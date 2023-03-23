Саа об «МЮ» в ЛЕ: «Севилья» – очень сложный соперник, 7-8 лет они на вершине. Легко не будет»

Луи Саа назвал «Севилью» самым сложным соперником в для «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 13 апреля, ответная встреча – неделю спустя.

– Как вы оцениваете шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы и Кубке Англии, учитывая, что «Арсенал» уже выбыл?

– [«Севилья»] – отличный жребий для «Манчестер Юнайтед». Это не значит, что будет легко.

«Арсенал» встречался с лиссабонским «Спортингом» – отличная команда. Любая команда, которая обыгрывает «Арсенал», может обыграть и « ».

« » и «Севилья» – очень сложные соперники, а « » – самое большое испытание. В течение последних 7-8 лет они были на вершине в этом турнире (клуб брал Лигу Европы трижды подряд в 2013-2016 годах, а также побеждал в 2020-м – Sports.ru).

Победа лиссабонцев над «Арсеналом» показала, что, несмотря на их форму, у « » по-прежнему есть определенные трудности с составом, поэтому в концовке сезона им придется тяжело, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».