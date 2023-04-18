У Винисиуса 7 (2+5) очков в 5 последних матчах за «Реал». Вингер ассистировал Родриго в игре с «Челси»

Теги Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор набрал 7 очков по системе «гол+пас» в пяти последних матчах.

Сегодня вингер «Реала» отдал голевую передачу на Родриго Гоэса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0, второй тайм).

В 5 последних матчах бразилец отличился 2 голами и 5 ассистами. Винисиус совершал минимум одно результативное действие в каждой из этих игр. 

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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26 комментариев

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Андрей Хенто
Не пожадничал и отдал Родриго передачу, красавец. Вини растет, как футболист. Кстати в каждом матче в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда Вини выходил в старте от отмечался результативным действием.
+64
-5
+59
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igls54
Второй гол Реала оказался просто издевательским
+50
-2
+48
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udiekemen
Ответ Андрей Хенто
Не пожадничал и отдал Родриго передачу, красавец. Вини растет, как футболист. Кстати в каждом матче в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда Вини выходил в старте от отмечался результативным действием.
Очень полезный игрок) настоящее и будущее клуба)
+26
-2
+24
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f0rmoceft
Бедный Генич, снова Реал побеждает
+18
-1
+17
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Moscwow
Ответ udiekemen
Очень полезный игрок) настоящее и будущее клуба)
Уже пару лет как настоящее
+14
-1
+13
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MADRiD_00
Конечно Мбаппе супер топовый игрок, но нужен ли он нам, при таком Винисиусе? Да никто не говорит что Килиан перейдёт, но если у Реала есть такие цели, думаю можно ещё раз подумать.
Да и Родриго в отсутствии Вини показывает отличную игру на левом фланге.
+12
0
+12
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Zemanuha
Жота Жорди (журналист «Барсы»):
«Прошлой ночью мне приснилось, что «Челси» вышел в полуфинал».😂😂😂😂😂
+11
-2
+9
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alexpashc1982@gmail.com
Ковачич топ, остальные дно
+6
0
+6
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Raul14
Из вселенной Гейнича мы узнали что если игрок соперника делает передачу спиной, это — издевательство))
+6
0
+6
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ALMANAC
Ответ igls54
Второй гол Реала оказался просто издевательским
В этом голе весь Челси этого сезона
+6
0
+6
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VuNePonimaete
Ответ MADRiD_00
Конечно Мбаппе супер топовый игрок, но нужен ли он нам, при таком Винисиусе? Да никто не говорит что Килиан перейдёт, но если у Реала есть такие цели, думаю можно ещё раз подумать. Да и Родриго в отсутствии Вини показывает отличную игру на левом фланге.
Представляете какое выражение рожи Мбаппе будет, если Реал вторую ЛЧ подряд возьмёт?) пусть сидит до конца карьеры в парижской нефтекачке и слюни подтирает, он здесь не нужен
+3
0
+3
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MADRiD_00
Ответ f0rmoceft
Разве что на замену Бензема, но там он не так хорош, как слева
Мбаппе как и Вини, любит больше пространства. Как замыкатель он вряд-ли даст хорошие результаты.
Это чисто мое мнение...
+3
0
+3
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f0rmoceft
Ответ MADRiD_00
Конечно Мбаппе супер топовый игрок, но нужен ли он нам, при таком Винисиусе? Да никто не говорит что Килиан перейдёт, но если у Реала есть такие цели, думаю можно ещё раз подумать. Да и Родриго в отсутствии Вини показывает отличную игру на левом фланге.
Разве что на замену Бензема, но там он не так хорош, как слева
+3
0
+3
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MADRiD_00
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Ох уж этот радостный симулянт.совсем офигел круто играть,и вообще он карманыш араухо
Да, это факт что Араухо отлично справляется с Вини. Потому что Рональд прямо сейчас один из лучших защитников как минимум в Испании. Но в последнем матче Вини заставил занервничать уругвайца. Это тоже факт.
+2
0
+2
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Азамат Кабертай
Ответ MADRiD_00
Полностью согласен с вами 👍🏻
Спасибо.
