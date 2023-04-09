Форвард «Торпедо» Рейна: «В России я чувствую себя прекрасно – как в США. В Америке нет таких стадионов, как «Лужники»

Теги Лужники Джефферсон Фарфан МЛС премьер-лига Россия Торпедо Йорди Рейна Футбол

Форвард «Торпедо» Йорди Рейна рассказал об адаптации в России

Рейна перешел в московский клуб в феврале этого года. Ранее перуанский форвард в течение 6 лет выступал в МЛС.

«Мне нравится российский футбол, я уже привык, хочу забить как можно больше мячей. Общался с Фарфаном, он мне рекомендовал перейти в «Торпедо». У меня были и другие и предложения. Я очень счастлив в Москве.

«Лужники» — прекрасный стадион, один из самых лучших, на которых я играл. Знаю, что на нем проходил финал чемпионата мира в 2018 году. В Америке есть классные стадионы, но таких, как этот, нет.

Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые.

Конечно, уровень жизни в России отличается от США, ведь все страны разные. Главные различия — многие русские не знают английского языка, но все равно очень приветливые. В России я чувствую себя прекрасно, прямо как в США», – сказал Рейна.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ tiga1
за бургер и колу легко
Ты был там? Я когда был, там твою колу и бургер любой без проблем может себе позволить. В больших городах так вообще мак считается местом перекуса бедняков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Нет таких пустых стадионов... В Америке реально бы уже расформировали клубы, на которые никто не ходит. Или перевезли бы в другой регион.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tiga1
Ответ zer
Лужники прекрасный стадион, но и в США, мягко говоря, классных стадионов хватает если только товарищ имел в виду чисто футбольные американские стадионы, на чём они там играют в МЛС я хз. а если в общем и целом, то чувак неправ
ну да не прав, он же не жил там 6 лет
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tiga1
Ответ Sarumian
В сети есть видео как они рыдают и просят Путина возглавить США вместо старика Байдена.
на фоне деда бидона любой покажется адекватом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tiga1
Ответ Dexter Dallas
А еще думаю там на этот 80тысячник не загнать толпу за сосиску и кашу
за бургер и колу легко
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Лужники прекрасный стадион, но и в США, мягко говоря, классных стадионов хватает

если только товарищ имел в виду чисто футбольные американские стадионы, на чём они там играют в МЛС я хз. а если в общем и целом, то чувак неправ
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Ответ Lionel Andres Messi 10
Правда, играют на нём только по праздникам; он в основном используется для митингов-концертов.
Для концертов - "Спорт вне политики".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Ответ Вова Гаврилов
Скажу даже больше. Там нет лучшей лиги мира и нет фан-айди, так что пусть Американцы и дальше нам завидуют
В сети есть видео как они рыдают и просят Путина возглавить США вместо старика Байдена.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Москва не Россия. Лужники не показатель.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manchester Yun Yfva
Хахха В Америке нет таких стадионов, как «Лужники . и потом скажут почему негров тупыми считают.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Dexter Dallas
А еще думаю там на этот 80тысячник не загнать толпу за сосиску и кашу
Этой зимой отчитались в МВД даже за 200 тыс. , что принимали участие )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Эм, я смотрел недавно стадионы США на которых будут ЧМ играть - там есть оч крутые. В Атланте, в Далласе, например
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ encaro_one
Действительно нет в Америке 80тысячных стадионов, куда приходит лишь полторы тысячи зрителей и ради них Москва тратит 300+ млн. в год.
А еще думаю там на этот 80тысячник не загнать толпу за сосиску и кашу
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Действительно нет в Америке 80тысячных стадионов, куда приходит лишь полторы тысячи зрителей и ради них Москва тратит 300+ млн. в год.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Правда, играют на нём только по праздникам; он в основном используется для митингов-концертов.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Скажу даже больше. Там нет лучшей лиги мира и нет фан-айди, так что пусть Американцы и дальше нам завидуют
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
ну это уже слишком, есть и много стадионов
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий