Пиоли про 1:0 с «Наполи»: «Жаль, «Милан» не забил еще раз в последние 10 минут. Шансы на полуфинал равные»

Стефано Пиоли считает, что у «Милана» и «Наполи» по-прежнему равные шансы на полуфинал ЛЧ.

«Россонери» одержали домашнюю победу со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Я более чем доволен возможностью разделить такой прекрасный вечер с фанатами. История «Милана» полна триумфов в чемпионов, но в последние годы оставалось лишь мечтать о возвращении. Поэтому мы хотели получить удовольствие.

Мы поначалу не лучшим образом начинали атаки от ворот и давали «Наполи» возможность доставить нам неприятности, но в итоге мы добились первой домашней победы над «Наполи» за три года. Но это лишь половина дела.

Я думал еще до начала игры, что шансы на проход равны, и после первого матча я по-прежнему так считаю.

Нам поначалу немного везло, но мы не теряли концентрацию и готовы были жертвовать собой, играя без мяча, позволяя «Наполи» делать лишь то, что неизбежно в случае со столь умелой командой.

Жаль, что в последние 10 минут мы не сумели забить второй мяч, но в этом противостоянии все еще впереди, и это как раз то, на что мы рассчитывали», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.

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