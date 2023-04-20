Пеп Гвардиола: «Нет ощущения, что «Ман Сити» играл с «Баварией» лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне. Такие матчи – подбрасывание монетки»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» против «Баварии».

Клуб из Манчестера был сильнее по сумме двух матчей (3:0, 1:1) в четвертьфинале и вышел в полуфинал, где встретится с «Реалом».

«Я не чувствую, что мы играли лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне (они встречались в полуфинале, «Ман Сити» вылетел – Sports.ru). Такие матчи – это подбрасывание монетки.

Все может измениться из-за пенальти. После 15 лет в Лиге чемпионов я понимаю перспективу этого. Здесь многое зависит от ситуации», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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77 комментариев

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Carver
Сити играл лучше Реала в прошлой ЛЧ, когда Грилиш не забивает с метра, а потом тебе втыкают 2 за 5 минут, это просто злой рок. Ну и Реал это Реал, это команда, которая тебе может забить 3 за 10 минут, даже при отвратительной игре. Те самые кохонес и опыт.

Но Сити уже наиграл на свою ЛЧ давно, просто пока что безумно не везет. Если Пеп на ровном месте не начнет мудрить, то пройдут Реал.
+167
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Aibek Mak
Шансы 50/50. Все таки Реал это Реал
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mudskipper
Ответ Universal1000
С реалом год назад все было значительно легче по игре. Тотальное превосходство. Те чисто на шару отскочили. В обеих матчах. Тут же кроме отрезка после 2-0 в в крайние 20 мин первой в целом равное противостояние по игре.
С тотальным превосходством не пропускают шесть.
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Андрей Катков
Ответ Barca_mania
Пора уже брать Пепу ЛЧ, сейчас лучший шанс
Он уже брал 2 шт. А в полуфинал выходил чаще всех в мире
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Руслан Узденов
Ответ CHELSEA_2008
На каждый Реал всегда находится свой Аякс.) Имя ничего не значит.
Реал - это не просто имя. 90 минут на Бернабеу - это не просто 90 минут.
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Эксперт Спортс
Пеп главное не перемудрить со схемами с Реалом. Они умеют наказывать. Может пришло время взять наконец то Лигу чемпионов.
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Роналду плачет
Пеп адекватен. Бавария давила и моменты создавала, но никто не мог нормально ударить по воротам. Реал бы по такой игре минимум трёшку отгрузил.
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mudskipper
Ответ Universal1000
Комментарий удален модератором
Если наиграли на тысячу, а забили пять, то шесть "при тотальном превосходстве" не пропускают. Это база.
+16
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ML26
Ответ Blaumerc
Реал это не просто имя, 90 минут на Бернабеу - не просто 90 минут. мяч не просто мяч, ВАР не просто ВАР, а судья не просто судья. все помнят матчи против Баварии с голами с метровых оффсайдов и левыми удалениями как например в матче с Ювентусом.
Глоры барселонки: с ВАРом Реал больше никогда не выиграет ЛЧ!

