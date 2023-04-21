Гризманн о «Барсе»: «Я был запасным, играл в новой системе и на другой позиции. Тяжелый 1-й год»
Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первый год в «Барселоне».
«Это был тяжелый год. Я был запасным, не играл. Система игры была другой, я выходил на иной позиции... Мне пришлось ко всему этому привыкать.
Второй год мне понравился, я получал удовольствие», – заявил форвард «Атлетико» в интервью DAZN.
Гризманн выступал за «блауграну» с 2019 по 2021 год. В ходе первого сезона он провел в Ла Лиге 35 матчей и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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точно гризманн пог2бил карьеру?
видимо куда лучше было продать Гризмана за 25 млн, купив за 120 ранее. Затем купить за 55 млн нулевого Феррана
Будет игроком стартового состава с третьей по размеру зарплатой