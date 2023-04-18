«Советую распустить сборную России. Зачем она нужна? Пусть в памяти останется, что это сильнейшая команда мира – ей нигде не надо играть». Кавазашвили об отказе от турнира в Азии

Анзор Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от турнира в Азии.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.

Пускай в памяти останется то, что сборная России – это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».

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