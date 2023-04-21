У «Ювентуса» 22-й полуфинал в еврокубках, больше лишь у «Реала», «Баварии» и «Барсы»

«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:0).

Туринцы вышли в полуфинал еврокубков в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов.

Больше всех выходил в 1/2 финала еврокубков « » – 37 раз. В топ-3 также входят « » (28 раз) и « » (26). У « » четвертый показатель в истории.

В 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Ювентус» встретится с «Севильей».

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