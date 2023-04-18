Где смотреть Краснодар – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 19 апреля
В среду, 19 апреля, сыграют Краснодар и Крылья Советов в полуфинале Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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