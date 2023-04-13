Спаллетти про 0:1 с «Миланом»: «Наполи» здорово настроился и делал то, что нужно. Отличная работа»

Лучано Спаллетти остался доволен игрой «Наполи», несмотря на проигрыш «Милану» (0:1).

«Тут нечего обсуждать. Говорить о матчах после их окончания – это терять время, потому что изменить уже ничего нельзя.

Мы здорово настроились, я поблагодарил команду за то, что увидел. Мы делали на поле то, что должны были, то, чего я ожидал от ребят. Отличная работа.

Каждая потеря в составе усложняет ситуацию, но у нас есть футболисты, способные заменить отсутствующих, и именно благодаря этому мы добились того, чего добились. Мне жаль, что не сыграет в ответном матче, это несправедливо, но ладно. Я уже планировал его замену, думал лишь, кого выпустить. Жаль, что мы минуту или две потратили на то, чтобы решить, на кого его заменить.

Если говорить о нашем характере, то он все еще формируется в какой-то мере. Мы чувствительны к ситуациям, в которых оказываемся, например, к той атмосфере, что была на матче с «Миланом» у нас дома.

Вы слышали, как сегодня поддерживали команду? А когда мы играли дома, слышны были лишь молчаливый протест фанатов [против руководства] и празднования тысячи фанатов « », – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.