Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты. Ведомость нужно уменьшить на 200 млн евро

Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, несколько игроков «Барселоны», которые присоединились к клубу прошлым летом, «не видят смысла» в снижении зарплат в этом году, так как их контракты заключены с учетом сложной финансовой ситуации каталонцев.

Прошлым летом состав «Барсы» пополнили , , , Андреас Кристенсен, , , а также Эктор Бельерин и Пабло Торре.

Также «Барселона» планирует обсудить снижение зарплат с Жорди Альбой и Серджи Бускетсом, которые по-прежнему входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. Сообщалось, что «Барса» может избавиться от Альбы, если он откажется от снижения зарплаты.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется примерно на 200 млн евро снизить ведомость зарплат, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.