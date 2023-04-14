Ламела о 2:2 с «МЮ»: «Севилья» показала характер и не переставала верить в себя»

Эрик Ламела отметил характер «Севильи» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Команды провели первую игру 1/4 финала .

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.

На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», – сказал хавбек «Севильи».

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