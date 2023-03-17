Тебас о тратах «Барсы»: «Они зашли слишком далеко. Рычагов больше нет. «Реал» не тратит все, у него прибыль каждый год»

Глава Ла Лиги заявил, что «Барса» больше не сможет использовать финансовые рычаги.

Об этом сообщил, комментируя ситуацию с контрактом Гави. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта хавбека с «Барсой», так как клуб опоздал с иском на день.

«По состоянию на ноябрь (когда Ла Лига подводит промежуточные итоги о зарплатных лимитах команд – прим. Sports.ru) новый контракт нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» превысила лимит на 200 миллионов. Мы не можем обойти правила контроля.

У «Барсы» есть вариант решения, и он состоит в том, чтобы разработать финансовый план. Рычагов больше нет. Или, если они есть, они не смогут их использовать.

«Барса» была на вершине, но они зашли слишком далеко [в плане трат]. « » не тратит все, у него была копилка, потому что каждый год у него было прибыль в 25 млн евро. У «Барсы» – нет», – заявил Тебас.

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