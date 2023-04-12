Тренер «Бенфики» Шмидт о 0:2 от «Интера»: «Они были лучше, забили свои моменты, а мы – нет»

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Тренер «Бенфики» признал заслуженной победу «Интера».

Клуб из Лиссабона дома уступил миланцам (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Они были лучше нас, имея несколько моментов, они забили два гола. У нас было примерно столько же моментов, но мы не смогли забить. Вот и вся история матча.

Это часть футбола, иногда мы проигрываем. Сегодня и в пятницу [с «Порту»] мы играли против хороших команд, могли в обоих матчах сыграть вничью или даже выиграть, но уступили. У них были моменты, и они их реализовали», – сказал Рогер Шмидт.

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4 комментария

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Almaz KENZHEBEKOV
Индзаги классно подготовился, браво!
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Joey Ramone
Ответ леннорыч-абрамович
Просто у Лукаку три ноги!
скоро они все к вам приедут
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Joey Ramone
Чтобы забить нужно сначала их создать.
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леннорыч-абрамович
Просто у Лукаку три ноги!
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-1
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