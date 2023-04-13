Пиоли про 1:0 с «Наполи»: «Жаль, «Милан» не забил еще раз в последние 10 минут. Шансы на полуфинал равные»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Стефано Пиоли считает, что у «Милана» и «Наполи» по-прежнему равные шансы на полуфинал ЛЧ.

«Россонери» одержали домашнюю победу со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Я более чем доволен возможностью разделить такой прекрасный вечер с фанатами. История «Милана» полна триумфов в Лиге чемпионов, но в последние годы оставалось лишь мечтать о возвращении. Поэтому мы хотели получить удовольствие.

Мы поначалу не лучшим образом начинали атаки от ворот и давали «Наполи» возможность доставить нам неприятности, но в итоге мы добились первой домашней победы над «Наполи» за три года. Но это лишь половина дела.

Я думал еще до начала игры, что шансы на проход равны, и после первого матча я по-прежнему так считаю.

Нам поначалу немного везло, но мы не теряли концентрацию и готовы были жертвовать собой, играя без мяча, позволяя «Наполи» делать лишь то, что неизбежно в случае со столь умелой командой.

Жаль, что в последние 10 минут мы не сумели забить второй мяч, но в этом противостоянии все еще впереди, и это как раз то, на что мы рассчитывали», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» уложил «Наполи» второй раз за 10 дней! Неужели без шансов для Хвичи?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ Милан 19
Спасибо и тебе Пиоли что ты не стал мудрить и выпустил 1-4-3-3, это самая реальная схема с Тонали, Бенассером и Круничем в опорке 👍✊ ...
да, схема с 1 вратарем топ, хорошо, что Пиоли не прислушался к Боэли и не стал играть по 4-4-3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dixon010
Разочаровала игра в большинстве, да и по игре Наполи переиграл, хотя по голевым моментам в принципе равенство. Но все же результат хороший. Преимущество добыли, ещё и ключевые игроки Наполи (Ким, Ангисса) пропускают ответный матч. Шансы пройти отличные, однако все равно страшновато
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fabio Grosso
Сразу после жеребьёвки не особо верилось в миланское дерби в полуфинале, сейчас верю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Форца Милан ! 🔴⚫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Спасибо и тебе Пиоли что ты не стал мудрить и выпустил 1-4-3-3, это самая реальная схема с Тонали, Бенассером и Круничем в опорке 👍✊ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
Милан в этом сезоне выкладывается на полную только с топами, играть в ничью дома с Салерно и Эмполи и дважды в сухую обыграть Наполи - гениально 😂
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
60 на 40 в пользу Милана)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий