Симеоне о шансах «Атлетико» на 2-е место в Ла Лиге: «Будем биться до конца, но думаю лишь об игре с «Альмерией»
Диего Симеоне оценил шансы «Атлетико» занять второе место в Ла Лиге
Главный тренер мадридцев высказался после матча с «Райо Вальекано» (2:1).
«Я думаю лишь о [предстоящей] игре с «Альмерией». Но сначала у нас будет [товарищеский] матч в Турции [с «Бешикташем»], чтобы помочь многим людям [после землетрясения].
Нам тоже нужна поддержка. Мы будем биться до конца и давить на газ, а дальше будет видно. Судьба распорядится, чего мы заслуживаем, а чего нет. Впереди еще десять туров, и на кону много очков», – сказал Симеоне.
«Атлетико» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд. Команда Симеоне на 2 очка отстает от «Реала»
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