Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. Он обошел Рафинью, Давида Сильву и Аспаса

Теги Барселона Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Бетис Реал Сосьедад Давид Сильва Ла Лига рейтинги Антуан Гризманн Яго Аспас Энес Унал Борха Иглесиас Сэмюэл Чуквуэзе Рафинья Диас Футбол

Лучшим футболистом Ла Лиги в марте признан Антуан Гризманн.

«Атлетико» выиграл все три матча (против «Севильи», «Жироны» и «Валенсии»), и француз забил в них два мяча, а также отдал голевой пас. Форвард получил награду по итогам месяца в седьмой раз за время выступлений в Испании.

На приз также претендовали Энес УналХетафе»), Рафинья Диас («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»), Борха Иглесиас («Бетис») и Давид Сильва («Сосьедад»).

Со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Donskoy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
розовый лузерок?)) смех))
Согласен с тобой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
Ответ Теннисный абсолют
Атлетико с такой игрой как в последние пару месяцев может замахнуться на Кубок Ла Лиги в следующем сезоне
нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Местные сельские кулес опять скажут, что это заговор против барсуков
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
90 Minutes
Лучший с мерзкой прической и цветом волос
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Рад за Гризмана и Атлетико . Сейчас показывают не плохую игру . А вот что было в начале сезона понять не могу- особенно игры в лиге чемпионов .
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Cruel Snake
Может «Барселоне» к нему присмотреться
Oh shit, here we go again...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Атлетико с такой игрой как в последние пару месяцев может замахнуться на Кубок Ла Лиги в следующем сезоне
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NEKAMO
Ответ Cruel Snake
Может «Барселоне» к нему присмотреться
найден тайный агент реала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
розовый лузерок?)) смех))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Гриззи зажигает 🔥 Лейтенант вырос до Старлея.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Второе рождение Антуана
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Может «Барселоне» к нему присмотреться
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий