Саа об «МЮ» в ЛЕ: «Севилья» – очень сложный соперник, 7-8 лет они на вершине. Легко не будет»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Луи Саа назвал «Севилью» самым сложным соперником в Лиге Европы для «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 13 апреля, ответная встреча – неделю спустя.

– Как вы оцениваете шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы и Кубке Англии, учитывая, что «Арсенал» уже выбыл?

– [«Севилья»] – отличный жребий для «Манчестер Юнайтед». Это не значит, что будет легко.

«Арсенал» встречался с лиссабонским «Спортингом» – отличная команда. Любая команда, которая обыгрывает «Арсенал», может обыграть и «Манчестер Юнайтед».

«Спортинг» и «Севилья» – очень сложные соперники, а «Севилья» – самое большое испытание. В течение последних 7-8 лет они были на вершине в этом турнире (клуб брал Лигу Европы трижды подряд в 2013-2016 годах, а также побеждал в 2020-м – Sports.ru).

Победа лиссабонцев над «Арсеналом» показала, что, несмотря на их форму, у «Арсенала» по-прежнему есть определенные трудности с составом, поэтому в концовке сезона им придется тяжело, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Особенно Севилья этого сезона . Ей бы в сегунду не вылететь. Конечно это маловероятно и смена тренера может пойдёт на пользу . Ну я думаю против МЮ шансов нет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Севилья просто чудом отбилась от Фенера. Про 2 очка от зоны вылета и третьего тренера за сезон вообще молчу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Шаповалов
Видимо Саа не очень в курсе дел Севильи)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Севилье сейчас не до лиги Европы. Им бы в сегунду не шлепнуться. Вот такие вот вершины.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий