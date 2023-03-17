Тебас о тратах «Барсы»: «Они зашли слишком далеко. Рычагов больше нет. «Реал» не тратит все, у него прибыль каждый год»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги Гави Футбол

Глава Ла Лиги заявил, что «Барса» больше не сможет использовать финансовые рычаги.

Об этом Хавьер Тебас сообщил, комментируя ситуацию с контрактом Гави. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта хавбека с «Барсой», так как клуб опоздал с иском на день.

«По состоянию на ноябрь (когда Ла Лига подводит промежуточные итоги о зарплатных лимитах команд – прим. Sports.ru) новый контракт Гави нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» превысила лимит на 200 миллионов. Мы не можем обойти правила контроля.

У «Барсы» есть вариант решения, и он состоит в том, чтобы разработать финансовый план. Рычагов больше нет. Или, если они есть, они не смогут их использовать.

«Барса» была на вершине, но они зашли слишком далеко [в плане трат]. «Реал» не тратит все, у него была копилка, потому что каждый год у него было прибыль в 25 млн евро. У «Барсы» – нет», – заявил Тебас.

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66 комментариев

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Эрнандес Эрнандес
Ответ Batyr Demessinov
мне интересно, где был Тебас, когда бывший президент Барсы, раздавал всем космические контракты и покупал всех за 100+ млн.
Радовался, что лига развивается… но по факту было наоборот.

С такими позорными вылетами Барсы из еврокубков, лигу бы в гору не повела 😁
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Ya_Mama
Ответ Real_v_dushe
Реал имел за десять лет даже профицит от продаж игроков и не только игроков основы, но и своей футбольной академии и покупал Реал намного меньше вцелом игроков, чем Барселона или АТМ, что говорит о том, что в плане менеджмента Реал был намного лучше. Поэтому сейчас АТМ не конкурент Реалу, а Барселона, чтобы хоть что-то вырвать хотя бы сейчас (о будущем речи вообше нет, там всё у неё плохо) у Реала, заложила последние свои портки.
Ну так правильно, Барселона, как большой клуб, зарабатывает игрой в футбол. Реал, как клуб поменьше, зарабатывает продажей футболистов.
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xbfy7wncvc
Ответ v.belorussky
Это тебе сам Мончи рассказал? Про потолок зарплат не думал? Почитай,, что летом писали иностранные источники.
Я читал интервью Мончи летом. Так что иди лесом
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Эрнандес Эрнандес
Ответ ak83
Севилья, Бетис, Вильярреал, Атлетико, Барселона это те команды которые на слуху и имеют проблемы. Барселона показала прибыль, просто Тебас с какого то хера не учел прирост капитала от продажи актива. сейчас судебного разбирательства идёт поэтому поводу. и откуда взялась цифра минус 200 млн известно только Тебасу. летом Барса Кунде регистрировала 10 дней потому что Тебас менял правила. Поблажки и отсрочки по ФФП необходимо давать всем, просто Барселоне возможно стоит дать немного больше как локомотиву чемпионата Испании.
Ты лучше знаешь, чем Тебас?

Почему он президент Ла Лиги, а ты никто? Может надо активировать рычаг и сделать тебя президентом? Тебаса ведь тоже именно Барса выдвигала на этот пост 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ MrWillSee
Месси вернётся, и прибыль появится
Месси придет и Барса окончательно развалится. С приходом Месси, даже ПСЖ перестал проходить 1/8 ЛЧ 😁
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Роман
Ответ Растиньяк
Погоня за Реалом обошлась провинциальному середняку слишком дорого.
Согласен.
Надо отдать должное, Барселона пыталась идти в ровень с самим Реалом.
Всё же главный клуб Испании - Мадрид.
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Руслан Абакаров
Сколько команд из ла лиги осталось в еврокубках? Вот и ответ на менеджерские способности этого персонажа, сделал из 1й лиги в мире - 4ю!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Mr-Apelsin Friend
Был ковид + большие траты, сейчас ковид закончился и через год-два Барса снова будет зарабатывать больше Мадрида, так что это все временно и не критично, с финансовыми показателями Барсы ей любой банк почти на любую сумму кредит даст, так что не стоит драматизировать, у Барсы не проблемы с финансами, а все лишь временные трудности
Через год-два? А ты уверен, что в Европе футбол будет в это время? 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Владимир Самсонов
Да-да. Мы видим, как Барса при новом руководстве очень рационально тратит деньги.
Тратит денег которых нет 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ артмаст
Барселона выигрывала лч выбивая Баварию и Ювентус, уровень чилсе это Саутгемптон) кстати, как там погода ? не холодно? все таки -9 :(
«чилсе» 🤦🏻‍♂️

Уровень фанатов Барсы

Никогда не понимал кулесов, для чего они искажают имена и названия)

Чилсе - это суды по всему Челси)

А можно исказить название - Барселона?

