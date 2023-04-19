Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы по выходам в 1/2 ЛЧ – 9 раз. «Мадрид» вышел в полуфинал 11-й раз из последних 13 – чаще всех
«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов 11 раз за последние 13 сезонов.
Сегодня «Мадрид» по сумме двух матчей прошел «Челси» в 1/4 финала (2:0, 2:0).
За последние 13 сезонов ни один клуб не выходит в полуфинал ЛЧ чаще «Реала». Ближайший преследователь – «Бавария» с семью полуфиналами.
Кроме того, это 9-й полуфинал Лиги чемпионов для тренера «бланкос» Карло Анчелотти. Итальянец повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Однако Пеп может обновить свое достижение, если горожане завтра пройдут «Баварию».
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Мы же были за Ливерпуль.
-Сынок, забудь про них,теперь мы за Манчестер Сити
Hala Madrid!
Vamos Real!
Ему надо в готовый клуб тренировать готовых звезд и развивать молодняк рядом с ними. Если что это тоже надо уметь, например Эмери так не умеет, и он бы с Эвертоном справился бы лучше, а с Реалом хуже.
Как-то твоя логика не вяжется ни с чем(хотя она просто отсутствует), ведь Касильяс взял два ЧЕ и ЧМ, где был капитаном и одним из лучших игроков.