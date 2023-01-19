«Интер» в 7-й раз выиграл Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом». Лишь у «Юве» больше – 9
«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии второй год подряд.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» (3:0) в Саудовской Аравии.
«Нерадзурри» догнали «россонери» по числу побед в матчах за Суперкубок – у миланских клубов их по 7.
Лишь одна команда их опережает – «Ювентус». Туринцы завоевывали этот трофей 9 раз.
Надеюсь, Мальдини, Пиоли и ко, знают как выйти из крутого пике.
Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!