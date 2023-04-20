Пеп Гвардиола: «Нет ощущения, что «Ман Сити» играл с «Баварией» лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне. Такие матчи – подбрасывание монетки»

Пеп Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» против «Баварии».

Клуб из Манчестера был сильнее по сумме двух матчей (3:0, 1:1) в четвертьфинале и вышел в полуфинал, где встретится с «Реалом».

«Я не чувствую, что мы играли лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне (они встречались в полуфинале, «Ман Сити» вылетел – Sports.ru). Такие матчи – это подбрасывание монетки.

Все может измениться из-за пенальти. После 15 лет в Лиге чемпионов я понимаю перспективу этого. Здесь многое зависит от ситуации», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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