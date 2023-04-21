Моуринью о «Ювентусе»: «Им вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня»
Жозе Моуринью прокомментировал возвращение 15 очков «Ювентусу».
Напомним, что Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе «Ювентуса» лишили 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.
После возвращения очков туринский клуб поднялся на третье место, опередив «Рому», которая теперь четвертая в таблице Серии А.
«Им вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня», – сказал главный тренер римской команды в эфире DAZN.
«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Слишком быстро и безосновательно сняли, слишком быстро и безосновательно вернули.
Но вроде как на бумаге меры приняты👍🏼👍🏼
Зубенко Михаил Петрович Туринский)
И очередной вопрос к спортсу. Почему кликбейтные слова Моуриньо вы публикуете, а слова юристов и футбольных функционеров о неправомерности обвинения Юве, нет? Где новости о том, что обвинительный приговор был вынесен за 2 часа, а апелляцию рассматривали 2 дня? Где новости о том, что в случае признания Юве невиновным в ФФИ полетели бы головы президента и прокурора и что такой половинчатый результат апелляции во многом обусловлен попыткой сохранить имидж Федерации Футбола Италии?
Где на главной хотя бы маленькая заметка по результатам документального фильма Моджи, где были показаны переговоры функционеров почти всех итальянских клубов с главой судейского корпуса Италии?
Здорово набивать трафик из-за зубоскаливших о мафии болельщиков Интера, которые умело игнорируют тот факт, что Интер был замешан в кальчоплли не меньше Юве (есть заключение прокурора Палаццо, по которому не было разбирательства из-за сроков исковой давности).
Постить кучу новостей про Мудрика, которые собирают десятки язвительных и мерзких комментариев, это легко. Запросто печатать десять раз на день Мостового и Терюшкова. А вот заниматься журналистикой как-то лень, да? Не тот профиль у сайта теперь стал, видимо.
Сколько разговоров что накажут Сити и ПСЖ за финансовые махинации, по итогу только разговоры
Это не Спортс такой особенный, это сейчас такая современная журналистика...