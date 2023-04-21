Гризманн о «Барсе»: «Я был запасным, играл в новой системе и на другой позиции. Тяжелый 1-й год»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первый год в «Барселоне».

«Это был тяжелый год. Я был запасным, не играл. Система игры была другой, я выходил на иной позиции... Мне пришлось ко всему этому привыкать.

Второй год мне понравился, я получал удовольствие», – заявил форвард «Атлетико» в интервью DAZN.

Гризманн выступал за «блауграну» с 2019 по 2021 год. В ходе первого сезона он провел в Ла Лиге 35 матчей и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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василий иванов
а вот в эту команду Хави он бы идеально подошел! С его работоспособностью и потенциалом в нападении....жаль, не в то время перешел.
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Итачи Учиха
Ответ василий иванов
а вот в эту команду Хави он бы идеально подошел! С его работоспособностью и потенциалом в нападении....жаль, не в то время перешел.
Дело в зарплате. Будь она раза в 2 меньше, никаких Ферранов или Рафиньи мы бы не увидели
+9
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GuruFutbola
Увы, но игрок топовый по меркам двух мадридов, в Барсе сидит на скамейке, такова реальность больше чем клуба)
+29
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Aleksandr Danilov
Ответ GuruFutbola
Увы, но игрок топовый по меркам двух мадридов, в Барсе сидит на скамейке, такова реальность больше чем клуба)
Может ты забыл кто тогда в Барсе был, там 95% футболистов сидели бы на лавке
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EminenceGrise
35 матчей из 38-ми со средним временем 73 минуты в Ла Лиге. Типичный запасной!
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Кстати, почему ты такой злой стал?:) У тебя что-то случилось?:)
да его на всех ветках все пинают кому не лень, вот и выливается в злость.
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rigobersong
Ответ Blaumerc
да его на всех ветках все пинают кому не лень, вот и выливается в злость.
Тогда понятно все:)
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rigobersong
Ответ DolJun
злой? не понимаю о чем ты)
Раньше ты был более позитивен, а сейчас слишком много злости:)
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Blaumerc
Ответ Raul14
фк Нэгрейра погубил карьеру Антуану, будем объективны. А Атлетико развел фк мем неплохо. Продать за 130 и вернуть за 15млн. Фк Спотифай, такой он..))
Гризманн чемпион и экс чемпион мира, один из лучших игроков своей команды. А твой хвалёный Бензин с позором выгнан из сборной, и никогда не будет чемпионом мира.
точно гризманн пог2бил карьеру?
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kaka10
Ответ Итачи Учиха
Дело в зарплате. Будь она раза в 2 меньше, никаких Ферранов или Рафиньи мы бы не увидели
Ну да
видимо куда лучше было продать Гризмана за 25 млн, купив за 120 ранее. Затем купить за 55 млн нулевого Феррана
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Yuriy Chistyakov
Ответ kaka10
Ну да видимо куда лучше было продать Гризмана за 25 млн, купив за 120 ранее. Затем купить за 55 млн нулевого Феррана
Ну да. Если у запасного игрока третья по размеру зарплата, то на кой такой запасной?
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Yuriy Chistyakov
Ответ василий иванов
а вот в эту команду Хави он бы идеально подошел! С его работоспособностью и потенциалом в нападении....жаль, не в то время перешел.
Ферран и Рафинья тоже работоспособные. А толку
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kaka10
Ответ Yuriy Chistyakov
Ну да. Если у запасного игрока третья по размеру зарплата, то на кой такой запасной?
Так выпускай его в основе и не будет запасным
Будет игроком стартового состава с третьей по размеру зарплатой
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