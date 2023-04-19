Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы по выходам в 1/2 ЛЧ – 9 раз. «Мадрид» вышел в полуфинал 11-й раз из последних 13 – чаще всех

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов 11 раз за последние 13 сезонов.

Сегодня « » по сумме двух матчей прошел « » в 1/4 финала (2:0, 2:0).

За последние 13 сезонов ни один клуб не выходит в полуфинал ЛЧ чаще «Реала». Ближайший преследователь – «Бавария» с семью полуфиналами.

Кроме того, это 9-й полуфинал чемпионов для тренера «бланкос» . Итальянец повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» . Однако Пеп может обновить свое достижение, если горожане завтра пройдут «Баварию».

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