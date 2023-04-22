Клопп о 3:2 с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» слишком легко позволял забивать. Но мы заслужили 3 очка»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ноттингем Форест Диогу Жота Футбол

Юрген Клопп остался доволен сосредоточенностью «Ливерпуля» на игре с «Ноттингемом» (3:2).

«Сложный матч против низкого блока. Первый тайм получился очень тяжелым, мы создавали не так много моментов, но и не так много позволяли сопернику, а это важно.

Начинать матч всегда нужно хорошо, в таком случае появляется возможность его контролировать. У Жоты был отличный момент после стандартного положения, но затем важную роль в игре стали играть вбрасывания, и она усложнилась.

В итоге все голы были забиты со стандартов, это необычно. Но главное – мы заслужили три очка.

Мне понравилось, что мы не выключались из игры и не теряли концентрации при вбрасываниях, создающих хаос, которого хочется избегать. Было слишком много моментов, когда мы не могли нормально вынести мяч, но, не считая этого, я доволен многими вещами.

Мы слишком легко позволили сопернику забить два гола. В таком матче нужно контролировать мяч, не нужно пытаться форсировать события – а мы именно это и делали.

Что касается места в топ-4 АПЛ, то сейчас мы никакого отношения к этому не имеем. Посмотрим, что будет через несколько недель. Мы идем от матча к матчу, дальше – сложная игра с «Вест Хэмом», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Александр Нижников
жота новый владелец Ноттингема
+10
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Арман Мартиросян
Ну в этом сезоне уже классика, что в каком то отрезке матча защита тупо включает режим клоуна и получает в ответ глупые голы.
+6
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Александр Высочкин
Конечно легко если Хендо смотрит как забивают
+5
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Gio S
Ответ Арман Мартиросян
Ну в этом сезоне уже классика, что в каком то отрезке матча защита тупо включает режим клоуна и получает в ответ глупые голы.
Да к сожалению это так . На ровном месте проблемы делают . Надеюсь игроки за конченный сезон , хотя бы в конце серию выдадут . Всё таки ЛЧ без нас не то смотреть .
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Oleg_MC
то есть этот самый великий нотинем форест с историей улетит таки в шип опять на десять лет?
+2
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Gio S
Хоть 3 очка забрали , уже радует . Прорвёмся и не в таком *опе были .
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MaxB
Новый уровень обороны Ливерпуля - начать бояться аутов
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Александр Высочкин
Ответ vladimir.kostrichko
Привет Александр )С победой!...Как думаешь-есть шанс на ЛЧ?
Если все оставшиеся матчи выграем 71 очков хватит с учётом если Ньюкасл МЮ, ТХ будут очки терять
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Диман Шкут
Ответ llolishe
Уходи немецкий позорник
Этот Дядя поднял команду до небес за последние 30 лет,так что на Вы, шёпотом,и желательно при каждом приёме пищи...или болей за ПСЖ,они всех рвут
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Трент 66
по сути оба гола с рикошетов, в целом хороший матч
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Mergen Welmyradow
завтра играют Ньюкасл - Тотенхэм значит ктото потеряет очки и может спуститься вниз, надо рвать просто след игру.
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Арман Мартиросян
Ответ llolishe
Это все результат игнорирования слова ротация Клоппом Полсостава полумертвые доигрывают сезоны
Видели мы эту ротацию в лице Гомеса и Матипа. Спасибо, больше не надо. Если последний ещё отрезками показывает топовый уровень рядом с Ван Дейком, то от первого надо изабиватся при первой же возможности.
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vladimir.kostrichko
Ответ Александр Высочкин
Конечно легко если Хендо смотрит как забивают
Привет Александр )С победой!...Как думаешь-есть шанс на ЛЧ?
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