ЭСК РФС: Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локо» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Оренбург Василий Казарцев Франсуа Камано Максим Глушенков ЭСК РФС Футбол

Судья Василий Казарцев дважды ошибся в матче «Оренбург» – «Локомотив» (1:4).

К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.

«Оренбург» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с взятием ворот «Оренбурга» на 10-й минуте матча, отменой взятия ворот «Локомотива» на 45-й минуте матча, назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Оренбурга» на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 76-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 10-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции. 

По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.

2. Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что предоставленные ракурсы видеосъемки данного эпизода, по мнению большинства членов комиссии, не предоставляют возможности с точностью определить географическое положение игрока атакующей команды «Оренбург» Джимми Марина, забившего гол в ворота соперников, по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиру Тякнизяну в момент передачи мяча ему партнером по команде Дмитрием Воробьевым. 

По этой причине комиссия не имеет возможности квалифицировать решение второго ассистента зафиксировать положение вне игры как очевидно ошибочное, в связи с чем поддерживает это решение и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот команды «Локомотив». В свою очередь, комиссия отмечает, что в подобных эпизодах ассистентам рекомендовано рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, что соответствует рекомендациям и инструкциям ФИФА, УЕФА и СК РФС.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Локомотив» Франсуа Камано в единоборстве с вратарем команды «Оренбург» Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарем соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта. 

В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Оренбург» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 76-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в единоборстве за мяч с ногой игрока атакующей команды «Оренбург» Джимми Марина в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является достаточным основанием для назначения 11-метрового удара, так как он не повлиял на возможность нападающего продвижению к мячу, и он сам отказался от дальнейшего движения, упав на газон, преувеличивая последствия этого контакта. 

В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности этого решения», – говорится в решении ЭСК.

Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?

