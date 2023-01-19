«Интер» в 7-й раз выиграл Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом». Лишь у «Юве» больше – 9

« » стал обладателем Суперкубка Италии второй год подряд.

Команда Симоне Индзаги разгромила « » (3:0) в Саудовской Аравии.

«Нерадзурри» догнали «россонери» по числу побед в матчах за – у миланских клубов их по 7.

Лишь одна команда их опережает – «Ювентус». Туринцы завоевывали этот трофей 9 раз.