Фабиньо о «Ливерпуле» без ЛЧ: «Это будет другая реальность. Большие клубы должны играть там регулярно»

Фабиньо рассказал о желании «Ливерпуля» вернуться в Лигу чемпионов.

«Попадание в чемпионов должно быть нашей целью. Мы надеемся, что она достижима.

Конечно, задача сложная. Команды, которые нас опережают, добиваются хороших результатов. Это касается « », которая набрала хорошую форму, да и « » хорошо идет, несмотря на поражение от «Виллы». Будет тяжело, но сейчас нам нужно сосредоточиться на себе.

Было здорово победить [«Лидс»] на чужом поле, с «Ноттингемом» мы сыграем дома – а дома мы обязаны выигрывать каждый матч до конца сезона. Если мы хотим попасть в первую четверку, нужно побеждать в каждом матче.

Лига чемпионов стала для нас особенным турниром. После нашего с Алиссоном переходом в «Ливерпуль» мы каждый год играли в ЛЧ, дважды вышли в финал, один раз стали чемпионами. Это особенный турнир и для нас, и для фанатов.

Атмосфера на «Энфилде» на игре ЛЧ не такая, как обычно, и я считаю, что большие клубы и большие игроки должны регулярно участвовать в этом соревновании.

Я не думаю о том, что «Ливерпуль» не будет играть в ЛЧ, хотя это тяжело. Это будет другая реальность. Но до тех пор, пока у нас есть надежда, мы будем делать все возможное», – сказал полузащитник « ».

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