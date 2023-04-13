Фонд «Ветер Добрых Перемен» проведет пятый этап турнира для детей

22 апреля фонд «Ветер Добрый Перемен» проведет очередной этап турнира по футбола «Чемпионат Победителей» в Саратове.

В турнире «Чемпионат Победителей» принимают участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

На футбольное поле «Авангарда» выйдут восемь детских команд, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

Футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» и развлекательная программа. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой в том числе войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин и Дмитрий Сычев.

По результатам четырех предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь и команда «Наши дети» из г. Барнаул.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.