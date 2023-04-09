Аршавин о голе Глушенкова «Зениту»: «Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути. Мне эта игра в «кошки-мышки» не нравится»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Ренан Матч ТВ Вендел Максим Глушенков Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал игру защитников «Зенита» в эпизоде с голом «Локомотива»

На 26‑й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков открыл счет в матче после ошибки Вендела. Спустя 14 минут бразилец сравнял счет. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

«Ренан [в моменте с голом] тоже неправ, Вендел берет вину на себя, хотя он отмазался голом. «Зенит» на своей половине рисковал. Ренан давал много рисковых передач, а когда надо было играть вперед, все выбирали простые пути.

Мне эта игра в «кошки‑мышки» не нравится, потому что главное для защитников – надежность, и где надо сыграть просто, надо сыграть просто. Рано или поздно кот ловит свою мышку, что и получилось, – сказал экс-игрок «Зенита».

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10 комментариев

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alexsem69
Ответ Дурачок
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Только брат Сашка😆😆😆
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Andre Remati
Ответ SMART789
Согласен Ренану можно прощать такие передачи, но в таком случае он обязан всегда начинать атаки как Ракицкий и такое было в его первом матче а сейчас он перестал рисковать и упрощает игру, но это может делать и Чистяков при всем уважении
Я думаю, что тут скорее установка на игру. Такие длинные передачи надо делать на рослого нападающего, который может зацепиться, а Кассьерра вышел во втором тайме только. Да и к тому моменту уже тактика поменялась на прессинг в центре поле, мелкий пас и розыгрыш в штрафной соперника.
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Дурачок
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ul_88
игрочишке так и хочется за такие позирования на камеру оглоблей вдоль воняла перетянуть
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Ренана завтра выпороть на базе в Удельном. Чтобы знал на будущее что эти свои понты для приезжих оставил в своём бразильском чемпионате.
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Амин Чич
А это, который бил, бьёт и будет бить, куда пропал !?
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Evgeny Trifonov
Ещё бесят передачи Кержакову назад, ну видно же что он не умеет играть ногами совсем. Зачем постоянно втравливать его, когда есть другие варианты
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Колбаскер тут
Почему Керж то чистый?
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Амин Чич
Интересно, кто в незримом будущем придет на смену, Аршавину, Мостовому, Аленичеву, Быстрову...экспертами!?
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Rio de Janeiro
Надо ещё отметить и прекрасный персональный прессинг Локо в первые полчаса
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SMART789
Согласен
Ренану можно прощать такие передачи, но в таком случае он обязан всегда начинать атаки как Ракицкий и такое было в его первом матче

а сейчас он перестал рисковать и упрощает игру, но это может делать и Чистяков при всем уважении
+6
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