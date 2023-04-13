Спаллетти про 0:1 с «Миланом»: «Наполи» здорово настроился и делал то, что нужно. Отличная работа»

Теги Милан Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса Футбол

Лучано Спаллетти остался доволен игрой «Наполи», несмотря на проигрыш «Милану» (0:1).

«Тут нечего обсуждать. Говорить о матчах после их окончания – это терять время, потому что изменить уже ничего нельзя.

Мы здорово настроились, я поблагодарил команду за то, что увидел. Мы делали на поле то, что должны были, то, чего я ожидал от ребят. Отличная работа.

Каждая потеря в составе усложняет ситуацию, но у нас есть футболисты, способные заменить отсутствующих, и именно благодаря этому мы добились того, чего добились. Мне жаль, что Замбо-Ангисса не сыграет в ответном матче, это несправедливо, но ладно. Я уже планировал его замену, думал лишь, кого выпустить. Жаль, что мы минуту или две потратили на то, чтобы решить, на кого его заменить.

Если говорить о нашем характере, то он все еще формируется в какой-то мере. Мы чувствительны к ситуациям, в которых оказываемся, например, к той атмосфере, что была на матче с «Миланом» у нас дома.

Вы слышали, как сегодня поддерживали команду? А когда мы играли дома, слышны были лишь молчаливый протест фанатов [против руководства] и празднования тысячи фанатов «Милана», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире Sky Sport Italia.

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4 комментария

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Спагетти ноет - ничего нового.
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Ответ Неоновый Демон
А что за протесты против руководства в такие ответственные моменты
Де Лау запретил флаги, банеры и тд. Хочет что-то типа апл клуба, Болельщики Милана их поддержали на гостевом матче.
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Неоновый Демон
А что за протесты против руководства в такие ответственные моменты
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Ярослав Харитонов
Бесполезные навесы в штрафную это то, что мы ждали от Наполи, а удаление могло случиться и раньше, если бы за задержку Леау при выходе 1 на 1 судья дал карточку. Полузащита Неаполя не успевала конкретно ни за Тео, ни за атакой Милана, а дальше игра по счёту
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