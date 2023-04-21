Жозе Моуринью прокомментировал возвращение 15 очков «Ювентусу».

Напомним, что Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе « » лишили 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

После возвращения очков туринский клуб поднялся на третье место, опередив «Рому», которая теперь четвертая в таблице Серии А.

«Им вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня», – сказал главный тренер римской команды в эфире DAZN.

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано

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