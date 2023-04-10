Симеоне о шансах «Атлетико» на 2-е место в Ла Лиге: «Будем биться до конца, но думаю лишь об игре с «Альмерией»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Альмерия Футбол

Диего Симеоне оценил шансы «Атлетико» занять второе место в Ла Лиге

Главный тренер мадридцев высказался после матча с «Райо Вальекано» (2:1).

«Я думаю лишь о [предстоящей] игре с «Альмерией». Но сначала у нас будет [товарищеский] матч в Турции [с «Бешикташем»], чтобы помочь многим людям [после землетрясения].

Нам тоже нужна поддержка. Мы будем биться до конца и давить на газ, а дальше будет видно. Судьба распорядится, чего мы заслуживаем, а чего нет. Впереди еще десять туров, и на кону много очков», – сказал Симеоне.

«Атлетико» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд. Команда Симеоне на 2 очка отстает от «Реала»

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1 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
Атлетико классно играет. Если Реал будет сосредоточен на ЛЧ и забьёт на Ла Лигу, то 2-ое место вполне реально
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