Аршавин о голе Глушенкова «Зениту»: «Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути. Мне эта игра в «кошки-мышки» не нравится»

Андрей Аршавин раскритиковал игру защитников «Зенита» в эпизоде с голом «Локомотива»

На 26‑й минуте матча 22-го тура Мир полузащитник « » открыл счет в матче после ошибки . Спустя 14 минут бразилец сравнял счет. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

«Ренан [в моменте с голом] тоже неправ, Вендел берет вину на себя, хотя он отмазался голом. «Зенит» на своей половине рисковал. Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути.

Мне эта игра в «кошки‑мышки» не нравится, потому что главное для защитников – надежность, и где надо сыграть просто, надо сыграть просто. Рано или поздно кот ловит свою мышку, что и получилось, – сказал экс-игрок « ».