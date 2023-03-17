Тебас о тратах «Барсы»: «Они зашли слишком далеко. Рычагов больше нет. «Реал» не тратит все, у него прибыль каждый год»
Глава Ла Лиги заявил, что «Барса» больше не сможет использовать финансовые рычаги.
Об этом Хавьер Тебас сообщил, комментируя ситуацию с контрактом Гави. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта хавбека с «Барсой», так как клуб опоздал с иском на день.
«По состоянию на ноябрь (когда Ла Лига подводит промежуточные итоги о зарплатных лимитах команд – прим. Sports.ru) новый контракт Гави нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» превысила лимит на 200 миллионов. Мы не можем обойти правила контроля.
У «Барсы» есть вариант решения, и он состоит в том, чтобы разработать финансовый план. Рычагов больше нет. Или, если они есть, они не смогут их использовать.
«Барса» была на вершине, но они зашли слишком далеко [в плане трат]. «Реал» не тратит все, у него была копилка, потому что каждый год у него было прибыль в 25 млн евро. У «Барсы» – нет», – заявил Тебас.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
С такими позорными вылетами Барсы из еврокубков, лигу бы в гору не повела 😁
Почему он президент Ла Лиги, а ты никто? Может надо активировать рычаг и сделать тебя президентом? Тебаса ведь тоже именно Барса выдвигала на этот пост 😁
Надо отдать должное, Барселона пыталась идти в ровень с самим Реалом.
Всё же главный клуб Испании - Мадрид.
Уровень фанатов Барсы
Никогда не понимал кулесов, для чего они искажают имена и названия)
Чилсе - это суды по всему Челси)
А можно исказить название - Барселона?
Думаю меня забанят если я попробую 😁
Про потолок зарплат не думал? Почитай,, что летом писали иностранные источники.
С тех пор прошло 8 лет, а Челси выиграл и ЛЧ и ЛЕ, а Барса вылетает из этих турниров ежегодно и стабильно с позором 😁
диванный эксперт
Есть эксперты?
Они и суммы зарплат уменьшили и зрители на трибуны вернулись, аж по 80тыс каждый матч сидят
Нельзя делать кидняки, чтоб такого не было 🤣
это обычное дело. про судей есть какие то доказательства?