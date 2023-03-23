Саа об «МЮ» в ЛЕ: «Севилья» – очень сложный соперник, 7-8 лет они на вершине. Легко не будет»
Луи Саа назвал «Севилью» самым сложным соперником в Лиге Европы для «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 13 апреля, ответная встреча – неделю спустя.
– Как вы оцениваете шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы и Кубке Англии, учитывая, что «Арсенал» уже выбыл?
– [«Севилья»] – отличный жребий для «Манчестер Юнайтед». Это не значит, что будет легко.
«Арсенал» встречался с лиссабонским «Спортингом» – отличная команда. Любая команда, которая обыгрывает «Арсенал», может обыграть и «Манчестер Юнайтед».
«Спортинг» и «Севилья» – очень сложные соперники, а «Севилья» – самое большое испытание. В течение последних 7-8 лет они были на вершине в этом турнире (клуб брал Лигу Европы трижды подряд в 2013-2016 годах, а также побеждал в 2020-м – Sports.ru).
Победа лиссабонцев над «Арсеналом» показала, что, несмотря на их форму, у «Арсенала» по-прежнему есть определенные трудности с составом, поэтому в концовке сезона им придется тяжело, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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