🔵⚪️ «Динамо» запускаает флагманский магазин и выставку в ГУМе в честь столетия клуба!

«Динамо» 19 апреля запускает свой флагманский магазин «Динамо СТОр» в центре Москвы – в ГУМе на Красной площади. Он будет расположен на первом этаже первой линии ГУМа и займет площадь свыше 400 кв.м.

В магазине можно будет приобрести коллекции динамовской экипировки и атрибутики, сувенирную продукцию, а также коллаборации с российскими и зарубежными брендами, в том числе специально разработанные к столетию клуба.

Позже «Динамо СТОр» станет частью грандиозного проекта – BetBoom Дом Динамо, трёхэтажного досугового пространства, где будут проходить развлекательные мероприятия, спортивные трансляции, обучающие программы, презентации и знаковые для клуба мероприятия, встречи с футболистами и амбассадорами брендов «Динамо».

Помимо этого, с 18 апреля, в день столетия клуба, откроется масштабная динамовская выставка с уникальными экспонатами на территории магазина.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.