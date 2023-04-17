Экс-судья Итурральде о травле арбитра-гея: «Неприятно, что в XXI еще происходит такое. Не стоит говорить об ориентации с прессой»

Теги Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес ЛГБТ соцсети дискриминация Хесус Томильеро Футбол

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о травле арбитра-гея.

Хесус Томильеро после заявления о своей ориентации в 2015-м столкнулся с оскорблениями и угрозами и вынужден был прибегнуть к защите полиции. Он завершил карьеру и позже основал организацию Roja Directa для борьбы с гомофобией в спорте.

– Первый открытый гей-арбитр Испании Хесус Томильеро находился под защитой полиции из-за постоянных угроз убийством. Вы его знаете? Как думаете, какой-нибудь еще судья-гей сделает признание, или это усложнит ему жизнь?

– Я не знаю Хесуса, но я знаю, кто он. Очень жаль, что на людей нападают из-за сексуальной ориентации. Неприятно, что в XXI еще происходит такое. Это есть, и ничего с этим не поделаешь.

Не думаю, что нужно пускаться в объяснения. Считается, что это освобождение. Но освобождение наступает в повседневной жизни, день за днем, не стоит говорить об этом с прессой. Если так вы чувствуете себя освобожденным – отлично. Но для меня важно, чтобы человек изо дня в день жил спокойно и к нему относились уважительно, – сказал Итурральде Гонсалес.

Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
у нас почти на каждом матче кричат что судья .... и никто не обижается. очень толерантная страна, человек нетрадиционной ориентации может себя найти в любой сфере
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mot1v
Действительно, зачем судья этот общался с прессой на тему своей ориентации.
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kostanostra
Я вот гей и никто не знает. пацаны со двора считают своим, я молчу, как Дзюба
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eiv
Ответ kostanostra
Я вот гей и никто не знает. пацаны со двора считают своим, я молчу, как Дзюба
Так молчишь, что теперь пол-интернета знает.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_msk
у Нас на трибуне всегда поддерживали арбитров геев. Скандировали всем стадионом в качестве поддержки
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Судья 3 2 1 это не травля а обычная кричалка независящая от ориентации :))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Каждый раз возвращаемся к одному и тому же. Делай у себя дома все, что хочешь. Это никому не интересно и не нужно. А если начинаешь это пиарить, я гомосек и этим горжусь... Ну тогда не обижайся, это не всем нравится.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ kostanostra
Я вот гей и никто не знает. пацаны со двора считают своим, я молчу, как Дзюба
Так держать !
Скромность - залог здоровья !
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Скоро мы, гетеросексуалисты будем куминг-ауты делать, каяться, что мы т.....м женщин и извиняться) Лучше об этом не говорить.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Да, неприятно, что в XXI веке говорят об ориентации с прессой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ErZh
такого судью трудно оскорбить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Есть же простое решение проблемы. ЛГБТ-лобби такое мощное,- могли бы отдельный чемпионат замутить, чтоб там все были заднеприводные, включая арбитров, массажистов и зрителей.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Первый открытый гей-арбитр
=================================================
Первый космонавт что ли? Первый космонавт апостол Пётр, а первый гей сгорел в аду ещё до нашей эры...зачем выпячивать тему? она не нова...медаль что ли навесить?
ну не нравится людям когда рыгают за столом, а в некоторых народностях это добрый обычай, так и рыгайте дома.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ kostanostra
Я вот гей и никто не знает. пацаны со двора считают своим, я молчу, как Дзюба
Да правильно, зачем кричать об этом на каждом углу, всем давно уже похрен кто с кем спит
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Kozlov
Каминг аут первого в футболе массажиста-гея сорвал предсезонную подготовку своего клуба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna D
т.е. один, всё-таки, признался?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Вообще не понятно зачем они признаются , ну гей ты живи спокойно , нет нужно всему миру заявить , смотрите на меня я гордый гей , а вы гомофобные какашки
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Странно выставлять свою личную жизнь на показ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Никогда не слышал, что бы гетеросексуалы ходили к прессе и акцентировали ей свою гетеросексуальность.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
А зачем вообще об этом кричать!? Запритесь в своих клубах и извращайтесь как хотите! Реально больные люди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Ответ romaroman26
сексуалисты😂 да ты грамоте сначала научись
Я преподаватель.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Тот кто смотрит РПЛ знает сколько среди судей ещё и скрытых геев!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
Ответ Добрый Ретроград
Скоро мы, гетеросексуалисты будем куминг-ауты делать, каяться, что мы т.....м женщин и извиняться) Лучше об этом не говорить.
куни ауты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Судью без мыла!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий