Алаба выбыл на 2 недели из-за надрыва мышцы. Защитник «Реала» должен восстановиться к финалу Кубка Испании и к матчу с «Сити»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА травмы Давид Алаба Футбол

Давид Алаба пропустит не менее двух недель из-за травмы.

У защитника «Реала» выявлен небольшой надрыв икроножной мышцы правой ноги, из-за которого он был заменен после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

Таким образом, Алаба не примет участия в ближайших 4 играх Ла Лиги – с «Сельтой», «Жироной», «Альмерией» и «Сосьедадом».

Он должен восстановиться к финалу Кубка Испании с «Осасуной», который пройдет 6 мая. В этом случае он также сможет сыграть в первом матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити», который состоится 9 мая.

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23 комментария

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headmaster
К самым важным матчам восстановится, это главное для Мадрида. В чемпионате напряга уже нет
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Андрей Хенто
Здоровья Давиду и скорейшего возвращения на поле!
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Артур Анадян
Здоровья Алабе!!
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Данияр Жумабекович
Ответ Cruel Snake
Беда в этом сезоне с травмами у Давида. Начо, Рюдигер всё таки уступают ему и существенно , с ними нет такой уверенности
Рюди неплохо отыграл второй тайм с Челси. Конечно Алаба нужен на первый матч с МС, ибо Милитао не сыграет там. Пара Начо-Рюдигер конечно против Сити не очень убедительно, думаю
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Brigande
Ответ Геннадий Чеботарев
а у кого все нормально? только за эту неделю 6 травм,и это то что известно,а сколько мы ещё не знаем? в этом году плинтус бьёт все рекорды по травмам. зимой их было 60,а сколько будет на конец сезона? думаю сотку разменяет.
Мадрид сейчас хорошо бежит , даже старички , поэтому работа Пинтуса особенно на фоне других топ клубов более чем удовлетворительная
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Brigande
В этом сезоне что-то не так с восстановлением у Алабы , часто для него вылетает .
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Cruel Snake
Беда в этом сезоне с травмами у Давида. Начо, Рюдигер всё таки уступают ему и существенно , с ними нет такой уверенности
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Joni Arm
Если не восстановится к матчу с Сити,то Сити можно поздравить !
Без Милитао и Алабы 🥴
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Сергей Жарковский
Потеря большая для Реала! Скорейшего восстановления Давиду!
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MVL
Вот поэтому Перес и не покупает готовых игроков, они все уже либо переломанные, либо уже едут сярмарки.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Brigande
В этом сезоне что-то не так с восстановлением у Алабы , часто для него вылетает .
а у кого все нормально? только за эту неделю 6 травм,и это то что известно,а сколько мы ещё не знаем? в этом году плинтус бьёт все рекорды по травмам. зимой их было 60,а сколько будет на конец сезона? думаю сотку разменяет.
+1
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Азамат Кабертай
Ответ Геннадий Чеботарев
а у кого все нормально? только за эту неделю 6 травм,и это то что известно,а сколько мы ещё не знаем? в этом году плинтус бьёт все рекорды по травмам. зимой их было 60,а сколько будет на конец сезона? думаю сотку разменяет.
у Реала тяжёлый календарь+ чм посреди сезона
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alexis2020
Гениальный Хасан отпустил Алабу и подписал Упамекано. Ладно Алаба, сам хотел покинуть клуб, но можно было подписать топ защитника ему на замену? Ещё и Лейпциг ослабили. Позорное руководство. Всеми силами пытаются принизить достижения Баварии в футболе.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Азамат Кабертай
у Реала тяжёлый календарь+ чм посреди сезона
и что? когда у Альваро мышечная травма на тренировке ,то причем тут чм и график? это как лакмусова бумажка работы плинтуса.
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Азамат Кабертай
Ответ Геннадий Чеботарев
и что? когда у Альваро мышечная травма на тренировке ,то причем тут чм и график? это как лакмусова бумажка работы плинтуса.
Насчёт него да.
Но Пинтус выводит команду на пик к весне и это приносит успех - и это факт
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Геннадий Чеботарев
Ответ Азамат Кабертай
Насчёт него да. Но Пинтус выводит команду на пик к весне и это приносит успех - и это факт
к какой весне? а сейчас осень? если Зидан во втором приходе поменял его,значит на то были причины.
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Азамат Кабертай
Ответ Геннадий Чеботарев
к какой весне? а сейчас осень? если Зидан во втором приходе поменял его,значит на то были причины.
сейчас весна и сейчас команда на пике.
возможно, вы правы. Зидан для меня безусловный авторитет и его решениям абсолютно доверяю.

но его Дюпон, согласитесь, провалился тоже по травмам, было очень много травм. так что такая ситуация
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Геннадий Чеботарев
Ответ Азамат Кабертай
сейчас весна и сейчас команда на пике. возможно, вы правы. Зидан для меня безусловный авторитет и его решениям абсолютно доверяю. но его Дюпон, согласитесь, провалился тоже по травмам, было очень много травм. так что такая ситуация
у дюпона в пандемийный год было 60 травм,сейчас уже гораздо больше. а в нормальный год у Дюпона было 20,у пинтуса 30-40. вот и считай разницу.
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