Ламела о 2:2 с «МЮ»: «Севилья» показала характер и не переставала верить в себя»

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Эрик Ламела Футбол

Эрик Ламела отметил характер «Севильи» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Команды провели первую игру 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.

На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», – сказал хавбек «Севильи».

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

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3 комментария

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Today I feel Qatari
Должен быть удален еще в первом тайме за удар шипами в колено Каземиро. Но трусливый судья испугался, а в итоге в меньшинстве матч доигрывал МЮ. Справедливость она такая
+3
-1
+2
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Виталий Ан
Два дубля)). Какие же классные передачи с голами были. Уснул в конце матча. С утра какой то Автогол перевернул игру))
0
0
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Тиксон
Молодцы Севилья, во втором тайме заметно прибавили, боролись за все мячи, чего стоит только дуэль Антони и Акуньи! Может не показали ничего сверхъестественного, но было видно желание игроков Севильи отыграться, они навязывали борьбу на каждом участке поля. Да, голы рикошеты необъяснимые, но давление, прессинг, желание бороться до конца вознаградило игроков Севильи. Ждем супербитву на Рамон Санчез Писхуан!
+2
-8
-6
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