Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Челси», «Наполи» против «Милана»

«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник « » будет противостоять « ».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов