«Советую распустить сборную России. Зачем она нужна? Пусть в памяти останется, что это сильнейшая команда мира – ей нигде не надо играть». Кавазашвили об отказе от турнира в Азии
Анзор Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от турнира в Азии.
Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.
Пускай в памяти останется то, что сборная России – это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Не играть ни с кем - путь к званию «Непобедимых»
Бронзу принёс гениальный Яшин в 1966-м.
А Анзор как раз прозевал бронзу в 1970-м одним ляпом.
А сейчас у меня к этим деятелям только брезгливость, даже ругать их не хочу. Предадут как дышат.
Как же я жду Россия / Афганистан (да хоть Туркменистан/Таджикистан) по футболу )