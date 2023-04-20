Пеп Гвардиола: «Нет ощущения, что «Ман Сити» играл с «Баварией» лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне. Такие матчи – подбрасывание монетки»
Пеп Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» против «Баварии».
Клуб из Манчестера был сильнее по сумме двух матчей (3:0, 1:1) в четвертьфинале и вышел в полуфинал, где встретится с «Реалом».
«Я не чувствую, что мы играли лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне (они встречались в полуфинале, «Ман Сити» вылетел – Sports.ru). Такие матчи – это подбрасывание монетки.
Все может измениться из-за пенальти. После 15 лет в Лиге чемпионов я понимаю перспективу этого. Здесь многое зависит от ситуации», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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Но Сити уже наиграл на свою ЛЧ давно, просто пока что безумно не везет. Если Пеп на ровном месте не начнет мудрить, то пройдут Реал.
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Реал в этом году тоже добавил. В прошлом сезоне Реал мог играть без мяча по 50-70 минут. В этом сезоне ситуация иная. Уже нет тех суперкамбеков. Всех прошли уверенно, на классе.
Да и вообще игры МанСити не смотрел/смотришь.
У них нет стерильного владения мячом, они всегда ищут пространство и создают моменты.
В тех матчах с Реалом они создали кучу моментов особенно на Бернабеу, но не смогли забить.
С сезона 2017/18 никто в Европе во всех турнирах не забивает больше, чем МанСити.
Те чисто на шару отскочили. В обеих матчах.
Тут же кроме отрезка после 2-0 в в крайние 20 мин первой в целом равное противостояние по игре.