Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. Он обошел Рафинью, Давида Сильву и Аспаса

Лучшим футболистом в марте признан .

« » выиграл все три матча (против «Севильи», «Жироны» и «Валенсии»), и француз забил в них два мяча, а также отдал голевой пас. Форвард получил награду по итогам месяца в седьмой раз за время выступлений в Испании.

На приз также претендовали (« »), Рафинья Диас («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»), Борха Иглесиас («Бетис») и Давид Сильва («Сосьедад»).

Со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.