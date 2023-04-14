Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты. Ведомость нужно уменьшить на 200 млн евро
Игроки, перешедшие в «Барсу» прошлым летом, не хотят снижать зарплаты.
Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, несколько игроков «Барселоны», которые присоединились к клубу прошлым летом, «не видят смысла» в снижении зарплат в этом году, так как их контракты заключены с учетом сложной финансовой ситуации каталонцев.
Прошлым летом состав «Барсы» пополнили Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ, Маркос Алонсо, а также Эктор Бельерин и Пабло Торре.
Также «Барселона» планирует обсудить снижение зарплат с Жорди Альбой и Серджи Бускетсом, которые по-прежнему входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. Сообщалось, что «Барса» может избавиться от Альбы, если он откажется от снижения зарплаты.
Ранее стало известно, что «Барселоне» придется примерно на 200 млн евро снизить ведомость зарплат, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.
Это ж как начудить нужно было?
Текущий сезон не окончен а значит и доходы Барсы, как и расходы, может знать только бухгалтерия.
Ну и сам же написал - заработать а не снизить зарплату, это же совершенно разные вещи, тем более что в потолок зарплатного фонда закладывается не весь полученный доход.
походу барса в заднице)))
Изучай
Факты - точных оценок условий для регистрации игроков в данный момент быть не может.
Ещё пара фактов: я лично Пике ничего не должен, насколько я помню, он от доплат со стороны клуба отказался.
могу ещё пару фактов лично про тебя написать если неймётся.