Клопп о 3:2 с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» слишком легко позволял забивать. Но мы заслужили 3 очка»

Юрген Клопп остался доволен сосредоточенностью «Ливерпуля» на игре с «Ноттингемом» (3:2).

«Сложный матч против низкого блока. Первый тайм получился очень тяжелым, мы создавали не так много моментов, но и не так много позволяли сопернику, а это важно.

Начинать матч всегда нужно хорошо, в таком случае появляется возможность его контролировать. У Жоты был отличный момент после стандартного положения, но затем важную роль в игре стали играть вбрасывания, и она усложнилась.

В итоге все голы были забиты со стандартов, это необычно. Но главное – мы заслужили три очка.

Мне понравилось, что мы не выключались из игры и не теряли концентрации при вбрасываниях, создающих хаос, которого хочется избегать. Было слишком много моментов, когда мы не могли нормально вынести мяч, но, не считая этого, я доволен многими вещами.

Мы слишком легко позволили сопернику забить два гола. В таком матче нужно контролировать мяч, не нужно пытаться форсировать события – а мы именно это и делали.

Что касается места в топ-4 , то сейчас мы никакого отношения к этому не имеем. Посмотрим, что будет через несколько недель. Мы идем от матча к матчу, дальше – сложная игра с «Вест Хэмом», – сказал главный тренер « ».

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