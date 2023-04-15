«Ман Сити» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 37:4. Дальше – «Бавария»
«Манчестер Сити» одержал победу в десятый раз подряд.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Лестер» (3:1) в 31-м туре АПЛ.
В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (1:1) в Лиге чемпионов. С тех пор «Ман Сити» выиграл 10 раз, общий счет 37:4.
Следующий матч клуб проведет в гостях у «Баварии» в ЛЧ – это случится 19 апреля.
К сожалению мне кажется Реал опять возьмет ЛЧ. Это их турнир.
- Дальше? Дальше будет яблоко
Сити просто на 2-3 головы выше, а Бавария разобрана и внутри команды междоусобицы.
Вообще непонятно за счёт чего Бавария хотя бы победит, не говоря уже о полноценном камбэке.
Плюс, после матчей с Порту в 2015 (6:1 после поражения 1:3) и Ювентусом в 2016 (4:2 после 0-2 в 1 тайме) вообще нет матчей, где Бавария жестко отыгрывалась и спасалась.