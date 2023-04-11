Личка о вводе войск СССР в Чехословакию: «1968-й навсегда останется негативной страницей нашей истории. И сегодня это вызывает негатив»

Теги премьер-лига Россия Яромир Ягр КХЛ Оренбург Лев Политика Марцел Личка Футбол

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как в его родной Чехии относятся к СССР.

В 1968 году СССР и другие страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, что привело к концу Пражской весны в стране.

– Чехи и правда ненавидят все то, что было в стране до распада соцблока?

– Думаю, 68-й год навсегда останется негативной страницей нашей истории.

– Я сужу исключительно по хоккею. Ягр играл под 68-м номером. В финале КХЛ, когда «Лев» принимал «Магнитку» в Праге, чешские болельщики вывешивали баннер про 68-й год. Можно сказать, что чехи не простили?

– Да. Чтобы это утихло, нужно, чтобы сменилось два-три поколения. Сегодня поколение-68 еще живо. И они хорошо помнят те события и рассказывают о них своим детям и внукам.

Поэтому и сегодня в Чехии те события вызывают большой негатив, – сказал главный тренер «Оренбурга».

178 комментариев

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vyjubu darom
Ответ Arthurino
Это был превентивный ввод войск. Чехи были у границ и готовились первыми ввести войска в Москву с 4 направлений
На самом деле у КГБ были разведланные данные, что НАТО хочет ввести свои войска в Прагу, в поддержку очередного госпереворотв
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pyatachyok
Ответ Андоррский почтальон
Может, что-нибудь и было, но Советский Союз воевал против Германии, а чехи - за.
Чехи не воевали на стороне Германии, они были оккупированы.
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Виталий
Ответ ottomann
Лучше ответить , потому что вопрос задан хоть и криво,но в целом правильно. Почему США имеют права бомбить и вводить войска в Ирак, Югославию, Ливию, Афганистан потому что им показалось это правильным решением, а другим нет ? Почему США имеют право на цветные революции в Грузии, Украине, Белоруссии, а другие страны за такое же получают вмешательство в чужие дела? Пока не будет ответов на эти вопросы, глобальные, все пустой трёп про сапоги, чужие земли и права
За Беларусь могу только сказать. А кто вам сказал что там была цветная революция??? Люди абсолютно добровольно проверили, что их голоса уж в этот раз точно посчитают. И когда они ждали объявления результатов подсчёта голосов на своих участках, их почему-то стали "угощать" дубинками и паковать в автозаки.
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kai.domov
Ответ TheSportNik
Чехословацкий корпус в гражданскую войну не сколько воевал против Красной Армии, сколько грабил и убивал местное население Сибири и Дальнего Востока, старики много про это рассказывали, а потом чехи украли золотой запас России и вывезли в свою страну. Самое забавное, в 1945 наши все им простили и более того стали им помогать во всем, как же те тоже социализм стали строить. А в 1968 году больше войска ГДР навели порядок, те просто на немецком отдавали приказы и чехи им подчинялись, а если что, то ответ звучали выстрелы. А наши вечно окруженны толпой и уговаривают их чехи, так как нашим дан приказ не стрелять. Но самое забавное, что нас ненавидят, а немцев уважают, такой парадокс жизни.
Полностью согласен. Немцы (ГДР) и в Польше не церемонились. Пробежит немец с кисточкой перед толпой, известкой полосу начертит. Всё АХтунг курвы. И стоят курвы, сопли жуют, потому что немчура, не будет разводить политес как советские, положит из автоматов всех штабелями. Но у чехов и поляков к немчуре, никаких претензий. Вот так. Кормили эту погань, долги им прощали, а в итоге...
"Хорошими делами прославиться нельзя" - одна умная баба сказала. Этот бы лозунг, повесить в Кремле, лет эдак 50 назад, да можно было сразу после 45, повесить.
