Анчелотти о 6:0 с «Вальядолидом»: «У «Реала» были проблемы поначалу, но после 1:0 все упростилось. Бензема был в своей лучшей форме»

описал перестроения, приведшие к победе «Реала» над « » (6:0).

– Это ключевая победа. Сначала у нас были небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были прекрасные контратаки, а был в своей лучшей форме. Все прошло замечательно.

Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, так что я увидел возможность перевести на фланг и предоставить больше свободы . С этого момента все стало проще.

– Азар вышел на поле, и «Бернабеу» засвистел.

– Я слышал, да. Эден хорошо тренировался во время этой паузы на матчи сборных. Он мало отыграл, но хорошо себя проявил и заработал ассист. Если будет хорошо тренироваться, то будет получать возможности, – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.