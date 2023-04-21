Фабиньо о «Ливерпуле» без ЛЧ: «Это будет другая реальность. Большие клубы должны играть там регулярно»

Теги Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Фабиньо Футбол

Фабиньо рассказал о желании «Ливерпуля» вернуться в Лигу чемпионов.

«Попадание в Лигу чемпионов должно быть нашей целью. Мы надеемся, что она достижима.

Конечно, задача сложная. Команды, которые нас опережают, добиваются хороших результатов. Это касается «Астон Виллы», которая набрала хорошую форму, да и «Ньюкасл» хорошо идет, несмотря на поражение от «Виллы». Будет тяжело, но сейчас нам нужно сосредоточиться на себе.

Было здорово победить [«Лидс»] на чужом поле, с «Ноттингемом» мы сыграем дома – а дома мы обязаны выигрывать каждый матч до конца сезона. Если мы хотим попасть в первую четверку, нужно побеждать в каждом матче.

Лига чемпионов стала для нас особенным турниром. После нашего с Алиссоном переходом в «Ливерпуль» мы каждый год играли в ЛЧ, дважды вышли в финал, один раз стали чемпионами. Это особенный турнир и для нас, и для фанатов.

Атмосфера на «Энфилде» на игре ЛЧ не такая, как обычно, и я считаю, что большие клубы и большие игроки должны регулярно участвовать в этом соревновании.

Я не думаю о том, что «Ливерпуль» не будет играть в ЛЧ, хотя это тяжело. Это будет другая реальность. Но до тех пор, пока у нас есть надежда, мы будем делать все возможное», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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10 комментариев

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Granero-24
Честно без Ливерпуля в ЛЧ будет что-то не хватать, но текуший сезон просто ужасный. Год назад боролись за всё, а теперь только за еврокубки...
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llolishe
Пока Ливерпуль будет экономить на покупке топ игроков то будут проблемы в сезоне
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Born is the King
Главную задачу Клоп уже выполнил. Верил в тренировки и сэкономил американцам много денег
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Alex Sarus
Слишком много матчей откровенно слили в этом сезоне, теперь попасть в ЛЧ будет почти не реально.
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Davron Tashkenbaev
В принципе всё еще есть шанс попасть туда, но надо взять максимум очков.
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Андрей Ливерпуль 1984
Пока владелец пиндос. Так и будет….
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Павел Ларичев
Поэтому и нужна Суперлига.
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Yri Yrov
ну а из за кого там они не будут играть фаба
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Yri Yrov
Ответ llolishe
Пока Ливерпуль будет экономить на покупке топ игроков то будут проблемы в сезоне
не экономят, купили уже Гакпо и Нуньеса, хотели Холланда что-ли, Ливерпуль не канистра
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