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Мансур Абдрахимов
Гитлера значит встречали с цветами?
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vyjubu darom
Ответ Togliattinec
то есть критиковать СССР за Пражскую весну нельзя без упоминания Мюнхенского сговора, я верно вас понял? И можно еще вопрос: как вы поняли, что Личке мозги промыли? Вопрос был задан конкретно про Пражскую весну - он на него и ответил. Что он должен был сказать?
А зачем так е вопросы задают ? Почему не задают вопросы, как СССР помог освободить Чехословакию, как СССР добровольно пошел на ликвидацию Варшавского Договора ??
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Kuznets 09
Ответ Уолтер Собчак
Даже не знаю, что хуже - оставлять такие комментарии за жалкие пятнадцать рублей или делать это бесплатно из-за отличительных свойств своего мозга?
На "Собчак" только один знак "-". Это карма))))
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Verhovn
Мы его, можно сказать, на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует))
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Atsuktuvas
Ответ Semen B
Они уже давно в НАТО, хоть и не официально.
Это типа как Херсон в составе РФ, только наоборот?
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Петроград
Ответ Андоррский почтальон
Может, что-нибудь и было, но Советский Союз воевал против Германии, а чехи - за.
В 39м Союз тоже с удовольствием воевал вместе Германией
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pyatachyok
Ответ ottomann
Лучше ответить , потому что вопрос задан хоть и криво,но в целом правильно. Почему США имеют права бомбить и вводить войска в Ирак, Югославию, Ливию, Афганистан потому что им показалось это правильным решением, а другим нет ? Почему США имеют право на цветные революции в Грузии, Украине, Белоруссии, а другие страны за такое же получают вмешательство в чужие дела? Пока не будет ответов на эти вопросы, глобальные, все пустой трёп про сапоги, чужие земли и права
Покуда Россия вводила войска в Косово и в Сирию и помогала Януковичу, ее тоже никто особо не критиковал и уж во всяком случае не вводил никаких санкций. Все изменилось, когда Россия перешла к непосредственно захватническим войнам. США, например, давно не захватывали чужих территорий (по сути последний захват — это испано-американская война еще XIX века).
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B_Boris
Ответ forward1988
Какого х..ты тогда тренируешь российский клуб?
💸 не пахнут
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forward1988
Какого х..ты тогда тренируешь российский клуб?
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B_Boris
Личка, давай до свидания?)
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БилльХансен
Ответ Макс Осипов
Ну да, ну да Масштабы то соответствующие Советские войска ведь тоже уничтожали мирных чехов сотнями тысяч
Ну хорошо, ваша версия? Мы к ним со всей душой, ну немножко танков заехало, ну строили им социализм 40 лет, которого они не хотели, но в остальном то все ок? Вы полагаете что нас не любят просто так, потому что они чехи, а знаменитая русофобия выросла из воздуха?
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encaro_one
Ответ marsover
Не не, помогали и сотрудничали с Германией только СССР. Это же общеизвестный факт. Ну а то, что к моменту подписания пакта Молотов-Риббентроп уже все почти европейские державы имели договора и то или иное сотрудничество с Гитлером, так это выдумки пропаганды. А если серьезно, к 39-му году, все европейские страны и наши непосредственные соседи, практически бросили СССР один на один с Германией, заключив выгодные им договора.
Если "по серьезному", то Гитлер уже в 1939-40 воевал за счет союзнических ресурсов Советского Союза с Англией, Францией, и другими европейскими странами.

