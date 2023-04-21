У «Ювентуса» 22-й полуфинал в еврокубках, больше лишь у «Реала», «Баварии» и «Барсы»

Теги Бавария Ювентус Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 1:0).

Туринцы вышли в полуфинал еврокубков в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов.

Больше всех выходил в 1/2 финала еврокубков «Реал» – 37 раз. В топ-3 также входят «Бавария» (28 раз) и «Барселона» (26). У «Ювентуса» четвертый показатель в истории.

В 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Ювентус» встретится с «Севильей».

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6 комментариев

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Иван Иванов
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Легендарный клуб, кто бы что ни говорил
Но очень невезучий
+9
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arslankolesov71@gmail.com
Легендарный клуб, кто бы что ни говорил
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Granero-24
Реал, Бавария, Барселона, Ювентус - это классика еврокубков...
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Абдул Абакаев
Ответ Иван Иванов
Но очень невезучий
столько проигранных финалов ЛЧ это конечно трагедия
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Вадим Белозёров
Кстати прошу обратить любителям серии А как выросла посещаемость! Интер и Милан дома собирают стабильно больше 70 тысяч даже играя с Эмполи или Лечче ! Рома больше 60 тысяч собирает, Лацио и Наполи 40-50 тысяч ! Даже фиалки стали почти полный Артемио Франки собирать !
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Mr.Oizo
Надо бы Ювентусу взять этот ек. Даже таким отвратительным футболом. Да, это далеко не лч, но с чего то ренессанс должен начаться.
И это прекрасный повод.
А в следующем году, на фоне эмоционально подъема, с новым тренером, начать новый цикл с прямой борьбы за Скудетто, а так же преследуя цель выйти хотя бы в полуфинал лч
Ну, а Макс, завоевший еврокубок, пусть и второстепенный, под бравую музыку в закат к лигурийским морям, пить белое тосканское, да травить внукам байки, как они с бравым Стураро выбивали Реал в лиге чемпионов.

Ну пооожааалуйста!!!
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