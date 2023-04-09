Форвард «Торпедо» Рейна: «В России я чувствую себя прекрасно – как в США. В Америке нет таких стадионов, как «Лужники»

Форвард «Торпедо» Йорди Рейна рассказал об адаптации в России

Рейна перешел в московский клуб в феврале этого года. Ранее перуанский форвард в течение 6 лет выступал в .

«Мне нравится российский футбол, я уже привык, хочу забить как можно больше мячей. Общался с , он мне рекомендовал перейти в « ». У меня были и другие и предложения. Я очень счастлив в Москве.

« » — прекрасный стадион, один из самых лучших, на которых я играл. Знаю, что на нем проходил финал чемпионата мира в 2018 году. В Америке есть классные стадионы, но таких, как этот, нет.

Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые.

Конечно, уровень жизни в России отличается от США, ведь все страны разные. Главные различия — многие русские не знают английского языка, но все равно очень приветливые. В России я чувствую себя прекрасно, прямо как в США», – сказал .