Думаю, нам нужны топовые крайние защитники на оба фланга, ЦН, а дальше уже в зависимости от того, кто уйдет. Если Асенсио уйдет, то ему нужна будет замена и тд.
+2
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Булат Кошкимбаев
Ответ igls54
Второй гол Реала оказался просто издевательским
Челси абсолютно безхарактерная команда.
+2
-1
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Wasilij Petrow
А ведь было время, когда Стерлинг котировался выше. Трудно даже поверить.
+1
0
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Илья Белкин
дайте Челси еще 600 миллионов на трансферы
+1
0
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Азамат Кабертай
Ответ MADRiD_00
Конечно Мбаппе супер топовый игрок, но нужен ли он нам, при таком Винисиусе? Да никто не говорит что Килиан перейдёт, но если у Реала есть такие цели, думаю можно ещё раз подумать. Да и Родриго в отсутствии Вини показывает отличную игру на левом фланге.
При таком Винисиусе никакой Мбаппе нам не нужен на левый фланг. Винисиус, Родриго впахивают каждый матч , они готовы умирать за футболку и за эмблему, они рвут жилы за команду. Это химия! Химия, которую легко испортишь одной дорогой якобы блестящей покупкой. Химия очень важна в команде. А она сейчас на невероятном уровне.
нам нужен игрок атаки только ЦН. Потенциальный сменщик Бензема через сезон нужен.
Нельзя ни в коем случае разрушать эту атмосферу, тем более, что она приносит результат!
+1
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Aleksandr Danilov
Боули, как там 3 - 0? Срочно нужны 3 лярда на 19 летних румын и 20 летних венгров
+2
-1
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MADRiD_00
Ответ Азамат Кабертай
Спасибо. Думаю, нам нужны топовые крайние защитники на оба фланга, ЦН, а дальше уже в зависимости от того, кто уйдет. Если Асенсио уйдет, то ему нужна будет замена и тд.
К сожалению Карвахаль не стабилен. Менди часто травмируется. Летом вернётся воспитанник Фран Гарсия, но доверять ему одному левый фланг защиты это риск. Да, Фран показывает отличную игру в Райо Вальекано, но в Реале больше давления и требования. На позицию Карвахаля я бы постарался перехватить Жоау Канселу. Игроку почти 29, но если брать за разумные деньги, то почему бы и нет. Португалец одинаково хорош и в защите и в атаке. На 2-3 года его хватило бы.
В итоге — Хочу видеть в комнанде Альфонса Дэвиса и Канселу.
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MADRiD_00
Ответ Азамат Кабертай
При таком Винисиусе никакой Мбаппе нам не нужен на левый фланг. Винисиус, Родриго впахивают каждый матч , они готовы умирать за футболку и за эмблему, они рвут жилы за команду. Это химия! Химия, которую легко испортишь одной дорогой якобы блестящей покупкой. Химия очень важна в команде. А она сейчас на невероятном уровне. нам нужен игрок атаки только ЦН. Потенциальный сменщик Бензема через сезон нужен. Нельзя ни в коем случае разрушать эту атмосферу, тем более, что она приносит результат!
Полностью согласен с вами 👍🏻
0
0
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Jason Williams
Ответ MADRiD_00
К сожалению Карвахаль не стабилен. Менди часто травмируется. Летом вернётся воспитанник Фран Гарсия, но доверять ему одному левый фланг защиты это риск. Да, Фран показывает отличную игру в Райо Вальекано, но в Реале больше давления и требования. На позицию Карвахаля я бы постарался перехватить Жоау Канселу. Игроку почти 29, но если брать за разумные деньги, то почему бы и нет. Португалец одинаково хорош и в защите и в атаке. На 2-3 года его хватило бы. В итоге — Хочу видеть в комнанде Альфонса Дэвиса и Канселу.
Канселу в защите хуже Трента, что за чушь тут написана?)
Еще и токсичный, в Реале таких не надо
+1
-1
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Азамат Кабертай
Ответ MADRiD_00
К сожалению Карвахаль не стабилен. Менди часто травмируется. Летом вернётся воспитанник Фран Гарсия, но доверять ему одному левый фланг защиты это риск. Да, Фран показывает отличную игру в Райо Вальекано, но в Реале больше давления и требования. На позицию Карвахаля я бы постарался перехватить Жоау Канселу. Игроку почти 29, но если брать за разумные деньги, то почему бы и нет. Португалец одинаково хорош и в защите и в атаке. На 2-3 года его хватило бы. В итоге — Хочу видеть в комнанде Альфонса Дэвиса и Канселу.
про Дэвиса согласен, и Канселу по игре то, что нужно, но по нему есть большие вопросы в плане психологии и поведения.
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Сижу на факсах Барселоны
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