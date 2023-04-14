Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты. Ведомость нужно уменьшить на 200 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Маркос Алонсо Эктор Бельерин Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Рафинья Диас Жюль Кунде деньги Пабло Торре Футбол

Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, несколько игроков «Барселоны», которые присоединились к клубу прошлым летом, «не видят смысла» в снижении зарплат в этом году, так как их контракты заключены с учетом сложной финансовой ситуации каталонцев.

Прошлым летом состав «Барсы» пополнили Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ, Маркос Алонсо, а также Эктор Бельерин и Пабло Торре.

Также «Барселона» планирует обсудить снижение зарплат с Жорди Альбой и Серджи Бускетсом, которые по-прежнему входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. Сообщалось, что «Барса» может избавиться от Альбы, если он откажется от снижения зарплаты.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется примерно на 200 млн евро снизить ведомость зарплат, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

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69 комментариев

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DJIGURDEZ
Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть (с)
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Винтовка_Латыпова
Если все игроки будут играть за бесплатно, то у клуба всё равно будут финансовые проблемы, видимо.

Это ж как начудить нужно было?
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Real_v_dushe
Ответ Ya_Mama
Потолок формируется на основе предыдущего сезона (ну или финансового года, который как раз заканчивается). Текущий сезон не окончен а значит и доходы Барсы, как и расходы, может знать только бухгалтерия. Ну и сам же написал - заработать а не снизить зарплату, это же совершенно разные вещи, тем более что в потолок зарплатного фонда закладывается не весь полученный доход.
Они ещё ниже, чем в предыдущий год, потому что Барселона даже не дошла до 1/2 в ЛЕ и от ЛЧ она получит ещё меньше. Кроме того, Барселона не будет играть на Спотифае в следующем сезоне. И отложенные выплаты никто не отменял.
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Ya_Mama
Ответ Real_v_dushe
Есть потолок зарплат в Ла Лиге, Барселона в него не вписалась. Ей нужно было дополнительно минимум 144 млн евро и она заложила часть своего имущества - это известный железный факт! В новом сезоне она должна заплатить ещё больше денег, чем в предыдущем, так как она переносила их в этот год из-за Ковида. Что ещё тебе надо объяснять?
Потолок формируется на основе предыдущего сезона (ну или финансового года, который как раз заканчивается).
Текущий сезон не окончен а значит и доходы Барсы, как и расходы, может знать только бухгалтерия.
Ну и сам же написал - заработать а не снизить зарплату, это же совершенно разные вещи, тем более что в потолок зарплатного фонда закладывается не весь полученный доход.
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vulturecrow
Ответ headmaster
Абсолютно логично. Только пришел, и тебя просят отказаться от денег, которые недавно пообещали
Барса скоро сразу после подписания начнёт просить урезать зарплаты. сказочные персонажи.
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Altim
Ответ Nobody_man
Причем тут Бускетс? У него контракт в июле заканчивает.
Они хотят чтоб он остался.....и снизил зарплату в три раза..
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Real_v_dushe
Ответ Yury Sin
2 сезон потиху стартует в Каталонии...
2 сезон сериала "Волшебные рычаги Лапорты"
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NottinghamForest79
Ответ SLEVIN
мю и даром не нужны перечисленные тобой игроки😂 походу барса в заднице)))
еще как нужни
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Real_v_dushe
Ответ Ya_Mama
Ссылка такая же жизнеспособная как твои аргументы)))
Есть потолок зарплат в Ла Лиге, Барселона в него не вписалась. Ей нужно было дополнительно минимум 144 млн евро и она заложила часть своего имущества - это известный железный факт! В новом сезоне она должна заплатить ещё больше денег, чем в предыдущем, так как она переносила их в этот год из-за Ковида. Что ещё тебе надо объяснять?
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Yury Sin
2 сезон потиху стартует в Каталонии...
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IM
Ответ Пацанчик реальный
А помните тут все угорали,что через год их попросят снизить зарплату,думали это будет шутка!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Ну так это такая же шутка, как год назад. И все также угорают
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Ya_Mama
Ответ Real_v_dushe
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/09/09/940192-la-liga-opublikovala-potolki-zarplat-dlya-klubov-barselona-sumela-ego-povisit-na-144-mln Изучай
Ссылка такая же жизнеспособная как твои аргументы)))
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glock17
Гюндоган уже согласился на сокращение зарплаты?
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ilmir84
подписали летом новичков и теперь просят их ужать пояса. что за идеология у Барсы. ну не имеешь ты финансов-не берись за трансферы. рафинью чуть было не продали зимой. каково это не только ветеранам, но и новичкам команды слышать о возможном урезании зп или трансфере. кто после этого придет туда играть? хави это не витрина барсы, одним его лицом не притянешь игроков. у него такая же позиция-что и у руководства. как бы летом не произошел массовый исход игроков, которые делают погоду в этом сезоне
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Гюндо, прежде чем подписывать контракт с БЧК, трижды подумал бы...как бы в следующем сезоне не предложили тебе свою зарплату снизить в двое.
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Real_v_dushe
Ответ Миланбот
Потратились бы уже на нормального спортивного директора и на скаутов. Но нет, тогда нужно будет подождать несколько сезонов, пока они соберут команду из талантливых игроков и те вырастут в топов. Лучше уж сейчас влить кучу бабла в трансфер бесполезного пешехода и значительно ухудшить финансовое положение в клубе
Им проще купить второго Негрейру
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Миланбот
Ответ Real_v_dushe
200 млн - вот это уже попахивает трансфером Меськи, он за столько согласится попешеходить на Спотифае 2 годика, пусть скинутся со своих зарплат и ещё выстроятся в очередь зашнуровывать ему обувь.
Потратились бы уже на нормального спортивного директора и на скаутов. Но нет, тогда нужно будет подождать несколько сезонов, пока они соберут команду из талантливых игроков и те вырастут в топов. Лучше уж сейчас влить кучу бабла в трансфер бесполезного пешехода и значительно ухудшить финансовое положение в клубе
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SLEVIN
Ответ NottinghamForest79
уже обсуждали эту тему.. 60 лям Кэссие МЮ, Рафинья Хау Челси , 50 лям Фати МЮ, 25 Гарсия в Арсенал и 14 лям Лангле = 210 лям + Лёву в МЮ, за 25 и оклад 24 лям
мю и даром не нужны перечисленные тобой игроки😂
походу барса в заднице)))
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Real_v_dushe
Ответ Ya_Mama
Факты - футболисты Барселоны получают меньше 200 млн. Факты - точных оценок условий для регистрации игроков в данный момент быть не может. Ещё пара фактов: я лично Пике ничего не должен, насколько я помню, он от доплат со стороны клуба отказался. могу ещё пару фактов лично про тебя написать если неймётся.
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/09/09/940192-la-liga-opublikovala-potolki-zarplat-dlya-klubov-barselona-sumela-ego-povisit-na-144-mln

