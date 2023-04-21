Моуринью о «Ювентусе»: «Им вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал возвращение 15 очков «Ювентусу».

Напомним, что Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. В январе «Ювентуса» лишили 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

После возвращения очков туринский клуб поднялся на третье место, опередив «Рому», которая теперь четвертая в таблице Серии А.

«Им вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня», – сказал главный тренер римской команды в эфире DAZN.

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано

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40 комментариев

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Metalloid
Ахахаха, Жозе был бы лучшим на спортсе. ) Ну и по факту он прав, все знают, кто главная мафия в италии.
+93
-21
+72
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57s6w79qhh
😂 Жозе в своем стиле. За словом в карман никогда не лез
+51
-4
+47
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Wizard Harry
Да внутри Итальянской кухни, видимо, в курсе все были, что снятие формальное, об этом Жозе и говорит)
Слишком быстро и безосновательно сняли, слишком быстро и безосновательно вернули.
Но вроде как на бумаге меры приняты👍🏼👍🏼

Зубенко Михаил Петрович Туринский)
+44
-3
+41
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Calcio24
Я бы на месте Жозе много не говорил, помня, что дело, по которому справедливо (а как иначе?) обвинили Юве, включало операции с Ромой по трансферам Спинацолы и Пелегрини.

И очередной вопрос к спортсу. Почему кликбейтные слова Моуриньо вы публикуете, а слова юристов и футбольных функционеров о неправомерности обвинения Юве, нет? Где новости о том, что обвинительный приговор был вынесен за 2 часа, а апелляцию рассматривали 2 дня? Где новости о том, что в случае признания Юве невиновным в ФФИ полетели бы головы президента и прокурора и что такой половинчатый результат апелляции во многом обусловлен попыткой сохранить имидж Федерации Футбола Италии?

Где на главной хотя бы маленькая заметка по результатам документального фильма Моджи, где были показаны переговоры функционеров почти всех итальянских клубов с главой судейского корпуса Италии?

Здорово набивать трафик из-за зубоскаливших о мафии болельщиков Интера, которые умело игнорируют тот факт, что Интер был замешан в кальчоплли не меньше Юве (есть заключение прокурора Палаццо, по которому не было разбирательства из-за сроков исковой давности).

Постить кучу новостей про Мудрика, которые собирают десятки язвительных и мерзких комментариев, это легко. Запросто печатать десять раз на день Мостового и Терюшкова. А вот заниматься журналистикой как-то лень, да? Не тот профиль у сайта теперь стал, видимо.
+15
-4
+11
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FranTotti
Объясните, пожалуйста фразу «четыре года, а не на 4 дня». Хоть убей не могу понять.
+12
-1
+11
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Diman Stekolshikov
Да конечно была высокая вероятность что вернут, богатые и влиятельные клубы редко наказывают, поэтому кальчополи 2006 это прям удивительная история
Сколько разговоров что накажут Сити и ПСЖ за финансовые махинации, по итогу только разговоры
+13
-3
+10
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Diman Stekolshikov
Ответ d.xoxlov
Действительно: фактов наказания "маленьких и бедных" нет, зато есть факты наказания "богатых и влиятельных". Просто чтобы понять, что же тогда бывает "часто", если накаты на "Ювентус" – это "редко".
Накат? Дядь, они в 2006 покупали судей и медиа, ты о чем вообще?
+10
-2
+8
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Антон Сергеев
Ответ Metalloid
Ахахаха, Жозе был бы лучшим на спортсе. ) Ну и по факту он прав, все знают, кто главная мафия в италии.
картоный интер мафия а в Ювентусе нет мафии тогда например надо лешить Наполи ща осимена очков
+19
-13
+6
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Afinogenov
Ответ Calcio24
Я бы на месте Жозе много не говорил, помня, что дело, по которому справедливо (а как иначе?) обвинили Юве, включало операции с Ромой по трансферам Спинацолы и Пелегрини. И очередной вопрос к спортсу. Почему кликбейтные слова Моуриньо вы публикуете, а слова юристов и футбольных функционеров о неправомерности обвинения Юве, нет? Где новости о том, что обвинительный приговор был вынесен за 2 часа, а апелляцию рассматривали 2 дня? Где новости о том, что в случае признания Юве невиновным в ФФИ полетели бы головы президента и прокурора и что такой половинчатый результат апелляции во многом обусловлен попыткой сохранить имидж Федерации Футбола Италии? Где на главной хотя бы маленькая заметка по результатам документального фильма Моджи, где были показаны переговоры функционеров почти всех итальянских клубов с главой судейского корпуса Италии? Здорово набивать трафик из-за зубоскаливших о мафии болельщиков Интера, которые умело игнорируют тот факт, что Интер был замешан в кальчоплли не меньше Юве (есть заключение прокурора Палаццо, по которому не было разбирательства из-за сроков исковой давности). Постить кучу новостей про Мудрика, которые собирают десятки язвительных и мерзких комментариев, это легко. Запросто печатать десять раз на день Мостового и Терюшкова. А вот заниматься журналистикой как-то лень, да? Не тот профиль у сайта теперь стал, видимо.
Никакой аналитики, фактов и сборов статистики. Только кликбейт, чтобы люмпен имел возможность вылить всю свою злобу в комментариях. Общий уровень СМИ упал, но парадоксальным образом возрасло количество "экспертов по всем вопросам".

