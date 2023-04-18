Клопп о 6:1 с «Лидсом»: «Лучший матч «Ливерпуля» за сезон. Голы и контрпрессинг – невероятные»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Лидс Футбол

Юрген Клопп остался в восторге от игры «Ливерпуля» против «Лидса» (6:1).

– Это наш лучший матч в текущем сезоне, исходя из различных критериев и аспектов. Мы вынуждали соперника совершать множество ошибок.

Это была очень хорошая игра, голы и контрпрессинг получились невероятными – это лучший матч за долгое время.

Мой любимый момент – когда мы прессинговали бедолагу из «Лидса» на 92-й минуте. Я очень доволен матчем.

– «Ливерпуль» вернулся?

– Посмотрим. У нас была хорошая неделя, я мог выбирать из четырех составов. Парни наслаждались тренировками, потому что на них у нас было много времени. И почти все, что я вчера видел на занятиях, я увидел и сегодня во время матча.

Второй тайм с «Арсеналом» (2:2) был для нас крайне важен. Мы сравняли счет и провели очень хорошую половину, а дальше отталкивались от этого. Нужно делать то, что мы сделали сегодня, снова и снова.

– Можно побороться за место в топ-4?

– Думаю, разница между этим сезоном и тем, в котором мы стали третьими, заключается в том, что сейчас конкуренты оторвались чуть сильнее.

Я не знаю, на каком месте мы закончим, но эффект от последних матчей перекинется на следующий сезон, так что они будут очень важны, – заявил главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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41 комментарий

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Денис Дерюгин
Ну и хочется сказать спасибо Юргену за Трента в полузащите. 2 игры 3 голевые передачи, высший пилотаж. Также хочется отметить Джонса, видимо немного переживает что может отправиться покорять другие команды летом и начинает доказывать что достоин быть в обойме на следующий сезон. И конечно же мы ждем летнюю перестройку. YNWA
+56
-2
+54
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Billy_Shears
Ответ llolishe
Клопп не прав Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед лучший матч Ливерпуля в сезоне
там соперник был послабее
+57
-6
+51
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Денис Дерюгин
Если 9:0 с борнмутом 7:0 с мю были от части сделаны с везением то тут безусловно по делу, действительно лучшая игра сезона, не хочется загадывать что будет дальше в следующей игре, но с таким настроем, страстью и желание 8 побед в оставшихся матчах не выглядят настолько невероятными, Ливерпуль умеет удивлять, ведь все мы помним сезон когда мы забрались в лч благодаря голу Алиссона с углового)))
+39
-3
+36
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Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Теперь понятно куда физрук миллиард дел. Все пошло на доминирование над Лидсом. Да и то судья помог.
ты путаешь, у судей Мансур спонсор
+15
-2
+13
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S.Laposter
Главное что бы еще в следующем сезоне были новые игроки в полузащите
без конкуренции теряется мотивация и развитие
+12
0
+12
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Mr. Bexa
Не знаю какой вариант лучше:
А) Манчестер Сити станет обладателем кубка ЛЧ, и с 5-места Ливерпуль претендует на следующий сезон ЛЧ;
В) Манчестер Сити как всегда останется без "ушастого", Ливерпуль будет в категории ЛЕ.
Конечно, хотелось бы третьего варианта)):
С) МанСити без кубка, а Ливерпуль чудом пробьется на топ 4
+16
-5
+11
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liverpool and barcelona fan
1. Обычно после таких разгромов команду начинает барахлить.
2. Рано еще говорить о возвращении.
3. Уж очень сильно оторвались конкуренты по борьбе за 4 место + их не 1 или два а целых 5 (МЮ, Ньюкасл, Тоттенхэм, Брайтон и Астон Вилла) и по очкам Ливерпуль уступает им всем даже с матчем в запасе (у Брайтона вообще 2 матча в запасе).
4. Тогда (2020/21) Ливерпуль начал набор очков с 30 тура набрав за 9 туров 23 из 27. В итоге набрав 69 очков.
Тогда после 30 туров было 46 очков сейчас 47 + матчи с прямыми конкурентами с Тоттенхэмом и Астон Виллой.
5. Тут такое дело что надо выигрывать все 8 матчей и надеется что конкуренты начнут ошибаться.
71 очка в принципе должно хватить для топ-4.
+9
-1
+8
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Трент 66
Ответ Mr. Bexa
Не знаю какой вариант лучше: А) Манчестер Сити станет обладателем кубка ЛЧ, и с 5-места Ливерпуль претендует на следующий сезон ЛЧ; В) Манчестер Сити как всегда останется без "ушастого", Ливерпуль будет в категории ЛЕ. Конечно, хотелось бы третьего варианта)): С) МанСити без кубка, а Ливерпуль чудом пробьется на топ 4
если клуб квалифицировался в ЛЧ по итогам чемпа, то в случае его победы в текущем розыгрыше, 5 место идет в ЛЕ.
+7
0
+7
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Stewart D.
Ответ Денис Дерюгин
Ну и хочется сказать спасибо Юргену за Трента в полузащите. 2 игры 3 голевые передачи, высший пилотаж. Также хочется отметить Джонса, видимо немного переживает что может отправиться покорять другие команды летом и начинает доказывать что достоин быть в обойме на следующий сезон. И конечно же мы ждем летнюю перестройку. YNWA
Надеюсь и дальше будем там его видеть. Это Новая роль для него прям
+8
-1
+7
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llolishe
Ответ Денис Дерюгин
Ну и хочется сказать спасибо Юргену за Трента в полузащите. 2 игры 3 голевые передачи, высший пилотаж. Также хочется отметить Джонса, видимо немного переживает что может отправиться покорять другие команды летом и начинает доказывать что достоин быть в обойме на следующий сезон. И конечно же мы ждем летнюю перестройку. YNWA
Ливерпулю пора покупать топ игроков
+8
-2
+6
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Денис Дерюгин
Ответ Stewart D.
9:0 и 7:0 везение ? В принципе согласен совершенно случайно были забитый 16 голов двум командам одной категории
я сказал от части
+5
0
+5
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llolishe
Клопп не прав
Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед лучший матч Ливерпуля в сезоне
+16
-12
+4
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eftomolgy
Ответ Mr. Bexa
Не знаю какой вариант лучше: А) Манчестер Сити станет обладателем кубка ЛЧ, и с 5-места Ливерпуль претендует на следующий сезон ЛЧ; В) Манчестер Сити как всегда останется без "ушастого", Ливерпуль будет в категории ЛЕ. Конечно, хотелось бы третьего варианта)): С) МанСити без кубка, а Ливерпуль чудом пробьется на топ 4
Если Сити выиграет ЛЧ и занимает место в четверке(а это факт), то это никак не влияет на 5 место и Ливерпуль. Скорее, если Сити снимут за махинации, 5 место будет иметь шанс
+4
0
+4
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Red Line
Ответ S.Laposter
Главное что бы еще в следующем сезоне были новые игроки в полузащите без конкуренции теряется мотивация и развитие
теперь нам нужен. правый защитник, потому как Трент теперь полузащитник)
+4
0
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aseke
Наблюдения от болельщика красных.