А обратной ситуации не было.
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vyjubu darom
Ответ Super Objectively
а тебе не смущает что самым крупным партнером вермахта был ссср ?? тебе не смущает что ссср помогал германии обходить запреты о мирного договора первой мировой войны, например на запрет наличия авиации как рода войск ! езжай в липицк , тебе местный покажут казармы где жили немецкие летчики ,которых обучал ссср) у жителей бывшего ссср нет морального права упрекать кого то в помощи вермахту ибо сам ссср и создал этот вермахт! тебе показать фото совместного парада в Бресте в 39-го ? немецких и советских войск ?
Самым крупным партнёром Вермахта были США , дорогой.
Изучи историю.
СССР воевал со всеми тремя странами Оси :
с Италией в Эфиопии в 1932-34, с Германией в Испании в 1936-38, с Японией в Манчжурии и Монголии в 1938-1940

В 1939 СССР всего лишь заключил пакт о ненападении, такие пакты ещё раньше заключили с Германией все важные игроки Европы.
США продолжал быть важнейшим партнёром Германии вплоть до 1942 года
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Петроград
Ответ Петр
Вы про ту разовую акцию? Протекторат Богемия в целом был тихим и спокойным немецким тылом, который клеял танчики вермахту.
Богемия была оккупированной страной.
Если кто-то всерьёз считает, что недостаточное (по его мнению) сопротивление оккупации - это хорошая причина для военной агрессии 23 года спустя, то пусть не удивляется, что его ненавидят и называют врагом.
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k.vlad
Что за бред? Для дебилов могу просто сообщить: лично я был в стройотряде (интерлагерь почему-то это называлось) в Новосибе год был 1981, там были чехи, вместе бухали, вместе работали.., "ненависти")))) точно не было , эта фигня появилась, когда пиндостан понял, что его печатному доллару кранты, кто виноват? как всегда Россия!))
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natetinain
Ответ TheSportNik
Чехословацкий корпус в гражданскую войну не сколько воевал против Красной Армии, сколько грабил и убивал местное население Сибири и Дальнего Востока, старики много про это рассказывали, а потом чехи украли золотой запас России и вывезли в свою страну. Самое забавное, в 1945 наши все им простили и более того стали им помогать во всем, как же те тоже социализм стали строить. А в 1968 году больше войска ГДР навели порядок, те просто на немецком отдавали приказы и чехи им подчинялись, а если что, то ответ звучали выстрелы. А наши вечно окруженны толпой и уговаривают их чехи, так как нашим дан приказ не стрелять. Но самое забавное, что нас ненавидят, а немцев уважают, такой парадокс жизни.
сто процентов. чехов как дорогих гостей пригласили, даже командировочные оплачивали, а они тут хулиганили по полной программе. а золотой запас пришлось потом у испанцев забирать. даже как-то неловко до сих пор. а все ведь чехи спровоцировали. и в 1945 противным чехам простили, как ты правильно указываешь. а ведь могли не простить. и тогда что?
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Борис Гигачад
Ответ Semen B
Сразу видно, что претензии предъявляет невероятно "интеллектуальная" персона. Во-первых, предложения начинаются с большой буквы, а текст стоит разделять на абзацы. Во-вторых, чехи нисколько немецкой оккупации не сопротивлялись. Их не захватили во время военных действий, они просто сдались. В-третьих, во время немецкой оккупации Германии, чехи спокойненько работали на этих самых "подмятых" заводах. А то редкое сопротивление, которое пыталось бороться с нацизмом (причём с поддержкой извне), сами чехи и сдавали. В-четвёртых, где связь между событиями сейчас и вообще Россией и СССР? На что и на кого обижаются чехи? И наконец, не тебе тут указывать, кому и что писать.
ты ущемился от моего авторского стиля? ну ничего, потерпишь.

разбирать твои малограмотные тезисы в принципе не имеет смысла, поскольку, исходя из содержания твоего комментария, ты не в курсе ни о движениях сопротивления ÚVOD и PVVZ, ни в целом о том, в каких формах население оккупированной Чехословакии сопротивлялось оккупации (начиная от саботажа на производствах, заканчивая акциями протеста и действиями подпольных партизанских ячеек. один из её лидеров — Бенеш — передавал в том числе полученные им разведданные о наращивании немцами войск у советской границы), ни уж тем более об операции антропоид.

p.s.
"никак не сопротивлялись" — про бой за чаянковы казармы ты тоже не слышал, равно как и то, что, например участники этого боя впоследствии являлись частью вооружённого подполья или сражались в составе других армий коалиции.

да, ты прав, я погорячился — конечно, не мне указывать, поэтому ты спокойно можешь позориться дальше на потеху образованной публики.
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Андрей Балабаев
Ответ Злобный Конь
Как связана помощь вермахту в 1941-45 годах и вторжение в Чехословакию спустя 23 года?! И если что - кое-кто до июня 1941 тоже помогал вермахту.
Американцы ещё и в 43 торговали и много чего поставляли, но об этом совершенно случайно западная историография забывает
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Philatelist79
Сразу про Ягра вспомнил
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old folk
Ответ marsover
Не не, помогали и сотрудничали с Германией только СССР. Это же общеизвестный факт. Ну а то, что к моменту подписания пакта Молотов-Риббентроп уже все почти европейские державы имели договора и то или иное сотрудничество с Гитлером, так это выдумки пропаганды. А если серьезно, к 39-му году, все европейские страны и наши непосредственные соседи, практически бросили СССР один на один с Германией, заключив выгодные им договора.
Да-да, и бедный-несчастный СССР был просто вынужден делить с Гитлером Европу, аннексировать страны Балтии, вторгаться в Финляндию и Польшу - главных пособников Гитлера.
Триумф советской дипломатии, да.
Потом в 41-м, правда, что-то пошло не так
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Okaka
"В 68-м? Это когда чехи на нас напали?"
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