Это не Спортс такой особенный, это сейчас такая современная журналистика...
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ХавиГави_Паратрупер
Теперь вместо трёх пальцев Жозе будет показывать четыре😎
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goldberg 77
Ответ Diman Stekolshikov
Накат? Дядь, они в 2006 покупали судей и медиа, ты о чем вообще?
С Юве же, вроде, сняли потом все обвинения и признали ошибкой их выдворение в Серию B
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Tristan...
Точнее - даже не снимали
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Misunderstood
Жозе снова был готов😂
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Syndycate
Ответ Calcio24
Я бы на месте Жозе много не говорил, помня, что дело, по которому справедливо (а как иначе?) обвинили Юве, включало операции с Ромой по трансферам Спинацолы и Пелегрини. И очередной вопрос к спортсу. Почему кликбейтные слова Моуриньо вы публикуете, а слова юристов и футбольных функционеров о неправомерности обвинения Юве, нет? Где новости о том, что обвинительный приговор был вынесен за 2 часа, а апелляцию рассматривали 2 дня? Где новости о том, что в случае признания Юве невиновным в ФФИ полетели бы головы президента и прокурора и что такой половинчатый результат апелляции во многом обусловлен попыткой сохранить имидж Федерации Футбола Италии? Где на главной хотя бы маленькая заметка по результатам документального фильма Моджи, где были показаны переговоры функционеров почти всех итальянских клубов с главой судейского корпуса Италии? Здорово набивать трафик из-за зубоскаливших о мафии болельщиков Интера, которые умело игнорируют тот факт, что Интер был замешан в кальчоплли не меньше Юве (есть заключение прокурора Палаццо, по которому не было разбирательства из-за сроков исковой давности). Постить кучу новостей про Мудрика, которые собирают десятки язвительных и мерзких комментариев, это легко. Запросто печатать десять раз на день Мостового и Терюшкова. А вот заниматься журналистикой как-то лень, да? Не тот профиль у сайта теперь стал, видимо.
А зачем, когда можно запостить новость про ноунейма-гея-футболиста или судью-трансгендера и получить кучу кликов
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Andrey Pakhotnykh
Ответ Diman Stekolshikov
Какая ошибка, если все было доказано в суде, там прослушка велась, доказательств была масса, без них никто бы Юве не слил в серию Б
дальнейшее расследование почитай чем закончилось
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Joey Ramone
Ответ d.xoxlov
Ещё бы: там мотивировочная часть высосана из пальца целиком была.
Так высосана что аж всё руководство в отставку подало))
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Ali
Ответ FranTotti
Объясните, пожалуйста фразу «четыре года, а не на 4 дня». Хоть убей не могу понять.
Значит, он знает кухню итальянского футбола давно и три месяца назад была понятна,что Ю заплатить кому надо
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Вадим Слуцкий
Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня// Что-что? Это авторизованный перевод Спортса с португальского?
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Alex Ur
Из-за опечатки, прочитал фразу Жозе с казахским акцентом
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d.xoxlov
Ещё бы: там мотивировочная часть высосана из пальца целиком была.
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Сергей Королев
Красиво
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freetransfer
Ответ FranTotti
Объясните, пожалуйста фразу «четыре года, а не на 4 дня». Хоть убей не могу понять.
знает все схемы, как делаются дела в кабинетах, знает кто с кем сотрудничает и как решаются вопросики и т.п.
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Предан Мадриду!!!
Жозе умеет намекать
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Николай Хайрулин
ахах завыли уже, я тащусь когда обвиняют такие клубы как МС и Юве , радуются, а как признают что не правильно обвиняли так сразу типа ну понятно, откупились значит
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Николай Хайрулин
Ответ Diman Stekolshikov
Да конечно была высокая вероятность что вернут, богатые и влиятельные клубы редко наказывают, поэтому кальчополи 2006 это прям удивительная история Сколько разговоров что накажут Сити и ПСЖ за финансовые махинации, по итогу только разговоры
вот я же говорю что радуются, а ни чего если МС доказали в суде, что всё по правилам было? так и с Юве хотели многие чтобы этот клуб страдал , но не учли что он может сражаться ни только на поле, но и в суде!!!
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