Изучай
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m1t9
они когда переходили туда, все такие радостные были, будто новостей не читают вообще. интересно, все эти новички и правда думали что их не попросят подвинуться по деньгам?)
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WESTERN-
Сброс и не более
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Nobody_man
Причем тут Бускетс? У него контракт в июле заканчивает.
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Ya_Mama
Ответ Real_v_dushe
Какие факты? До Ковида у баскетбольной Барселоны суммарный годовой бюджет был 40 млн евро. Столько вы одному Пике должны по зарплате!
Факты - футболисты Барселоны получают меньше 200 млн.
Факты - точных оценок условий для регистрации игроков в данный момент быть не может.
Ещё пара фактов: я лично Пике ничего не должен, насколько я помню, он от доплат со стороны клуба отказался.
могу ещё пару фактов лично про тебя написать если неймётся.
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Axs Men
Я всегда симпатизировал Барселоне, но в какой же позорный клуб он превратился, бестактно переманивают футболистов, а потом склоняют что бы те снизили зп, эти игроки выиграли лигу и это благодарность? Так ещё хватает совести смотреть на дорогих футболистов
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SLEVIN
Ответ Виталий
Ну ради команды надо идти на уступки , хотя это же игроки барсы ))
есть контракт, они не должны ради большой зп месси снижать(а по факту платить месси) свои доходы
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