«Советую распустить сборную России. Зачем она нужна? Пусть в памяти останется, что это сильнейшая команда мира – ей нигде не надо играть». Кавазашвили об отказе от турнира в Азии

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от турнира в Азии.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.

Пускай в памяти останется то, что сборная России – это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».

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40 комментариев

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Peter Parker
Ну хватит уже деда дергать. Человек уже давно не в своем уме, неужели, рядом нет никого из близких, кто бы оградил старика от такого общения? Уже не смешно давно
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Красная стрела
Думаю, тут был сарказм. Но пользователи спорт ру всё поняли буквально, как всегда. Им пока прямо не скажешь, не дойдет
+18
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+15
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sprmn
Ответ fc_champion
Сильнейшая команда какого мира? Виртуального?
мда iq на спортсе конечно очень высок
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Arman FCSM
Да что там мира. Страны!
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Злодей Спб
Таки хорошая идея. И на зарплате пуделя можно денег сэкономить, а то он надумал в сборной игроков своего клуба наигрывать.
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fc_champion
Сильнейшая команда какого мира? Виртуального?
+9
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Nachalnik
Правильно.
Не играть ни с кем - путь к званию «Непобедимых»
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Aleks Abkhalimov
Ответ Злодей Спб
Таки хорошая идея. И на зарплате пуделя можно денег сэкономить, а то он надумал в сборной игроков своего клуба наигрывать.
Вы бы за своим веганом со стаей бразильцев следили и экономили.
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angry horse
Тот случай, когда Анзор не забыл принять таблетки 😎
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Wagner
Ответ Красная стрела
Думаю, тут был сарказм. Но пользователи спорт ру всё поняли буквально, как всегда. Им пока прямо не скажешь, не дойдет
Народ стал примитивным до ужаса
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bel01
Дедушка Анзор что-то перепутал.
Бронзу принёс гениальный Яшин в 1966-м.
А Анзор как раз прозевал бронзу в 1970-м одним ляпом.
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olander
Кстати, именно Анзор виновник вылета сборной СССР в 1/4 финала ЧМ в Мексике 1970 года. Ну и для человека, занявшего 4-е место, и получившего медаль, сидя на лавке в решающих играх, называть себя «призером» как-то странненько…)
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Curry30
каждый раз противно видеть этого анзора в новостях, когда уже его перестанут постить тут? кому он нужен? какой то бред постоянный с этим никому не нужным квазилошили. ни он, ни азия, ни эта сборная - никому в сто лет не нужны. уйти из европы - только безумец может такое предлагать, а то что не играют - к лучшему, никто ничего не теряет, меньше позора
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Karel
Этот отказ - как серпом.. Так-то в жизни есть спорт, борьба, победы.. Да, время тяжелое, согласен, и что.. Тем более..

А сейчас у меня к этим деятелям только брезгливость, даже ругать их не хочу. Предадут как дышат.
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GullitRuud
отличная идея , да и рпл можно спокойно разогнать . вечный спор идёт чего это наши ногомячисты дают такие плохие результаты . ответ ребята на поверхности ОНИ ПРОСТО НЕ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ . Сие всего лишь работа , а если не платят кто хочет на неё ходить ??
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Ильнур Хасанов
А я согласен зачем нужна сборная, когда она ни где не выступает. Выделять деньги на подготовку.
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Александр Тараканов
Всё верно сказано.
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James Jose Himenez
Ответ Aleks Abkhalimov
Вы бы за своим веганом со стаей бразильцев следили и экономили.
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interested
Горькая ирония Анзора мне понятна. ( Убили чиновники национальную сборную, лишив всех россиян консолидирующего фактора.
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justbored
Хи-хи.
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KOTOV71
Ответ Кирилл.С-Пб
Главное, про себя любимого не забыть )
".. С большим Приветом"- говорит.
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Curry30
Ответ Регион-36
Да лучше распустить, чем с Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Или кто то, реально считает, что нужны игры с этими сборными. Зачем ?)
полностью поддерживаю, такое уг даже минуту смотреть противно
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Регион-36
Ответ Curry30
полностью поддерживаю, такое уг даже минуту смотреть противно
Главное, абсолютно бестолково и никому не интересно.
Как же я жду Россия / Афганистан (да хоть Туркменистан/Таджикистан) по футболу )
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Советую деду закусывать
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Жорег Борщофф
Да пожалейте деда, не выставляйте на посмешище.
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