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70 комментариев

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Sajres_Smit
Шо! Неужто Казарцев снова по паре результативных ошибок в одном матче совершает? Никогда такого не было и вот опять.
+64
0
+64
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Владимир Туаев
Хрен с ним с Казарцевым, но в эпоху ВАР как столько результативных ошибок может быть если это не коррупция?
+44
-8
+36
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Андрей Кумиров
Ответ Sajres_Smit
Шо! Неужто Казарцев снова по паре результативных ошибок в одном матче совершает? Никогда такого не было и вот опять.
на классе
+32
-1
+31
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Артур Багдасарян
Ответ Владимир Туаев
Хрен с ним с Казарцевым, но в эпоху ВАР как столько результативных ошибок может быть если это не коррупция?
легко, потому что тонны пограничных моментов, которые можно бесконечно обсуждать и так и не прийти к единому мнению, а судьям это надо решать за пару минут под давлением
+33
-5
+28
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OneMind
Какой-то бред с этим оффсайдом. Пас был совершенно в другую сторону на другого игрока и это проблема защитника, что он его выбил на ногу противнику.
И что значит неконтролируемое действие, ведь он осознанно прерывал передачу, а не просто рикошетом от него отлетел мяч.
+31
-4
+27
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Абдулов Алексей
Решения ЭСК в последнее время воспринимаются как более бредовые, нежели решения судьи во время матча.
Вроде смотришь матч, какое-то решение судьи тебе кажется 100% верным, а потом появляется ЭСК и начинает доказывать тебе, что чёрное - это на самом деле белое.
Даже сейчас: во все времена, что при ВАР, что до ВАР такие пенальти как на Камано считались бесспорными - вратарь вступает в контакт с нападающим, при этом не играя в мяч. И не важно было до контакта нападающий начинал падать или непосредственно во время. Главным всегда было сыграл ли вратарь в мяч или нет. В данном случае - нет. Соответственно пенальти и ЖК вратарю.
С чего вдруг по мнению ЭСК Камано должен избегать контакта? Это вратарь должен избегать контакта с нападающим в своей штрафной!
+29
-4
+25
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Andrew Petrov
Казарцев и Шадыханов должны получить бан пожизненно,вообще не соответствуют категории
+12
0
+12
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Буратино55
Ответ Sajres_Smit
Шо! Неужто Казарцев снова по паре результативных ошибок в одном матче совершает? Никогда такого не было и вот опять.
"неконтролируемая игра в мяч защитника" это какая то дичь если честно
+15
-3
+12
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Всё знаю
Тупое правило.
Тогда отменяйте автоголы. Ведь это же неконтролируемая игра в мяч, которая привела к голу.
Или это другое?)))
+18
-7
+11
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А если честно.
Согласен со всеми выводами ЭСК, за исключением первого. Если игрок намеренно! прерывает движение мяча, направленного в сторону игрока, не находящегося в офсайде, даже если он это делает в прыжке, это нельзя классифицировать как неконтролируемое действие. Таким образом к неконтролируемым действиям можно отнести и подкат,совершенный в прыжке, да и много чего ещё... Но это мое мнение
+14
-4
+10
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holdenkolfielddd
И еще по первому пункту. Что такое «неконтролируемая игра в мяч»? С какого перепугу преднамеренный подкат становится неконтролируемым действием?
+9
-1
+8
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viktorpavlov70
Ответ Pelerin
Когда защ. с ленточки выбивает, тоже смотрят оффсайд у добивающего в момент удара. Всегда так было, просто Вы внимания не обращали. А то, что Камано в оффсайде и не в пассивном, раз сыграл в мяч, это очевидно.
По поводу выбивания с ленточки - это другой пункт в правилах о спасении, там всё чётко расписано и дано определение спасения. "Игрок, находящийся в положении «вне игры» и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой,
не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников.
«Спасение» – это действие, при котором игрок останавливает или пытается остановить мяч, направленный в ворота или очень близко к воротам
любой частью тела, за исключением рук (кроме вратаря внутри своей штрафной площади). Не надо сюда это примешивать.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Владимир Туаев
Хрен с ним с Казарцевым, но в эпоху ВАР как столько результативных ошибок может быть если это не коррупция?
Кто кому заплатил?
+5
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An Kr
Ответ Владимир Туаев
Хрен с ним с Казарцевым, но в эпоху ВАР как столько результативных ошибок может быть если это не коррупция?
Потому что это не ошибки. "Игрок Оренбурга не контролируемо сыграл в мяч"🤣-это такой бред. Он четко видел мяч и сыграл так как он хотел. То что мяч попал к Камано, это вина защитника. По поводу пенальти на Камано, тоже саиоеб вратарь на скорости бежит на встречу, зачем нападающему его перепрыгивать? Это проблемы вратаря не допустить контакт с нападающим.
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RusLoko
Полный бред, даже с учётом новой трактовки-защитник Оренбурга осуществил контролируемое действие, он пытался сыграть в мяч, хотя например мог этого не делать и пропустить или если бы был быстрее сыграл бы более акцентированно. Они путают с рикошетом, когда мяч просто попал в игрока-вот тогда это уже "неконтролируемая игра в мяч". Сами не фига не понимают в своих правилах🤬🤬🤬
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Николай Иванов
Гнать этого Казарцева из футбола давно пора
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Иван Рыбаков
Ответ Владимир Туаев
Хрен с ним с Казарцевым, но в эпоху ВАР как столько результативных ошибок может быть если это не коррупция?
У АПЛ стоит спросить.
+3
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Dima91Caps
Ответ Катя СПб
У подбордюрного Карася крыша посильнее будет.
ну нет, все-таки седой наперсточник не зря откомандирован в РФС фюрером-бородавочником для обеспечения надежной работы сбг тылов в кабинетах
+3
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Mohnatiy
Ай-яй-яй, у Казарцева несколько результативных ошибок за матч. Никогда такого не было, и вдруг опять!
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UseR
Ошибся? Что за вздор? Ошибка это непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков.
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viktorpavlov70
Ответ Пробивной вратарь
Гиля в каком то матче руки убирал, пеналь все равно поставили.
В матче с Зенитом. Азмун прокинул мяч мимо него и видя, что Гиля убирает руки, левую ногу отставил от своего курса движения в сторону вратаря на пол-метра и сам зацепился за вратаря. В итоге поставили пенку и все это решение поддержали.
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.ru
Василий Казарцев: Мама, они опять меня обижают...
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spoongirl
Питерские арбитры могут спокойно продолжать ошибаться в своё удовольствие, пока их патронирует старший Левников во главе ЭСК, которого в свою очередь патронируют газпромовские друзья. Вертикаль работает на пять с плюсом!
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Пробивной вратарь
Гиля в каком то матче руки убирал, пеналь все равно поставили.
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Владимир Тищенко
Проверим,Проверим
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