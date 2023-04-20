«Рома» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Рома Фейеноорд Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Рома» примет «Фейеноорд» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

В первом матче в Роттердаме «волки» уступили нидерландцам со счетом 0:1.

Рома Италия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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6 комментариев

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Милан 737..
Роме тоже победы, надо чтобы во всех Евро финалах играли итальянские команды 👍✊ ...
+6
-2
+4
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Dvin
Фейеноорд вполне по силам. Думаю, будем в полуфинале.
+1
0
+1
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Тюменец
Чую заруба знатная будет...
0
0
0
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Бухгалтер2021
если 2-1 гости проходят или отменили выездной гол?
0
0
0
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Тюменец
Ответ Бухгалтер2021
если 2-1 гости проходят или отменили выездной гол?
отменили
0
0
0
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