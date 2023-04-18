Юрген Клопп остался в восторге от игры «Ливерпуля» против «Лидса» (6:1).

– Это наш лучший матч в текущем сезоне, исходя из различных критериев и аспектов. Мы вынуждали соперника совершать множество ошибок.

Это была очень хорошая игра, голы и контрпрессинг получились невероятными – это лучший матч за долгое время.

Мой любимый момент – когда мы прессинговали бедолагу из « » на 92-й минуте. Я очень доволен матчем.

– «Ливерпуль» вернулся?

– Посмотрим. У нас была хорошая неделя, я мог выбирать из четырех составов. Парни наслаждались тренировками, потому что на них у нас было много времени. И почти все, что я вчера видел на занятиях, я увидел и сегодня во время матча.

Второй тайм с « » (2:2) был для нас крайне важен. Мы сравняли счет и провели очень хорошую половину, а дальше отталкивались от этого. Нужно делать то, что мы сделали сегодня, снова и снова.

– Можно побороться за место в топ-4?

– Думаю, разница между этим сезоном и тем, в котором мы стали третьими, заключается в том, что сейчас конкуренты оторвались чуть сильнее.

Я не знаю, на каком месте мы закончим, но эффект от последних матчей перекинется на следующий сезон, так что они будут очень важны, – заявил главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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