Глоры барселонки после введения ВАРа: Реалу помогают судьи, всё куплено!
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Александр Рагулин
Каждый год люди заранее хоронят Реал в полуфинале. И практически в 2 из 3 трёх случаев, ушастая чашка катается по улицам Мадрида в последствии. Реал будет андердогом, но в этом сезоне команда тоже подросла, заиграл Камавинга, Бензема в порядке, когда здоров, Вальверде сердце этой команды, Модрич и Кросс её разум, центр защиты вполне может сдержать Эрлинга, а Винни прибавляет с каждым новым матчем.
+12
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koshaus
Ответ Universal1000
С реалом год назад все было значительно легче по игре. Тотальное превосходство. Те чисто на шару отскочили. В обеих матчах. Тут же кроме отрезка после 2-0 в в крайние 20 мин первой в целом равное противостояние по игре.
Нет никакой ценности в том, что одна команда владеет мячом большинство времени матча, если соперник всё равно забивает больше и одерживает победу.
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Tibaut Curtois
Ответ CHELSEA_2008
На каждый Реал всегда находится свой Аякс.) Имя ничего не значит.
В твоем случае да, ничего не значит))
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Булат Кошкимбаев
Ответ Carver
Сити играл лучше Реала в прошлой ЛЧ, когда Грилиш не забивает с метра, а потом тебе втыкают 2 за 5 минут, это просто злой рок. Ну и Реал это Реал, это команда, которая тебе может забить 3 за 10 минут, даже при отвратительной игре. Те самые кохонес и опыт. Но Сити уже наиграл на свою ЛЧ давно, просто пока что безумно не везет. Если Пеп на ровном месте не начнет мудрить, то пройдут Реал.
Так Реал не выбил Сити в основное время, чтобы говорить, что это злой рок. У них был ещё 30 минут, чтобы выкинуть Реал. И Реал с уверенностью их выбил.
Реал в этом году тоже добавил. В прошлом сезоне Реал мог играть без мяча по 50-70 минут. В этом сезоне ситуация иная. Уже нет тех суперкамбеков. Всех прошли уверенно, на классе.
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CHELSEA_2008
Ответ Universal1000
С реалом год назад все было значительно легче по игре. Тотальное превосходство. Те чисто на шару отскочили. В обеих матчах. Тут же кроме отрезка после 2-0 в в крайние 20 мин первой в целом равное противостояние по игре.
Кстати да, с Реалом по игре Сити играл лучше чём с Баварией вчера, но справедливости ради сейчас запас был побольше и можно было страдать фигнёй. Да и график плотный чтобы жилы рвать в каждом матче.
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Rinat Alashbaev
Ответ CHELSEA_2008
На каждый Реал всегда находится свой Аякс.) Имя ничего не значит.
На твой Челси даже Аякс не нужен, хватит даже гронингема
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a.sh.s.
Знаете что произойдёт если Сити все таки выиграет этот ЛЧ? боюсь они ЛЧ выиграет много раз подряд потому что для этого все есть. Терпеливые, умные хозяины, умное руководство, гений тренер, деньги огромные деньги, отличные топ игроки, просто им нужен уверенность если они это уверенность все таки возьмёт потом многим будет ох как сложно.
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CHELSEA_2008
Ответ Булат Кошкимбаев
Так Реал не выбил Сити в основное время, чтобы говорить, что это злой рок. У них был ещё 30 минут, чтобы выкинуть Реал. И Реал с уверенностью их выбил. Реал в этом году тоже добавил. В прошлом сезоне Реал мог играть без мяча по 50-70 минут. В этом сезоне ситуация иная. Уже нет тех суперкамбеков. Всех прошли уверенно, на классе.
Уверенно прошёл с пенальти в дополнительное время?)
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A.B.W.
Ответ koshaus
Нет никакой ценности в том, что одна команда владеет мячом большинство времени матча, если соперник всё равно забивает больше и одерживает победу.
Сразу видно те матчи не смотрел ты.
Да и вообще игры МанСити не смотрел/смотришь.

У них нет стерильного владения мячом, они всегда ищут пространство и создают моменты.

В тех матчах с Реалом они создали кучу моментов особенно на Бернабеу, но не смогли забить.

С сезона 2017/18 никто в Европе во всех турнирах не забивает больше, чем МанСити.
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Идрис Магомедов
Ответ fudoshika
Ну посмотрим, в прошлом году были такие же высказывания, а потом слезы, боль и страдания)
Сейчас говорят, что Пеп без Месси не может выиграть даже ЛЧ. Потом если Пеп выиграет в этом сезоне ЛЧ, можно говорить, что без Холланда и Месси - Пеп не может выиграть ЛЧ, после подобных услышанных слов, Пеп скажет шейхам, продайте Холланда или я не останусь тренером Сити (тут шейхам придётся выбирать между Холландом и Пепом; я уверен тот же Энрике или Пеллигрини (можеть даже и Манчини) будут использовать Холланда более эффективно и они ЛЧ будут выигрывать чаще чем тот же Пеп в будущем хоть с Холландом, хоть без Холланда).
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Гриша Перельман
Ответ DenizKios
Странное сравнение. Оскар выдает американская киноакадемия, как они выбирают до конца не ясно, какие точные критерии. А в футболе все ясно-если тебе забили больше, чем ты, то ушастого тебе не видать
я про то, что все понимают что он по сути уже должен/может выиграть, но каждый раз побеждает другой
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Sabyrzhan Sarbalayev
Тренер достойный требла, наиграл.
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Rinat Alashbaev
Ответ Universal1000
Знатная будет через 3 недели порка на Бернабеу. Как бы опять 6-2 Пеп не нарисовал. Скок там раз Гвардиола выиграл на Бернабеу уже? Десять? Надо проверить, но точно докуя.
Прошлогодняя история ничему не учит??? Тоже все кричали, что сити разорвёт Реал. Сити хорош, с этим спорить глупо, но и Реал в порядке плюс вне зависимости от формы, Реал в лч это уже отдельная история, так что смотри как бы в мае не пришлось краснеть тебе
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Гриша Перельман
Пеп (после барсы) мне напоминает Лео Ди Каприо и Оскар
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Last Account
Я всем сердцем за Пеп.
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Universal1000
С реалом год назад все было значительно легче по игре. Тотальное превосходство.
Те чисто на шару отскочили. В обеих матчах.
Тут же кроме отрезка после 2-0 в в крайние 20 мин первой в целом равное противостояние по игре.
+28
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