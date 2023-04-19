Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы по выходам в 1/2 ЛЧ – 9 раз. «Мадрид» вышел в полуфинал 11-й раз из последних 13 – чаще всех

Теги Карло Анчелотти Челси Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола рекорды Футбол

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов 11 раз за последние 13 сезонов.

Сегодня «Мадрид» по сумме двух матчей прошел «Челси» в 1/4 финала (2:0, 2:0).

За последние 13 сезонов ни один клуб не выходит в полуфинал ЛЧ чаще «Реала». Ближайший преследователь – «Бавария» с семью полуфиналами.

Кроме того, это 9-й полуфинал Лиги чемпионов для тренера «бланкос» Карло Анчелотти. Итальянец повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Однако Пеп может обновить свое достижение, если горожане завтра пройдут «Баварию».

«Милан» и «Реал» – первые полуфиналисты ЛЧ! Почти точно в стамбульском финале будут миланцы

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Короли Лиги Чемпионов. Очень рад за Карло, казалось бы его карьера идет стремительно вниз после Эвертона, а вон оно как вышло. Легендарный тренер.
+75
-6
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Только задумайтесь, такие молодые пацаны как Вини или Родри совсем недавно пришли в клуб, а для них полуфинал ЛЧ настолько стал обыденным делом, все равно что чашку кофе выпить
+52
-5
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коробкин
Но Анчелотти 5 раз в финал проходил, против 3 у Пепа
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rees's Eye
-Папа, а почему мы болеем за Барселону и Челси?
Мы же были за Ливерпуль.

-Сынок, забудь про них,теперь мы за Манчестер Сити
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ответ Андрей Хенто
Короли Лиги Чемпионов. Очень рад за Карло, казалось бы его карьера идет стремительно вниз после Эвертона, а вон оно как вышло. Легендарный тренер.
Как показала история, и с Эвертоном он сделал максимум возможного для такой команды.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Я болельщик Барсы, но признаю, что Анчи - это просто нереальный тренер. Гений.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Реал это — вершина футбола, а папа Карло мастер!

Hala Madrid!
Vamos Real!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваня Шипитко
Ответ VuNePonimaete
Только задумайтесь, такие молодые пацаны как Вини или Родри совсем недавно пришли в клуб, а для них полуфинал ЛЧ настолько стал обыденным делом, все равно что чашку кофе выпить
Винисиус уже лет пять в Реале, почти ветеран
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ зак
да хоть двадцать где Кубок ЛЧ?
Их у него 2
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биограф Венгера
Ответ U
Как показала история, и с Эвертоном он сделал максимум возможного для такой команды.
Карло Анчелотти для Эвертона это было сродни трофею.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
папа Карло - лучший действующий тренер в мире
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лимит Лимитович
Нужно, чтобы Реал оказался в финале с Миланом. Реал берет титул в 15-й раз, счастливый Анчелотти завершает тренерскую карьеру
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Это доказывает величие Гвардиолы 💪
Теперь за Сити?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xabi Alonso78
В очных встречах Карло растоптал Пепа в двух полуфиналах ЛЧ, в одном из которых 5:0)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Коробкин
Но Анчелотти 5 раз в финал проходил, против 3 у Пепа
Анчи тренирует намного дольше
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Коробкин
Но Анчелотти 5 раз в финал проходил, против 3 у Пепа
да хватит, и так ясно что анчи это тренер по сравнению с физручком гвардиолой
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Родриго красноречиво высказался после матча: Я не знаю, что со мной происходит в Лиге чемпионов. Так в принципе можно сказать и про Реал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ U
Как показала история, и с Эвертоном он сделал максимум возможного для такой команды.
Сложно так говорить, учитывая какие днища пришли после него. По факту Анчи не создан для таких клубов, он и с Наполи провалился.

Ему надо в готовый клуб тренировать готовых звезд и развивать молодняк рядом с ними. Если что это тоже надо уметь, например Эмери так не умеет, и он бы с Эвертоном справился бы лучше, а с Реалом хуже.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Raycon
Я бы отдал должное Жозе Моуриньо. Эмоциональных выпадов и рациональных претензий в его сторону много, но именно с него началась новая успешная история Реала. В частности, преодоление "проклятия 1/8"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коробкин
Но из 8 проходов в 1/2 в финал он прошел 5 раз, а у Пепа за 9 полуфиналов 3 прохода в финал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
11 раз за последние 13 лет! не вышли в полуфинал, а вернулись к себе домой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Барсик Юрана
Пеп десять*
да хоть двадцать где Кубок ЛЧ?
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Михаил Стентор
А ведь было время, когда галактикос и его продолжатели, до 10-х годов не могли выбраться из 1/8 и 1/4. И что случилось дальше? Фантастика. И опять же - топовая полузащита и вратари (при всем уважении к Икеру, но это Навас и Куртуа, а не он)
У Икера три чашки ЛЧ. Он не виноват, что свой прайм провел в слабой команде и во времена доминирования Барселоны. К тому же, было тотальное невезение при Моуриньо, когда Мадрид был обязан проходить Баварию и играл на равных с Барсой в 2011.
Как-то твоя логика не вяжется ни с чем(хотя она просто отсутствует), ведь Касильяс взял два ЧЕ и ЧМ, где был капитаном и одним из лучших игроков.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Анчелоти на классе вынесет лысого физрука)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MADRiD_00
Статистика Гвардиолы тоже впечатляет! 👍🏻 А Карло один из самых лучших.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий