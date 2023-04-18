Где смотреть Арсенал Тула – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 21 апреля
В пятницу, 21 апреля, сыграют Арсенал Тула и Рубин в 28 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Арсенал».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал Тула – Рубин
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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