1. Вообще-то Ливерпуль, впрочем, как и соперник, играл безобразно до своего счастливого первого гола. На это было ужасно смотреть - столько ошибок в передачах и потерь, будто две команды из третьего дивизиона. После второго пропущенного Лидс поплыл и позволил мерсисайдцам играть в свою любимую игру.

2. Кто-нибудь отучит, наконец, Конате пускаться в медленную обводку у своих ворот?

3. Этой бы атаке да энергичную и классную полузащиту - цены бы ей не было. Милнер ведь еще в 2002 году за Лидс против Ливерпуля играл - 21 год назад!
+2
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f5dfmvw9bk
Ответ quaterbackathome
Трент наконец-то играл в полузащите? (Не смотрел матч)
Смещался в опорную зону
+2
0
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LIVERPOOL18921503/25052005
Мне игра команды, несмотря на 6:1 показалась какой-то натужной. Не было легкости в моментах. Но рад, что реализация была топовой
+1
0
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quaterbackathome
Ответ Денис Дерюгин
Ну и хочется сказать спасибо Юргену за Трента в полузащите. 2 игры 3 голевые передачи, высший пилотаж. Также хочется отметить Джонса, видимо немного переживает что может отправиться покорять другие команды летом и начинает доказывать что достоин быть в обойме на следующий сезон. И конечно же мы ждем летнюю перестройку. YNWA
Трент наконец-то играл в полузащите?
(Не смотрел матч)
+1
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Салауат Нуралиев
Главное купить пз крутого типо Думфриза, чтобы Трент в полузащите игра и 2 цп
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_El Nino_
Ответ Салауат Нуралиев
Главное купить пз крутого типо Думфриза, чтобы Трент в полузащите игра и 2 цп
Думфриз в серии А очень не стабилен, поэтому это скорее шило на мыло.
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llolishe
Ответ Салауат Нуралиев
Главное купить пз крутого типо Думфриза, чтобы Трент в полузащите игра и 2 цп
Топ ЦЗ нужен
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Alex Cardo
Ответ Денис Дерюгин
Если 9:0 с борнмутом 7:0 с мю были от части сделаны с везением то тут безусловно по делу, действительно лучшая игра сезона, не хочется загадывать что будет дальше в следующей игре, но с таким настроем, страстью и желание 8 побед в оставшихся матчах не выглядят настолько невероятными, Ливерпуль умеет удивлять, ведь все мы помним сезон когда мы забрались в лч благодаря голу Алиссона с углового)))
Так и вчера не без везения. Первый гол, до которого игра была практически равная, могли и не засчитать из-за локтя Трента (момент 50/50), но видимо тут судьи решили компенсировать косяки прошлого матча не в пользу красных. Но в целом да, игра порадовала. Особенно гибридная роль Трента, игра в центре Джонса и возрождение Жоты.
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eftomolgy
Ответ Stewart D.
9:0 и 7:0 везение ? В принципе согласен совершенно случайно были забитый 16 голов двум командам одной категории
Наверное имелось в виду, что счета чересчур крупные. С МЮ залетало абсолютно всё. Победа абсолютно заслуженная, но по игре был счёт 3-0, возможно даже 3-1
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Ivchev
Ответ Stewart D.
9:0 и 7:0 везение ? В принципе согласен совершенно случайно были забитый 16 голов двум командам одной категории
С МЮ залетело ВСЁ.
Часто так бывает?
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az za
Ответ Денис Дерюгин
Если 9:0 с борнмутом 7:0 с мю были от части сделаны с везением то тут безусловно по делу, действительно лучшая игра сезона, не хочется загадывать что будет дальше в следующей игре, но с таким настроем, страстью и желание 8 побед в оставшихся матчах не выглядят настолько невероятными, Ливерпуль умеет удивлять, ведь все мы помним сезон когда мы забрались в лч благодаря голу Алиссона с углового)))
Тут мало побеждать Ливерпулю, просто не верится, что МЮ или НЮ много потеряют, разница накоплена, нужно было брать очки с Челси и Арсеналом
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