Алаба возобновил полноценные тренировки с «Реалом» и может быть готов к финалу ЛЧ

Давид Алаба приближается к возвращению в состав «Реала».
Австриец провел полноценное тренировочное занятие во вторник. Таким образом, футболист близок к возвращению в состав мадридского клуба.
Из-за повреждения он не играл с первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
С тех пор «Мадрид» провел пять матчей во всех турнирах.
Алаба может быть доступен к ближайшим играм – против «Бетиса», а также в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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