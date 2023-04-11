Личка о вводе войск СССР в Чехословакию: «1968-й навсегда останется негативной страницей нашей истории. И сегодня это вызывает негатив»
Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как в его родной Чехии относятся к СССР.
В 1968 году СССР и другие страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, что привело к концу Пражской весны в стране.
– Чехи и правда ненавидят все то, что было в стране до распада соцблока?
– Думаю, 68-й год навсегда останется негативной страницей нашей истории.
– Я сужу исключительно по хоккею. Ягр играл под 68-м номером. В финале КХЛ, когда «Лев» принимал «Магнитку» в Праге, чешские болельщики вывешивали баннер про 68-й год. Можно сказать, что чехи не простили?
– Да. Чтобы это утихло, нужно, чтобы сменилось два-три поколения. Сегодня поколение-68 еще живо. И они хорошо помнят те события и рассказывают о них своим детям и внукам.
Поэтому и сегодня в Чехии те события вызывают большой негатив, – сказал главный тренер «Оренбурга».
"Хорошими делами прославиться нельзя" - одна умная баба сказала. Этот бы лозунг, повесить в Кремле, лет эдак 50 назад, да можно было сразу после 45, повесить.
А обратной ситуации не было.
Изучи историю.
СССР воевал со всеми тремя странами Оси :
с Италией в Эфиопии в 1932-34, с Германией в Испании в 1936-38, с Японией в Манчжурии и Монголии в 1938-1940
В 1939 СССР всего лишь заключил пакт о ненападении, такие пакты ещё раньше заключили с Германией все важные игроки Европы.
США продолжал быть важнейшим партнёром Германии вплоть до 1942 года
Если кто-то всерьёз считает, что недостаточное (по его мнению) сопротивление оккупации - это хорошая причина для военной агрессии 23 года спустя, то пусть не удивляется, что его ненавидят и называют врагом.
разбирать твои малограмотные тезисы в принципе не имеет смысла, поскольку, исходя из содержания твоего комментария, ты не в курсе ни о движениях сопротивления ÚVOD и PVVZ, ни в целом о том, в каких формах население оккупированной Чехословакии сопротивлялось оккупации (начиная от саботажа на производствах, заканчивая акциями протеста и действиями подпольных партизанских ячеек. один из её лидеров — Бенеш — передавал в том числе полученные им разведданные о наращивании немцами войск у советской границы), ни уж тем более об операции антропоид.
p.s.
"никак не сопротивлялись" — про бой за чаянковы казармы ты тоже не слышал, равно как и то, что, например участники этого боя впоследствии являлись частью вооружённого подполья или сражались в составе других армий коалиции.
да, ты прав, я погорячился — конечно, не мне указывать, поэтому ты спокойно можешь позориться дальше на потеху образованной публики.
Триумф советской дипломатии, да.
Потом в 41-м, правда, что-то пошло не так