Думаю меня забанят если я попробую 😁
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Гоп-стоп
Почему другие 19 команд Ла Лиги следуют правилам, а для Барсы должны все делать исключения? Тебас может не нравится, но есть правила, которым обязаны следовать все. Да, он мог сделать исключения как в других лигах. Но не сделал. Это уже другой вопрос. Но тогда исключения должны были быть для всех, а не для одной Барсы. И помимо Реала есть и другие клубы, которые с точки зрения финансов очень здоровы, например Реал Сосьедад и Осасуна. Фактически сейчас самые большие проблемы у двух команд: Барселоны и Атлетико. Но Атлетико начал показывать прибыль, чего не скажешь о Барселоне.
Был ковид + большие траты, сейчас ковид закончился и через год-два Барса снова будет зарабатывать больше Мадрида, так что это все временно и не критично, с финансовыми показателями Барсы ей любой банк почти на любую сумму кредит даст, так что не стоит драматизировать, у Барсы не проблемы с финансами, а все лишь временные трудности
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v.belorussky
Ответ xbfy7wncvc
Ничего она не была вынуждена. Что за откровенная ложь?! Их спортдир, Мончи, сказал что они не могли отказаться от таких заманчивых сумм, которые предлагали Барса с Астон виллой за Кунде и Карлоса. Он просто продал костяк на пике цены и решил за копейки их заменить. Лопотеги психанул и ушел. Он был согласен если бы ушел только один из них. Мончи сам разрушил команду. Тебас тут не причем
Это тебе сам Мончи рассказал?
Про потолок зарплат не думал? Почитай,, что летом писали иностранные источники.
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Goofts
У Тебаса комплексы к Барселоне
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VictorVallecano
Ответ Batyr Demessinov
мне интересно, где был Тебас, когда бывший президент Барсы, раздавал всем космические контракты и покупал всех за 100+ млн.
Так, видимо, после таких буйных трат и были приняты или ужесточены эти изменения.
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ZaSvabody
Ответ Растиньяк
Погоня за Реалом обошлась провинциальному середняку слишком дорого.
Посмотри в таблицу, а также на количество чемпионств за последние 15 лет, там хорошо видно, кто середняк 😂
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MADRiD_00
Ответ MUthebest
Почему применив 2 рычага на суперсуммы, Барсе не разрешают зарегистрировать футболиста? Есть эксперты? Они и суммы зарплат уменьшили и зрители на трибуны вернулись, аж по 80тыс каждый матч сидят
Это скорее всего из-за долгов и лимита. Тоесть, если сейчас Барсе дадут 200 миллионов, это означает что даже в этом случае они не могут подписать новичков. Для этого им надо будет продать минимум двух игроков, ну или снизить зп ведомость хотя бы на 40 миллионов. 200 миллионов, которые получают все игроки включая персонала, это потолок для Барсы. В моем понимании это так...
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Эрнандес Эрнандес
Ответ артмаст
Барселона выигрывала лч выбивая Баварию и Ювентус, уровень чилсе это Саутгемптон) кстати, как там погода ? не холодно? все таки -9 :(
Барселона в последний раз выигрывала ЛЧ, когда Хави еще был игроком Барсы, в 2015 году 🤣

С тех пор прошло 8 лет, а Челси выиграл и ЛЧ и ЛЕ, а Барса вылетает из этих турниров ежегодно и стабильно с позором 😁
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criro29
Ответ dmitry.tchidakin
Реал - это королевский клуб. Его всегда будут тащить и отмазывать
у тебя все в порядке с головой? или как? кто покупает каждый год хотя ничего не выиграл? не Барселона случайно!!!! и в итоге кого сейчас ташют?
диванный эксперт
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MADRiD_00
А ведь действительно Барса всегда находилась в топ-3 по прибыли. Как угробили такой масштабный клуб? Вроде ответы есть, но все равно не понятно.
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MUthebest
Почему применив 2 рычага на суперсуммы, Барсе не разрешают зарегистрировать футболиста?
Есть эксперты?
Они и суммы зарплат уменьшили и зрители на трибуны вернулись, аж по 80тыс каждый матч сидят
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Кино Музыка
Барсе не повезло с запросами Хави. Он два года не может определиться с составом и это кошмар для бюджета.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ v.belorussky
Так та же Севилься тоже очень страдает от этого горе-руководителя. Летом вынуждены были продать двух своих основных ЦЗ. И сейчас барахтаются на дне таблицы, чего давненько не было.
Вынуждены были продать? Особенно Кунде, который кинул Челси, чтоб перейти в Барсу?

Нельзя делать кидняки, чтоб такого не было 🤣
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артмаст
Ответ Эрнандес Эрнандес
2 победы в 16 ЭК? Хороший результат для команды, которая тратила огромные деньги на судей 🤣
в 16? ты в своем придуманном мире живёшь? ну для фанов риала
это обычное дело. про судей есть какие то доказательства?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Real_v_dushe
Да, ты прав: Челси выигрывал ЛЧ, выбивая по пути Реал, 2 года назад, а Барселона - это уровень 1/16 ЛЕ.
Если честно, Барса даже из группы ЛЕ не вышла бы. Им повезло, что в группе ЛЧ была команда ниже уровнем 😁
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DolJun
Ответ неВасилий неУткин
Так тебе и заработали дома на первую форму Челси
игрокам барсы бы на трансферы новые заработать, куда уж им на форму приличного клуба)
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