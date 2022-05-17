Алаба возобновил полноценные тренировки с «Реалом» и может быть готов к финалу ЛЧ

приближается к возвращению в состав «Реала».

Австриец провел полноценное тренировочное занятие во вторник. Таким образом, футболист близок к возвращению в состав мадридского клуба.

Из-за повреждения он не играл с первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

С тех пор провел пять матчей во всех турнирах.

Алаба может быть доступен к ближайшим играм – против «Бетиса», а также в финале против «Ливерпуля».

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