Судья Казарцев отстранен на ближайшие туры РПЛ из-за ошибок в игре «Локо» и «Оренбурга»

Теги Локомотив премьер-лига Россия РФС судьи Оренбург Василий Казарцев видеоповторы Матч ТВ ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

В РФС рассказали об отстранении арбитра Василия Казарцева от матчей Мир РПЛ.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС решила, что судья ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 23-го тура Премьер-лиги (4:1).

– ЭСК решила, что Казарцев совершил несколько результативных ошибок. Какова его судьба?

– Эти ошибки очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра.

Сейчас очевидно, что это ВАР-вмешательство и отмена гола из-за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он еще раз оценил эпизод.

Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом ВАР имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта.

Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.

Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки, и арбитр, и (судьи) ВАР в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры – вы это можете уже видеть по назначениям на очередной тур, – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев.

Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Когда же они поймут наконец-то, что Казарцев вообще не судья
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Lyakhov
Вообще-то из комментария Каманцева следует, что:
- первый гол - ошибка судьи на линии и ВАР, но не главного судьи;
- второй гол - ошибка главного судьи, но у него есть смягчающие вину обстоятельства, а также ВАР (и тут уже вина полноценная).

Исходя из этого, судьи ВАР (Бобровский и Мурашев) должны быть наказаны гораздо серьезнее, чем Казарцев. Но, похоже, Бобровскому опять всё сойдёт с рук.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Ответ Sanan1908
Когда же они поймут наконец-то, что Казарцев вообще не судья
Важно, чтобы он это понял и поговорил со своим благодетелем, который из раза в раз его покрывает.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Скоро Вилкова вернут, как самого честного!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeSpartak
Ответ Sanan1908
Когда же они поймут наконец-то, что Казарцев вообще не судья
Только он?!Здесь вообще судей нет,одни кроты продажные
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Какая неожиданность!? В который раз.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Он по справедливости должен был бы сейчас по УДО выходить за Спартак-Сочи, а не отстраняться за очередной заказ.)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ответ Pelerin
Ничего подобного. ВАР виноват, что не исправил ошибку Казарцева. Но главный арбитр немвидит на поле 3-метровый оффсайд, то он профнепригоден.
Так это боковой виноват, а не Казарцев!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Что опять!? Не вздумайте вернуть назад Кукуляка с Ивановым!
P. S.
Там похоже надо весь судейский корпус разгонять! Ребята страх потеряли. Берут в наглую!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Я давно говорил, что Казарцев не судья
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lior Diamond
Никогда такого не было и вот опять))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Хоть раз бы отстранили кого за серию результативных ошибок в пользу Урала, Краснодара или Факела)))) нет же, все отстранения за ошибки в пользу весьма ограниченного ряда команд. Совпадение? Не думаю))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZlomSpb
никогда такого не было и вот опять)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Do Cent
Сейчас опять начнет ныть,что все обижают бедного Васю
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Интересно с диагнозом «слепота» наделявшего в 5 раз объективных ошибок из-за свой профнепригодности тоже отрастили на….ближайшие игры ?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Беляков
Никогда не было и вот опять...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Тищенко
А почему VAR не зовёт смотреть кротов? Я не понимаю есть ассистентв которые должны звать ну ясно там сидять такие же Кроты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Sh.
Посмотрим, посмотрим!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Одни и те же морды по кругу косячат. У нас, что судьи, что тренеры с мохнатыми руками. Сплошные бездарностями, а по кругу ходят, а новым не подпускают и близко.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Мне интересно, а куда ВАР смотрел? Там все ошибки, исключительно ВАРА! Почему судей ВАР не остраняют??? По-моему судьи давно уже просекли, что к чему. И делают результат не те, кто в поле, а те, кто на ВАР, чаще всего. Тем более там даже не наказывают, все руци развязаны.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Так ВАР же виноват и вообще, у Камано не было никакой симуляции, где они её разлядели непонятно. Да и офсайд липовый. Похоже Казарцева хотят задвинуть, вот и всё. Только идиот может назвать игру защитника Оренбурга не контролируемой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Каждый тур ошибки и отстранения, не может быть такого, если только не делают специально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игореха Веселов
Ответ NIK7478
Ну вот таким тихим сапом Локо и выигрывал матчи, почти все этой весной! Судей отстраняют, а результат остается. Плюс везение. Это к тому, что никакого гениального тренера в Локо нет, просто еще и удачно игроков прикупили зимой, вот и всё.
Тянут Локо, потому что Дзюбинатор пришел! А у него корефаны в администрации президента есть) Так что все логично)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Антонов
Киллиан "Казарцев" Скотт не предвзятый, он просто судить не умеет. А вот Иванова нужно в пердив на сезон отправить за то что Локо топит постоянно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Максименко
Непотопляемый питерский крейсер " Казарцев"))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий