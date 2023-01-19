«Интер» в 7-й раз выиграл Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом». Лишь у «Юве» больше – 9

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Суперкубок Италии Футбол

«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии второй год подряд.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» (3:0) в Саудовской Аравии.

«Нерадзурри» догнали «россонери» по числу побед в матчах за Суперкубок – у миланских клубов их по 7.

Лишь одна команда их опережает – «Ювентус». Туринцы завоевывали этот трофей 9 раз.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
0cel0t
Ответ Kezhmann
Интер легко разобрался с Миланом. Молодцы, нерадзурри! А Индзаги с 2 трофеем у руля Интера
Он уже брал суперкубок с Интером же, так что 3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kezhmann
Интер легко разобрался с Миланом. Молодцы, нерадзурри! А Индзаги с 2 трофеем у руля Интера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
0cel0t
Ответ Милан.Тэо
Интер в прошлом сезоне тоже выиграл у Милана 3 - 0 в Кубке Италии, а в итоге Скудетто выиграл Милан ! ☝️🤭😄
В этом году так не получится, так как Милан проиграл Торино, пропустив в большинстве
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
0cel0t
Ответ Recoba_20
Церемонию награждения сделали красочнее чем на ЧМ😀
Да чет прям круче лч)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recoba_20
Церемонию награждения сделали красочнее чем на ЧМ😀
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
0cel0t
Ханданович поднял кубок) эпично)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Бандалак
Голы конечно пародистые!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Великий итальянский клуб взял очередной трофей) Молодцы)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Ответ Buharoid
Ждал огненного дерби, а получилось как-то слишком на классе)) Все голы очень породистые получились, красота. Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!
Зато в чемпионате Милан второй сезон подряд выигрывает у Интера ! ☝️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Ответ Buharoid
Ждал огненного дерби, а получилось как-то слишком на классе)) Все голы очень породистые получились, красота. Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!
И в итоге проигрываете Скудетто ! 🤭😄
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Интер в прошлом сезоне тоже выиграл у Милана 3 - 0 в Кубке Италии, а в итоге Скудетто выиграл Милан ! ☝️🤭😄
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanan1908
Слишком уверенно и легко) Форзаааа
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moore Interista
Ми их вииибелииии 💪🏾
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perfetto
Ответ kdmi1986
С победой нерадзурри!
Поздравляю!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Palacio8
Может повторят прошлый сезон, с одной оговоркой... Интеристов с победой!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Индзаги конечно приятно удивляет: Кубок + Суперкубок дважды + серебро чемпионата. Сверхдостойно!👍 И никаких скандалов, никаких требований мега-трансферных расходов
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perfetto
Ответ Buharoid
Ждал огненного дерби, а получилось как-то слишком на классе)) Все голы очень породистые получились, красота. Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!
Поздравляю кузенов с этим кубком! Молодцы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimario
Интер с победой, заслуженно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
super
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimario
Милан, конечно, в яме сейчас.
Надеюсь, Мальдини, Пиоли и ко, знают как выйти из крутого пике.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-= Masteryuga =-
Ответ Buharoid
Ждал огненного дерби, а получилось как-то слишком на классе)) Все голы очень породистые получились, красота. Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!
С чего оно должно быть огненным, вы результаты последних игр Милана видели? Интер на ходу, на них поставил и не прогадал
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima
Неделя Милана -2 потенциальных кубка 😥. Форма у команды все хуже и хуже, замен почти нет и они только ослабляют игру. Интер с победой!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Как же Интеру что в этом и прошлом сезоне не хватает стабильности, обыгрывают топов на легке, а с Монцами теряют очки:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
3й титул у Индзаги за полтора сезона, да не самые престижные, но вполне неплохо:) Хотелось бы что бы Лукаку хоть на вторую часть сезона в себя пришел и помог команде в ЛЧ:)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
Ждал огненного дерби, а получилось как-то слишком на классе)) Все голы очень породистые получились, красота.
Кстати, появилась добрая традиция - третий сезон подряд оформляем Милану 3-0 в каком-то турнире. Всех интериста с победой!
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий