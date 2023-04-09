Аршавин о голе Глушенкова «Зениту»: «Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути. Мне эта игра в «кошки-мышки» не нравится»
Андрей Аршавин раскритиковал игру защитников «Зенита» в эпизоде с голом «Локомотива»
На 26‑й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков открыл счет в матче после ошибки Вендела. Спустя 14 минут бразилец сравнял счет. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
«Ренан [в моменте с голом] тоже неправ, Вендел берет вину на себя, хотя он отмазался голом. «Зенит» на своей половине рисковал. Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути.
Мне эта игра в «кошки‑мышки» не нравится, потому что главное для защитников – надежность, и где надо сыграть просто, надо сыграть просто. Рано или поздно кот ловит свою мышку, что и получилось, – сказал экс-игрок «Зенита».
Ренану можно прощать такие передачи, но в таком случае он обязан всегда начинать атаки как Ракицкий и такое было в его первом матче
а сейчас он перестал рисковать и упрощает игру, но это может делать и Чистяков при всем уважении