У Винисиуса 7 (2+5) очков в 5 последних матчах за «Реал». Вингер ассистировал Родриго в игре с «Челси»

Винисиус Жуниор набрал 7 очков по системе «гол+пас» в пяти последних матчах.

Сегодня вингер « » отдал голевую передачу на Родриго Гоэса в матче 1/4 финала чемпионов против « » (1:0, второй тайм).

В 5 последних матчах бразилец отличился 2 голами и 5 ассистами. Винисиус совершал минимум одно результативное действие в каждой из этих игр.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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