Анчелотти о 6:0 с «Вальядолидом»: «У «Реала» были проблемы поначалу, но после 1:0 все упростилось. Бензема был в своей лучшей форме»
Карло Анчелотти описал перестроения, приведшие к победе «Реала» над «Вальядолидом» (6:0).
– Это ключевая победа. Сначала у нас были небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были прекрасные контратаки, а Карим Бензема был в своей лучшей форме. Все прошло замечательно.
Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, так что я увидел возможность перевести Родриго на фланг и предоставить больше свободы Асенсио. С этого момента все стало проще.
– Азар вышел на поле, и «Бернабеу» засвистел.
– Я слышал, да. Эден хорошо тренировался во время этой паузы на матчи сборных. Он мало отыграл, но хорошо себя проявил и заработал ассист. Если будет хорошо тренироваться, то будет получать возможности, – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.
Желаю провести остаток сезона , без травм,и и побольше титулов.. Вамос Реал! Удачи!
Пора уже положить конец отскокам ’фкНегрейры’ в класико и начать опять уходить в отрыв в личках)