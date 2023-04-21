Алаба выбыл на 2 недели из-за надрыва мышцы. Защитник «Реала» должен восстановиться к финалу Кубка Испании и к матчу с «Сити»
Давид Алаба пропустит не менее двух недель из-за травмы.
У защитника «Реала» выявлен небольшой надрыв икроножной мышцы правой ноги, из-за которого он был заменен после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).
Таким образом, Алаба не примет участия в ближайших 4 играх Ла Лиги – с «Сельтой», «Жироной», «Альмерией» и «Сосьедадом».
Он должен восстановиться к финалу Кубка Испании с «Осасуной», который пройдет 6 мая. В этом случае он также сможет сыграть в первом матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити», который состоится 9 мая.
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Без Милитао и Алабы 🥴
Но Пинтус выводит команду на пик к весне и это приносит успех - и это факт
возможно, вы правы. Зидан для меня безусловный авторитет и его решениям абсолютно доверяю.
но его Дюпон, согласитесь, провалился тоже по травмам, было очень много травм. так что такая ситуация