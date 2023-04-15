Хави о Гвардиоле: «Считаю его лучшим в мире. Он великолепен, номер 1. Надеюсь, что однажды у меня будут такие показатели»

Теги Манчестер Сити Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Хави поделился мнением о Пепе Гвардиоле .

«Я считаю его лучшим в мире. Практически с тех пор, как он начал. Он великолепен, номер 1. Каждый, кто проходит через работу с ним, очарован.

Я отнюдь не сравниваю себя с ним. Я надеюсь, что однажды у меня будут такие показатели, и не ради себя, а ради клуба», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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22 комментария

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57s6w79qhh
Гвардиола Гений, ещё кто-то гений, а Дон Карло кладет команды этих гениев на обе лопатки при личной встрече.
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ЛеоБарсаМАНИЯ
Хотелось бы не показатели Гвардиолы, а чтобы игра команды была как у команд Гвардиолы.
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Ramin Mamedov
пока только на карьеру Лемпарда/Джеррарда больше похоже
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Tristan...
Ответ Милан 737.
Вот Анчелотти это да, гений, и он вообще почти никогда не требует денег на трансферы, играет с тем что есть всегда, и при этом выиграл 4 ЛЧ, вот это и есть показатель гениальности ☝️ ...
Можно подумать у Анчелотти в командах ноунеймы бегают...
И какие успехи у гения в Наполи и Эвертоне?
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Spiker1606
Ответ Милан 737.
А любому дворнику дай 1,5 миллиарда евро что Гвардиола потратил за свою карьеру на игроков будет точно не хуже ☝️ ...
Во-первых не 1.5, а 2 миллиарда, во-вторых не каждый дворник, а любой человек с лицензией Pro
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Tristan...
Ответ Милан 737.
А любому дворнику дай 1,5 миллиарда евро что Гвардиола потратил за свою карьеру на игроков будет точно не хуже ☝️ ...
И как там дела у МЮ с их миллиардным составом? Так сказал, будто ему каждое ТО Месси и Роналду покупали
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+2
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Falsegoalkeeper
Ответ Милан 737.
Вот Анчелотти это да, гений, и он вообще почти никогда не требует денег на трансферы, играет с тем что есть всегда, и при этом выиграл 4 ЛЧ, вот это и есть показатель гениальности ☝️ ...
Анчелотти крутой кубковый тренер. Состав у Реала, по именам не слабее чем у Сити, при этом уверен на дистанции их Сити уничтожил бы. Да чего уж там их Барса при всех ее проблемах на дистанции по делу переигрывает.
+16
-2
+14
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QWertY
Ответ Милан 737.
Вот Анчелотти это да, гений, и он вообще почти никогда не требует денег на трансферы, играет с тем что есть всегда, и при этом выиграл 4 ЛЧ, вот это и есть показатель гениальности ☝️ ...
Видели мы твоего Канчелотти с топовым Миланом в Серии А, когда он 5 лет не мог взять чемпионство занимая 3-5 места😁
А про деклассирование от Монпелье и вовсе молчу)
+10
-2
+8
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Илья Бодров
Лучший это дон Анчи.В полуфинале будет очередная порка Гвардиолы как в в 2014 и 2022
+2
-8
-6
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Роман
Ответ Пако
Ученик верный своему учителю.
Сможет ли ученик превзойти своего учителя на дистанции? 🤔
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Flylink
Ответ Милан 737.
А любому дворнику дай 1,5 миллиарда евро что Гвардиола потратил за свою карьеру на игроков будет точно не хуже ☝️ ...
Ахахахаха))))
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Кака'10
Ответ Милан 737.
С миллиардом долларов что он потратил на игроков и так до сих пор уже за 12 лет так и не выиграл ни разу ЛЧ с Баварией и Сити такой себе показатель ☝️🤦‍♂️ ...
это говорит о том, что у Гвардиолы и его команд отсутствует характер

но как тренер, который ставит игру на дистанции, Пепун силён конечно
+1
-1
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Милан 737.
А любому дворнику дай 1,5 миллиарда евро что Гвардиола потратил за свою карьеру на игроков будет точно не хуже ☝️ ...
+2
-8
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Милан 737.
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Партизанен
Пеп действительно хорош, сейчас возможно среди тренеров в мире номер Один
+11
-2
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jonnysilverhand01
Хави мечтает все, рычаг Гвардиолы ?
+1
-5
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Милан 737.
С миллиардом долларов что он потратил на игроков и так до сих пор уже за 12 лет так и не выиграл ни разу ЛЧ с Баварией и Сити такой себе показатель ☝️🤦‍♂️ ...
+2
-7
-5
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QWertY
Главная уникальность Гвардиолы -стабильность. У него не бывает таких резких обсеров в чемпионате как у Клоппа, Мавриньи или Анчелотти.
+5
-1
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cektor
Гвардиола еще и молод ) космические показатели …
+1
-1
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Барсик Юрана
Спешл ван
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Александр Киричев
с твоим то характером
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Пако
Ученик верный своему учителю.
+7
-2
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