Родриго после дубля «Челси»: «Реал» – величайший клуб мира. Надеюсь продолжить забивать и выигрывать ЛЧ»

Родриго Гоэс назвал «Реал» лучшим клубом мира, оформив дубль в ворота «Челси» (2:0).

«Я всегда говорил, что чемпионов – особый турнир для меня. Я счастлив и надеюсь продолжить в том же духе: забивать, отдавать голевые передачи, выигрывать ЛЧ.

Я думал о том, чтобы проехаться на коленях [после гола], но у меня небольшое воспаление, а потом мне на ум пришло празднование Криштиану Роналду, моего кумира.

Игра за «Реал» приносит удовольствие. Это величайший клуб мира, и мы держим это в голове с тех пор, как попадаем сюда. Мы должны играть хорошо. После моего перехода [в 2019-м] мы достаточно далеко заходим.

В первом тайме у « » был голевой момент, однако нас выручил.

У нас есть игроки, которые способны заменить Милитао (из-за перебора карточек защитник пропустит первую игру в полуфинале – прим. Sports.ru). Мы не знаем, будет это матч против «Манчестер Сити» или нет. ЛЧ – сложный турнир, мы уже не можем выбирать себе соперников, все они сильные», – заявил вингер « » в эфире Movistar.

«Милан» и «Реал» – первые полуфиналисты ЛЧ! Почти точно в стамбульском финале будут миланцы

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол