Магуайр о 2:2 с «Севильей»: «Казалось, «МЮ» победит, но случилось что-то необъяснимое»

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр оценил ничью «Манчестер Юнайтед» с «Севильей» (2:2).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью.

Но ничего не потеряно – все решится на следующей неделе», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

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33 комментария

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anshef
Харри Магуайр - "Ничего не потеряно, я еще и в следующей игре выйду".
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Malik Seferbekov
Ответ Андрей Хенто
Все же обвинять Магуайера в ничье не слишком правильно. Я понимаю, что только ленивый его не пинает, но вчера на самом деле он очень качественно вышел на замену, а его автогол неудачное стечение обстоятельств.
Ты точно не фанат Севильи? 😅🤣🤣🤣
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Malik Seferbekov
Ответ avAngard
Случилось что-то необъяснимое необъяснимое прилетели инопланетяне
🤣🤣🤣🤣🤣 в облике Маги как в фильме "Люди в черном"
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Malik Seferbekov
Ответ Qwerty123
Харри Магуайер: «В этом матче происходило что то необъяснимое. Я был заряжен минимум на дубль, но чертова Севилья в упор не собиралась атаковать, да ещё и Маласия жестко в реализации прибавил. К счастью, Мартинез покинул поле и мы остались в меньшинстве. Там уже у Севильи не оставалось никакого выбора , кроме как атаковать. А там я уже не подвёл. Спасибо Тен Хагу за доверие!»
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Malik Seferbekov
Ответ Holland
Ну не 3:1, а 2:1 максимум осталось бы. А так сыграли роль три фактора: эриксен, травма мартинеса и ошибка маласии
Эриксен вообще уже бесить стал своей ходьбой по полю и более того я вообще забыл вчера, что он был на поле после замены.
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Malik Seferbekov
Ответ Mr.Oizo
Магуайр о 2:2 с «Севильей»: «Казалось, «МЮ» победит, но случилось что-то необъяснимое - тренер выпустил меня на поле»
😁😅🤣
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Malik Seferbekov
Ответ Alex_RMN
«… Казалось, что мы добьемся положительного результата, но… я не мог позволить этому случиться.»
😅🤣
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Samsung Galaxy
Мага даже когда играет нормально , его рикошеты находят , капец какой то
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Malik Seferbekov
Магу смело можно в атаку выпускать вместо Вегорхста,пользы больше будет...для соперника🤣🤣🤣🤣 ну а если шутки в сторону я так и не понял как так можно было обоср...ся под конец матча?!🤬🤬🤬 ответка обещает быть 💣💥
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
И все же холодильник не позволил, что бы Мю просто так закончил игру без его гола...эпично.
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Геннадий Тимченко
с другой стороны защита не позволила игрокам Севильи забить - да, было трудно и пришлось искать нестандартные решения, но это футбол 🤷
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Alex_RMN
«… Казалось, что мы добьемся положительного результата, но… я не мог позволить этому случиться.»
+1
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adamxx
Ответ Андрей Хенто
Все же обвинять Магуайера в ничье не слишком правильно. Я понимаю, что только ленивый его не пинает, но вчера на самом деле он очень качественно вышел на замену, а его автогол неудачное стечение обстоятельств.
он сам - неудачное стечение обстоятельств. у него через матч что-то происходит
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Вадим Симонов
"Я забил"- добавил Магуайр.
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Bogdan Ermolaev
Ответ Philipp
Ты случился
Не расстраивайся, Пилип. Ну какой из МЮ победитель ЛЕ
+2
-1
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Mr.Oizo
Ответ March Hare
дрынц-тынц, холодильник
...автогола два внутри!
+1
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Фархад Султанбаев
Ответ Holland
Ну не 3:1, а 2:1 максимум осталось бы. А так сыграли роль три фактора: эриксен, травма мартинеса и ошибка маласии
Молассия у пустил момент помешал Эриксену когда пас Варгесту
0
-1
-1
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Mr.Oizo
Магуайр о 2:2 с «Севильей»: «Казалось, «МЮ» победит, но случилось что-то необъяснимое - тренер выпустил меня на поле»
+5
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Holland
Ответ Фархад Султанбаев
Если не Молассия игра закончилась 3-1 ползу Манчестер Юнайтед
Ну не 3:1, а 2:1 максимум осталось бы. А так сыграли роль три фактора: эриксен, травма мартинеса и ошибка маласии
+1
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Александр Быков
Получилось необъяснимое, я поставил на победу МЮ. Из-за них сгорел экспресс на 50 штук
+2
-1
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March Hare
дрынц-тынц, холодильник
+4
-1
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Stewart D.
Ответ Андрей Хенто
Все же обвинять Магуайера в ничье не слишком правильно. Я понимаю, что только ленивый его не пинает, но вчера на самом деле он очень качественно вышел на замену, а его автогол неудачное стечение обстоятельств.
))))))))
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Андрей Хенто
Все же обвинять Магуайера в ничье не слишком правильно. Я понимаю, что только ленивый его не пинает, но вчера на самом деле он очень качественно вышел на замену, а его автогол неудачное стечение обстоятельств.
Ты не понимаешь футбол)) магуайр не футболист , не понимаю как его до сих пор держат вообще в футболе
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Tun
Ответ Андрей Хенто
Все же обвинять Магуайера в ничье не слишком правильно. Я понимаю, что только ленивый его не пинает, но вчера на самом деле он очень качественно вышел на замену, а его автогол неудачное стечение обстоятельств.
Его гол очень комичный, но согласен, ошибки там нет, вот у Маласии невероятная ошибка для заща перед своим голом - не остановил мяч, идущий на сопа в штрафной.
Ну и Антони привет, так тормозить атаки и единалить можно только за сто лямов
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Тиксон
Молодцы Севилья, во втором тайме заметно прибавили, боролись за все мячи, чего стоит только дуэль Антони и Акуньи! Может не показали ничего сверхъестественного, но было видно желание игроков Севильи отыграться, они навязывали борьбу на каждом участке поля. Да, голы рикошеты необъяснимые, но давление, прессинг, желание бороться до конца вознаградило игроков Севильи. Ждем супербитву на Рамон Санчез Писхуан!
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