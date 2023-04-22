Судья Казарцев отстранен на ближайшие туры РПЛ из-за ошибок в игре «Локо» и «Оренбурга»

В РФС рассказали об отстранении арбитра Василия Казарцева от матчей Мир РПЛ.

Ранее экспертно-судейская комиссия решила, что судья ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» и назначил пенальти в ворота « » в матче 23-го тура Премьер-лиги (4:1).

– ЭСК решила, что совершил несколько результативных ошибок. Какова его судьба?

– Эти ошибки очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра.

Сейчас очевидно, что это ВАР-вмешательство и отмена гола из-за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он еще раз оценил эпизод.

Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом ВАР имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта.

Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.

Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки, и арбитр, и (судьи) ВАР в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры – вы это можете уже видеть по назначениям на очередной тур, – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза .

Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?

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