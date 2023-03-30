Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. Он обошел Рафинью, Давида Сильву и Аспаса
Лучшим футболистом Ла Лиги в марте признан Антуан Гризманн.
«Атлетико» выиграл все три матча (против «Севильи», «Жироны» и «Валенсии»), и француз забил в них два мяча, а также отдал голевой пас. Форвард получил награду по итогам месяца в седьмой раз за время выступлений в Испании.
На приз также претендовали Энес Унал («Хетафе»), Рафинья Диас («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»), Борха Иглесиас («Бетис») и Давид Сильва («Сосьедад»).
Со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.
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