Экс-судья Итурральде о травле арбитра-гея: «Неприятно, что в XXI еще происходит такое. Не стоит говорить об ориентации с прессой»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о травле арбитра-гея.

Хесус Томильеро после заявления о своей ориентации в 2015-м столкнулся с оскорблениями и угрозами и вынужден был прибегнуть к защите полиции. Он завершил карьеру и позже основал организацию Roja Directa для борьбы с гомофобией в спорте.

– Первый открытый гей-арбитр Испании Хесус Томильеро находился под защитой полиции из-за постоянных угроз убийством. Вы его знаете? Как думаете, какой-нибудь еще судья-гей сделает признание, или это усложнит ему жизнь?

– Я не знаю Хесуса, но я знаю, кто он. Очень жаль, что на людей нападают из-за сексуальной ориентации. Неприятно, что в XXI еще происходит такое. Это есть, и ничего с этим не поделаешь.

Не думаю, что нужно пускаться в объяснения. Считается, что это освобождение. Но освобождение наступает в повседневной жизни, день за днем, не стоит говорить об этом с прессой. Если так вы чувствуете себя освобожденным – отлично. Но для меня важно, чтобы человек изо дня в день жил спокойно и к нему относились уважительно, – сказал Итурральде Гонсалес.

Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»