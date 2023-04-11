Личка о вводе войск СССР в Чехословакию: «1968-й навсегда останется негативной страницей нашей истории. И сегодня это вызывает негатив»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как в его родной Чехии относятся к СССР.

В 1968 году СССР и другие страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, что привело к концу Пражской весны в стране.

– Чехи и правда ненавидят все то, что было в стране до распада соцблока?

– Думаю, 68-й год навсегда останется негативной страницей нашей истории.

– Я сужу исключительно по хоккею. Ягр играл под 68-м номером. В финале КХЛ, когда «Лев» принимал «Магнитку» в Праге, чешские болельщики вывешивали баннер про 68-й год. Можно сказать, что чехи не простили?

– Да. Чтобы это утихло, нужно, чтобы сменилось два-три поколения. Сегодня поколение-68 еще живо. И они хорошо помнят те события и рассказывают о них своим детям и внукам.

Поэтому и сегодня в Чехии те события вызывают большой негатив, – сказал главный тренер « ».