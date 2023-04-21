Давид Алаба пропустит не менее двух недель из-за травмы.

У защитника « » выявлен небольшой надрыв икроножной мышцы правой ноги, из-за которого он был заменен после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

Таким образом, не примет участия в ближайших 4 играх – с «Сельтой», «Жироной», «Альмерией» и «Сосьедадом».

Он должен восстановиться к финалу Кубка Испании с «Осасуной», который пройдет 6 мая. В этом случае он также сможет сыграть в первом матче 1/2 финала ЛЧ против « », который состоится 9 мая.

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