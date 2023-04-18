Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Челси», «Наполи» против «Милана»

Теги Милан Челси Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Футбол

«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник «Наполи» будет противостоять «Милану».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Челси Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Наполи Италия – Милан Италия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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25 комментариев

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kaka10
Челси победит 3:1 в основное время
В дополнительное время Челси забьёт 2 гола, пропустив 1
Победный гол на счету Чалоба.

Общий счёт 5:2 и проход Челси. Затем Боэли просыпается и идёт менять свои золотые трусы.
+16
-5
+11
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Мовсар Германия
Ответ Ко-ко-джамбо
Вторую неделю офигеваю от того что матчтв выбрали к показу Челси-реал, 🤡
согласен, в матче Наполи - Милан есть интрига
+13
-2
+11
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Ко-ко-джамбо
Вторую неделю офигеваю от того что матчтв выбрали к показу Челси-реал, 🤡
+16
-8
+8
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Starki92
Надеюсь, что закончим дело, начатое в среду.
Надеюсь, что команда полностью мотивирована после колхозного и аморального поведения стада фанов Наполи.
Да и Спал от них недалеко ушел с нытьем всю неделю, как все несправедливо было в первом матче, забывая о том, что Наполи простили еще и не дали пенальти, причем два.
Стефано и его банда должны быть выше этого.
Forza Milan ❤️🖤
+7
-3
+4
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Бабайка Бабаяра
За Милан! Удачи россонери. Хочется увидеть финал Реал - Милан!
+2
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quadryk
Forza Milan ❤️🖤💪
+2
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Alea Jacta-Est
ну надеюсь основа не заржавела и полна решимости пройти Наполи, удачи Пиоли и КО, ну и отдельно хрчется, чтобы ленивец Леау выложился по полной, где как не в таких матчах.
+1
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+1
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G-Mack
Ответ Бабайка Бабаяра
За Милан! Удачи россонери. Хочется увидеть финал Реал - Милан!
Смысл в таком финале? Чтоб размазали итальянцев?
+1
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+1
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siragh@yandex.ru
У Челси именно сейчас нет шансов,поэтому лучше посмотреть за Неаполем с Миланом (там будет война юга и севера)!!!
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Бухгалтер2021
сегодня будут 2 ничьи
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Крыс Пол
Тодд обещал 3-0, значит, так и будет.
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tampa-bay
Удачи Наполи и Челси
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Магомед Саид Амирханов
Удачи Милану и Реалу!
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Кирилл Павлюченко
Наполи, конечно, "мусорным" поведением своей тифозерии настроил против себя всех нейтральных болельщиков! У Милана и так было намного больше симпатиков, а теперь и подавно! Скудетто от св.Януария никуда не денется, но этим и ограничится.
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tampa-bay
Ответ Ко-ко-джамбо
Вторую неделю офигеваю от того что матчтв выбрали к показу Челси-реал, 🤡
Наверное думают что если показали в первом матче их, значит и во втором нужно также сделать
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Александр Киричев
Ответ Мовсар Германия
в его возрасте, поллюции уже не бывает 😂
в его возрасте проблема в другом канале
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ZamoRano
Ответ vladimir.kostrichko
Сегодня увидел видео на фейсбуке,как фанаты Наполи не давали спать футболистам Милана.Говорю как фанат Ливерпуля,что не к добру это - не к добру.
Наполи вылетит, тоже так думаю.
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