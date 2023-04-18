Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Челси», «Наполи» против «Милана»
«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также во вторник «Наполи» будет противостоять «Милану».
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В дополнительное время Челси забьёт 2 гола, пропустив 1
Победный гол на счету Чалоба.
Общий счёт 5:2 и проход Челси. Затем Боэли просыпается и идёт менять свои золотые трусы.
Надеюсь, что команда полностью мотивирована после колхозного и аморального поведения стада фанов Наполи.
Да и Спал от них недалеко ушел с нытьем всю неделю, как все несправедливо было в первом матче, забывая о том, что Наполи простили еще и не дали пенальти, причем два.
Стефано и его банда должны быть выше этого.
Forza Milan ❤️🖤