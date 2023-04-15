Хави о Гвардиоле: «Считаю его лучшим в мире. Он великолепен, номер 1. Надеюсь, что однажды у меня будут такие показатели»
Хави поделился мнением о Пепе Гвардиоле .
«Я считаю его лучшим в мире. Практически с тех пор, как он начал. Он великолепен, номер 1. Каждый, кто проходит через работу с ним, очарован.
Я отнюдь не сравниваю себя с ним. Я надеюсь, что однажды у меня будут такие показатели, и не ради себя, а ради клуба», – сказал главный тренер «Барселоны».
И какие успехи у гения в Наполи и Эвертоне?
А про деклассирование от Монпелье и вовсе молчу)
но как тренер, который ставит игру на дистанции, Пепун силён конечно