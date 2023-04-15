«Ман Сити» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 37:4. Дальше – «Бавария»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Лестер Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в десятый раз подряд.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Лестер» (3:1) в 31-м туре АПЛ.

В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (1:1) в Лиге чемпионов. С тех пор «Ман Сити» выиграл 10 раз, общий счет 37:4.

Следующий матч клуб проведет в гостях у «Баварии» в ЛЧ – это случится 19 апреля.

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24 комментария

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Новый Орлеан
Ответ liverpool and barcelona fan
Интересно как в этом году Сити проиграет Реалу? Опять как в прошлом сезоне? Или выиграют в Мадриде условным 0:1, 1:2 и дома как его Бавария в сезоне 2013/2014 неожиданно продуют 0:4? Или все таки опять в дополниткльных таймах проиграют? К сожалению мне кажется Реал опять возьмет ЛЧ. Это их турнир.
Реал конечно силён, но в этой Лиге всё от Сити зависеть будет. Реал и в прошлой чуть не улетел, а в этой Сити определённо сильнее.
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liverpool and barcelona fan
Интересно как в этом году Сити проиграет Реалу? Опять как в прошлом сезоне? Или выиграют в Мадриде условным 0:1, 1:2 и дома как его Бавария в сезоне 2013/2014 неожиданно продуют 0:4? Или все таки опять в дополниткльных таймах проиграют?
К сожалению мне кажется Реал опять возьмет ЛЧ. Это их турнир.
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Валдис Пельш
не то что наш ЦСКА - за 5 матчей - 9/1 голов, но всё же
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jonnysilverhand01
Какой же ход набрали СИТИ ! Моя любимая команда ! С 1964 за гарожан ! Еще помню Райт Филлипса
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EuhenioV
Ответ K0run
Очень хочу полуфинал Реал Сити, хочу понять команда сделала выводы или нет.
Да,это было бы интересно,но думаю,в подобном противостоянии теперь,Пеп всё же возьмёт верх.
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K0run
Очень хочу полуфинал Реал Сити, хочу понять команда сделала выводы или нет.
+1
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Удачи Сити в игре с Баварией!
+2
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+2
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Rudenzik
Жалко Тухеля
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Дженнифер Коннелли
Эх жаль что Холанн не азер🇦🇿
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-3
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Мария Голденштерн
Будет очень интересен матч с Реалом в 1/2й ЛЧ. Только Реалу по силам остановить эту машину.
+2
-1
+1
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Valentin Grabenovsky
с Баварией можно лидеров и поберечь
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Men77
Будут чемпионами, как думаете?
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belikovda.90
Нужно сохранить форму до Реала
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Lindeman
Сити в отличной форме. Главное чтобы Пеп в матче с Баварией не перемудрил с составом
+2
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Станислав Л
Ответ 57s6w79qhh
С Сити всё понятно. Хоть одна новость будет про Астон Виллу Эмери ? Ау Спортс
https://www.sports.ru/football/1115061553-aston-villa-emeri-vyigrala-5-matchej-podryad-v-apl-vpervye-s-1998-go.html
+9
0
+9
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deadjoker
Сити вышел на привычный весенний уровень асфальтового катка.
+3
-1
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jordy
Читеры.
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Bergamotte
Ответ Влад Тюрин
Кажется, что будет опять 0:3 и итоговые 0:6 для Баварии, так как команды сейчас находятся в абсолютно разных весовых категориях. Сити просто на 2-3 головы выше, а Бавария разобрана и внутри команды междоусобицы. Вообще непонятно за счёт чего Бавария хотя бы победит, не говоря уже о полноценном камбэке. Плюс, после матчей с Порту в 2015 (6:1 после поражения 1:3) и Ювентусом в 2016 (4:2 после 0-2 в 1 тайме) вообще нет матчей, где Бавария жестко отыгрывалась и спасалась.
Да, к сожалению все так. Кстати, оба камбека были в эпоху Гвардиолы.
+5
0
+5
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Arman FCSM
- Мальчик, тебе разве совсем не интересно, что будет дальше?
- Дальше? Дальше будет яблоко
+3
-1
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Adam Almurzaev
Бедная Бавария
+8
0
+8
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57s6w79qhh
С Сити всё понятно. Хоть одна новость будет про Астон Виллу Эмери ? Ау Спортс
+58
-5
+53
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Жоржиньо Не Вейналдум
Будет сорок четыре
0
-1
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Влад Тюрин
Кажется, что будет опять 0:3 и итоговые 0:6 для Баварии, так как команды сейчас находятся в абсолютно разных весовых категориях.
Сити просто на 2-3 головы выше, а Бавария разобрана и внутри команды междоусобицы.
Вообще непонятно за счёт чего Бавария хотя бы победит, не говоря уже о полноценном камбэке.

Плюс, после матчей с Порту в 2015 (6:1 после поражения 1:3) и Ювентусом в 2016 (4:2 после 0-2 в 1 тайме) вообще нет матчей, где Бавария жестко отыгрывалась и спасалась.
+13
-1
+12
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dudufufu
Дальше 11
+10
0
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