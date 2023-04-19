Родриго после дубля «Челси»: «Реал» – величайший клуб мира. Надеюсь продолжить забивать и выигрывать ЛЧ»

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс назвал «Реал» лучшим клубом мира, оформив дубль в ворота «Челси» (2:0).

«Я всегда говорил, что Лига чемпионов – особый турнир для меня. Я счастлив и надеюсь продолжить в том же духе: забивать, отдавать голевые передачи, выигрывать ЛЧ.

Я думал о том, чтобы проехаться на коленях [после гола], но у меня небольшое воспаление, а потом мне на ум пришло празднование Криштиану Роналду, моего кумира.

Игра за «Реал» приносит удовольствие. Это величайший клуб мира, и мы держим это в голове с тех пор, как попадаем сюда. Мы должны играть хорошо. После моего перехода [в 2019-м] мы достаточно далеко заходим.

В первом тайме у «Челси» был голевой момент, однако Куртуа нас выручил.

У нас есть игроки, которые способны заменить Милитао (из-за перебора карточек защитник пропустит первую игру в полуфинале – прим. Sports.ru). Мы не знаем, будет это матч против «Манчестер Сити» или нет. ЛЧ – сложный турнир, мы уже не можем выбирать себе соперников, все они сильные», – заявил вингер «Реала» в эфире Movistar.

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25 комментариев

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ML26
Родриго и Винисиус просто топы. Селекции Мадрида респект
+56
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+56
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Talgat Ergeshov
Ответ ML26
Родриго и Винисиус просто топы. Селекции Мадрида респект
а сколько разговоров-то было,что за бразильских мальчишек-ноунеймов около 100млн заплатили,а один практически вывел в финал в игре с ман сити,а другой в финале и забил победный....уже этим все оправдывают,не говоря о том,что уже 2 почти полных сезона стабильны и показывают отличный футбол)
+48
0
+48
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Adam Almurzaev
Вместо Миллитао сыграет Рюдигер да и все, вместе с Алабой справтся наверное.
+29
-2
+27
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Raul14
Ответ белошип
Надеюсь Родриго такую же двушку положит и лчному бестрофейнику)
Будет справедливо если Реал еще раз выбьет лысого шарлатана с его 2 миллиардной командой))
+24
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Андрей Хенто
От второго гола Мадрида сегодня получил эстетическое удовольствие. Рад за Родриго, партнеры сегодня сделали все для его очень важных голов. Как же шикарно он играл против Кадиса, но ему просто чертовски не везло в завершении, а сегодня он решил исход встречи в пользу Мадрида.
+18
-1
+17
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ML26
Ответ Talgat Ergeshov
а сколько разговоров-то было,что за бразильских мальчишек-ноунеймов около 100млн заплатили,а один практически вывел в финал в игре с ман сити,а другой в финале и забил победный....уже этим все оправдывают,не говоря о том,что уже 2 почти полных сезона стабильны и показывают отличный футбол)
90 млн если быть точными. Почти один Дембеле)
+14
-1
+13
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Raul14
Родриго скрытый герой Реала. Растет у Реала невероятно сильная атака. Потянуть бы сюда Халанда и нате! будет голевая машина...
+12
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+12
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белошип
Надеюсь Родриго такую же двушку положит и лчному бестрофейнику)
+15
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psixyec
На классе унизили Лондонский середняк, играя вполноги. Будто бы матч против какого-то Вальядолида или Барселоны был.
+17
-7
+10
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Эркинбек Апаканов
Ответ белошип
Надеюсь Родриго такую же двушку положит и лчному бестрофейнику)
Надеюсь повторит)))
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Adam Almurzaev
Ответ Barca_mania
Сити не простит ошибок как прощал Челси. Так что там уже все ясно.
Да в прошлом сезоне точно так же говорили.
+6
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ShamilK
Ответ HI MARS
Перед полуфиналом карточки сгорали.Хз почему написали что Милитао пропускает следующий матч
Сгорают непосредственно во время полуфинала. Если получаешь две карточки до полуфинала, то пропускаешь первую игру
+4
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Ноно Гомес
Как они грамотно вырастили молодых Родриго и Вини, похвала...
+2
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GloryReal
Правый фланг Реала с Родриго был намного опаснее, чем левый и центр. Он мощными рывками прямо разрывал оборону челси, как и в прошлом матче. Анчелотти знает как и кем надо играть. Голевое чутье у Родриго почти на уровне Роналду. Если он будет прогрессировать, то добьется большого успеха.
+2
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инок
Родриго - молодец! Очень полезный игрок для Реала
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Александр Рабонов
Ответ Adam Almurzaev
Да в прошлом сезоне точно так же говорили.
А че про сезон 19-20 не говоришь?) Или там тоже реал победил)
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DonaldBrashear 2.0
а вот теперь интересно, как Анчи сыграет с МС, будет ли Родриго в старте, или Феде пойдет на правый флан, Тчуамени в центре, а Родриго как джокер будет?
Посмотрим, но думаю, что в запасе будет, а потом, когда надо будет спасать или добивать, выйдет и поможет.
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Дмитрий Калашников
Ответ Adam Almurzaev
Да в прошлом сезоне точно так же говорили.
в прошлом сезоне не бло Холланда!
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mitia_gor
Ответ Александр Рабонов
А че про сезон 19-20 не говоришь?) Или там тоже реал победил)
там размотали сливочных по полной программе, как и сити их обыграл по сумме двух матчей( 4-2) до этого, но это футбол поглядим, будет интересно лучше прошлогоднего полуфинала между Мс и Реалом и представить нельзя было, потрясающий футбол
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Промах Мораты
Молодец, но пижонить зря начал
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