были небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были прекрасные контратаки, а Карим Бензема был в своей лучшей форме. Все прошло замечательно.

Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, так что я увидел возможность перевести Родриго на фланг и предоставить больше свободы Асенсио. С этого момента все стало проще.

– Азар вышел на поле, и «Бернабеу» засвистел.

– Я слышал, да. Эден хорошо тренировался во время этой паузы на матчи сборных. Он мало отыграл, но хорошо себя проявил и заработал ассист. Если будет хорошо тренироваться, то будет получать возможности, – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

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11 комментариев

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Юра Мисайлов
Ответ DolJun
и под этот реал попадет челси поттера( надеюсь хотя бы не разгром
Ну я бы не стал сравнивать сегодняшний Вальядолид с Челси , и ЛЧ - это все таки другое )
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cam
Реал увеличил свои шансы стать чемпионом Ла Лиги, осталось совсем чуть-чуть
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Бухгалтер2021
короли мира они в и испании короли
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ДЖИН
Упрочили 2 место. Хала Мадрид.
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Иван Колгашкин
ХАЛА Мадрид друзья!!!!
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Мухаббат Шарифи
Реал всегда хорошо играет против челси я думаю 5 0 будет
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asker15041993
Дай Бог, чтоб в таком духе и продолжали, на легке убрали аутсайдеров, молодцы, Горжусь!! Впереди эль классико , и Челси в ЛЧ
Желаю провести остаток сезона , без травм,и и побольше титулов.. Вамос Реал! Удачи!
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Xabi Alonso78
Бензема вовремя перед важными матчами набрал форму
0
-2
-2
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RS7
Пожелаем удачи Реалу, прогресса Эдену и конечно же ждём отличной игры в Классико
+13
-2
+11
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DolJun
и под этот реал попадет челси поттера( надеюсь хотя бы не разгром
+8
-4
+4
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белошип
Хорошо размялись перед кабинетом
Пора уже положить конец отскокам ’фкНегрейры’ в класико и начать опять уходить в отрыв в личках)
+21
-15
+6
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