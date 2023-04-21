У «Ювентуса» 22-й полуфинал в еврокубках, больше лишь у «Реала», «Баварии» и «Барсы»
«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 1:0).
Туринцы вышли в полуфинал еврокубков в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов.
Больше всех выходил в 1/2 финала еврокубков «Реал» – 37 раз. В топ-3 также входят «Бавария» (28 раз) и «Барселона» (26). У «Ювентуса» четвертый показатель в истории.
В 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Ювентус» встретится с «Севильей».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И это прекрасный повод.
А в следующем году, на фоне эмоционально подъема, с новым тренером, начать новый цикл с прямой борьбы за Скудетто, а так же преследуя цель выйти хотя бы в полуфинал лч
Ну, а Макс, завоевший еврокубок, пусть и второстепенный, под бравую музыку в закат к лигурийским морям, пить белое тосканское, да травить внукам байки, как они с бравым Стураро выбивали Реал в лиге чемпионов.
Ну пооожааалуйста!!!