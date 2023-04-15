«Ман Сити» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 37:4. Дальше – «Бавария»

«Манчестер Сити» одержал победу в десятый раз подряд.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла « » (3:1) в 31-м туре .

В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (1:1) в чемпионов. С тех пор « » выиграл 10 раз, общий счет 37:4.

Следующий матч клуб проведет в гостях у «Баварии» в ЛЧ – это случится 19 апреля.