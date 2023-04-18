У Винисиуса 7 (2+5) очков в 5 последних матчах за «Реал». Вингер ассистировал Родриго в игре с «Челси»
Винисиус Жуниор набрал 7 очков по системе «гол+пас» в пяти последних матчах.
Сегодня вингер «Реала» отдал голевую передачу на Родриго Гоэса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0, второй тайм).
В 5 последних матчах бразилец отличился 2 голами и 5 ассистами. Винисиус совершал минимум одно результативное действие в каждой из этих игр.
С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Да и Родриго в отсутствии Вини показывает отличную игру на левом фланге.
«Прошлой ночью мне приснилось, что «Челси» вышел в полуфинал».😂😂😂😂😂
Это чисто мое мнение...
Думаю, нам нужны топовые крайние защитники на оба фланга, ЦН, а дальше уже в зависимости от того, кто уйдет. Если Асенсио уйдет, то ему нужна будет замена и тд.
нам нужен игрок атаки только ЦН. Потенциальный сменщик Бензема через сезон нужен.
Нельзя ни в коем случае разрушать эту атмосферу, тем более, что она приносит результат!
В итоге — Хочу видеть в комнанде Альфонса Дэвиса и Канселу.
Еще и токсичный, в Реале таких не надо