Ламела о 2:2 с «МЮ»: «Севилья» показала характер и не переставала верить в себя»
Эрик Ламела отметил характер «Севильи» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Команды провели первую игру 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.
На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», – сказал хавбек «Севильи».
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