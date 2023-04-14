Магуайр о 2:2 с «Севильей»: «Казалось, «МЮ» победит, но случилось что-то необъяснимое»

Харри Магуайр оценил ничью «Манчестер Юнайтед» с «Севильей» (2:2).

Команды провели первый матч 1/4 финала .

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью.

Но ничего не потеряно – все решится на следующей неделе», – сказал защитник « ».

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