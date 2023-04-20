ЭСК РФС: Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локо» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга»
Судья Василий Казарцев дважды ошибся в матче «Оренбург» – «Локомотив» (1:4).
К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.
«Оренбург» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с взятием ворот «Оренбурга» на 10-й минуте матча, отменой взятия ворот «Локомотива» на 45-й минуте матча, назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Оренбурга» на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 76-й минуте матча.
Решения комиссии
1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 10-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции.
По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.
2. Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что предоставленные ракурсы видеосъемки данного эпизода, по мнению большинства членов комиссии, не предоставляют возможности с точностью определить географическое положение игрока атакующей команды «Оренбург» Джимми Марина, забившего гол в ворота соперников, по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиру Тякнизяну в момент передачи мяча ему партнером по команде Дмитрием Воробьевым.
По этой причине комиссия не имеет возможности квалифицировать решение второго ассистента зафиксировать положение вне игры как очевидно ошибочное, в связи с чем поддерживает это решение и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот команды «Локомотив». В свою очередь, комиссия отмечает, что в подобных эпизодах ассистентам рекомендовано рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, что соответствует рекомендациям и инструкциям ФИФА, УЕФА и СК РФС.
3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» на 50-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Локомотив» Франсуа Камано в единоборстве с вратарем команды «Оренбург» Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарем соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта.
В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Оренбург» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение.
4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 76-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в единоборстве за мяч с ногой игрока атакующей команды «Оренбург» Джимми Марина в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является достаточным основанием для назначения 11-метрового удара, так как он не повлиял на возможность нападающего продвижению к мячу, и он сам отказался от дальнейшего движения, упав на газон, преувеличивая последствия этого контакта.
В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности этого решения», – говорится в решении ЭСК.
Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И что значит неконтролируемое действие, ведь он осознанно прерывал передачу, а не просто рикошетом от него отлетел мяч.
Вроде смотришь матч, какое-то решение судьи тебе кажется 100% верным, а потом появляется ЭСК и начинает доказывать тебе, что чёрное - это на самом деле белое.
Даже сейчас: во все времена, что при ВАР, что до ВАР такие пенальти как на Камано считались бесспорными - вратарь вступает в контакт с нападающим, при этом не играя в мяч. И не важно было до контакта нападающий начинал падать или непосредственно во время. Главным всегда было сыграл ли вратарь в мяч или нет. В данном случае - нет. Соответственно пенальти и ЖК вратарю.
С чего вдруг по мнению ЭСК Камано должен избегать контакта? Это вратарь должен избегать контакта с нападающим в своей штрафной!
Тогда отменяйте автоголы. Ведь это же неконтролируемая игра в мяч, которая привела к голу.
Или это другое?)))
не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников.
«Спасение» – это действие, при котором игрок останавливает или пытается остановить мяч, направленный в ворота или очень близко к воротам
любой частью тела, за исключением рук (кроме вратаря внутри своей штрафной площади). Не надо сюда это примешивать.