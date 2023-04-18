Клопп о 6:1 с «Лидсом»: «Лучший матч «Ливерпуля» за сезон. Голы и контрпрессинг – невероятные»
Юрген Клопп остался в восторге от игры «Ливерпуля» против «Лидса» (6:1).
– Это наш лучший матч в текущем сезоне, исходя из различных критериев и аспектов. Мы вынуждали соперника совершать множество ошибок.
Это была очень хорошая игра, голы и контрпрессинг получились невероятными – это лучший матч за долгое время.
Мой любимый момент – когда мы прессинговали бедолагу из «Лидса» на 92-й минуте. Я очень доволен матчем.
– «Ливерпуль» вернулся?
– Посмотрим. У нас была хорошая неделя, я мог выбирать из четырех составов. Парни наслаждались тренировками, потому что на них у нас было много времени. И почти все, что я вчера видел на занятиях, я увидел и сегодня во время матча.
Второй тайм с «Арсеналом» (2:2) был для нас крайне важен. Мы сравняли счет и провели очень хорошую половину, а дальше отталкивались от этого. Нужно делать то, что мы сделали сегодня, снова и снова.
– Можно побороться за место в топ-4?
– Думаю, разница между этим сезоном и тем, в котором мы стали третьими, заключается в том, что сейчас конкуренты оторвались чуть сильнее.
Я не знаю, на каком месте мы закончим, но эффект от последних матчей перекинется на следующий сезон, так что они будут очень важны, – заявил главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
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без конкуренции теряется мотивация и развитие
А) Манчестер Сити станет обладателем кубка ЛЧ, и с 5-места Ливерпуль претендует на следующий сезон ЛЧ;
В) Манчестер Сити как всегда останется без "ушастого", Ливерпуль будет в категории ЛЕ.
Конечно, хотелось бы третьего варианта)):
С) МанСити без кубка, а Ливерпуль чудом пробьется на топ 4
2. Рано еще говорить о возвращении.
3. Уж очень сильно оторвались конкуренты по борьбе за 4 место + их не 1 или два а целых 5 (МЮ, Ньюкасл, Тоттенхэм, Брайтон и Астон Вилла) и по очкам Ливерпуль уступает им всем даже с матчем в запасе (у Брайтона вообще 2 матча в запасе).
4. Тогда (2020/21) Ливерпуль начал набор очков с 30 тура набрав за 9 туров 23 из 27. В итоге набрав 69 очков.
Тогда после 30 туров было 46 очков сейчас 47 + матчи с прямыми конкурентами с Тоттенхэмом и Астон Виллой.
5. Тут такое дело что надо выигрывать все 8 матчей и надеется что конкуренты начнут ошибаться.
71 очка в принципе должно хватить для топ-4.
Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед лучший матч Ливерпуля в сезоне
1. Вообще-то Ливерпуль, впрочем, как и соперник, играл безобразно до своего счастливого первого гола. На это было ужасно смотреть - столько ошибок в передачах и потерь, будто две команды из третьего дивизиона. После второго пропущенного Лидс поплыл и позволил мерсисайдцам играть в свою любимую игру.
2. Кто-нибудь отучит, наконец, Конате пускаться в медленную обводку у своих ворот?
3. Этой бы атаке да энергичную и классную полузащиту - цены бы ей не было. Милнер ведь еще в 2002 году за Лидс против Ливерпуля играл - 21 год назад!
(Не смотрел матч)
Часто так бывает?