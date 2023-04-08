Юрген Клопп: «Я не стал хуже как тренер за последний год, игроки «Ливерпуля» не стали слабее. Они просто хуже играют»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не считает, что «Ливерпуль» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном

«Это один из тех моментов, когда все идет не очень хорошо. Я не местный, поэтому не могу лучше объяснить это на английском языке.

Ты попадаешь в этот вихрь, и он тянет тебя в этом направлении. И вдруг ты думаешь: «Ого, где это мы?»

Я не стал хуже как тренер за последний год, точно не стал. Это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Просто я не стал хуже. И игроки хуже не стали. Они просто играют хуже. Вот в чем дело.

Какие бы сделки мы ни заключали в следующем сезоне, людям все равно будет мало, да и прессе. Но мы определенно станем сильнее, если с умом будем делать трансферы. Таков план», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Клопп после 0:0 с «Челси»: «Таких сезонов у меня еще не было, слава богу. Иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»

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29 комментариев

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CM1
Ответ Zemanuha
А кто еще
Ну, выше версия, что это Матип)))
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Озил, озю и буду озить
Ответ savik-A.M.
На деле выходит пенсионер Милнер , и не потому что он в 37 хорош , а потому что не кому играть . Салаху уже за тридцать , Казах уже сдулся , и уходит , Дейк после травмы уже не тот ( тоже возраст). Нужно все менять , но не тренера . Лично мое виденье ситуации
Казах вроде за Тоттнэм играет)
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Виталий Ан
Ответ igls54
Юрген Клопп: «Я не стал хуже как тренер за последний год, я стал слабее»
Если Клопп уйдет, вы представляете очередь за ним? В компетенции Юргена ни кто не сомневается. Да и на людях всегда себя отлично ведет, что журналисты просто его обожают.
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Snid
Ответ Ман Сити
Опять у физрука все виноваты, кроме него. Мол игроки виноваты - плохо играют, а физрук мол и не виноват ни в чем. О его увольнении уже мечтают не только болелы порта, но и весь состав проекта
Единственное место, где можно найти пропавшего пёсика мансура.
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Zemanuha
Ответ CM1
Казах - это Фирмино?
А кто еще
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toxasel
Тренер поплыл, если начал перекладывать ответственность на игроков. Даже если они стали играть хуже, что факт, никогда не стоит выносить это в прессу. Тем более именно тренер ответственен за прогресс и регресс. Клопп выжег этих игроков физически и ментально. Новой крови оказалось недостаточно. Ливерпуль закислился. Имхо нужен кислород, смена тренера и перестройка - следующий логический шаг. Да и сам Клопп, видимо, уже устал, раз позволяет себе такие набросы в сторону игроков. По стопам Конте идет товарищ.
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hulk&boloto
Ответ llolishe
Клопп вместо Салаха предлагал Ливерпулю подписать Брандта
Это как влияет на кризис нынешний? Клопп тогда был дурак?
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llolishe
Ответ QWertY
Есть один свободной коуч, ставит волшебный футбол со стеночками и забеганиями, имя -Гарри, фамилие -Поттер. Вот такой вариант👍🏻
Ливерпулю надо Энрике словить пока тот в Лондоне тусит
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llolishe
Ответ hulk&boloto
Ого, давно топовый футбол до него был? Кого, Джерарда предлагаете?
Клопп вместо Салаха предлагал Ливерпулю подписать Брандта
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Yri Yrov
как бы там ни было, коучу не хватает игроков новых, а если он покупает кого то ,то в точку попадает, будем ждать лета , а там дальше думаю три четыре игрока да будут
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llolishe
Ответ Ман Сити
Опять у физрука все виноваты, кроме него. Мол игроки виноваты - плохо играют, а физрук мол и не виноват ни в чем. О его увольнении уже мечтают не только болелы порта, но и весь состав проекта
Так Клопп весь сезон прошлый кидал Трента в основу ,а потом удивляется почему Винисиус в финале ЛЧ обгоняет полумертвого Трента

Про ротацию вообще забыл
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Ман Сити
Опять у физрука все виноваты, кроме него. Мол игроки виноваты - плохо играют, а физрук мол и не виноват ни в чем.
О его увольнении уже мечтают не только болелы порта, но и весь состав проекта
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-4
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QWertY
Ответ llolishe
Просто уйди!!!!!!! Отстойный футбол может поставить любой физрук Ливерпулю нужен тренер ,который поставит топовый футбол.
Есть один свободной коуч, ставит волшебный футбол со стеночками и забеганиями, имя -Гарри, фамилие -Поттер. Вот такой вариант👍🏻
+2
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hulk&boloto
Ждём разрыва Арсенала/от Арсенала, что будет совсем)...
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hulk&boloto
Ну тут, Клопп, либо ты себя воскресишь в этой команде, что никогда не было, либо футбол тебя пошлет дальше тренировать других...
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хавбек+
ливер в одном стиле катает несколько лет, играй они на приставке ничего бы не изменилось, здесь же соперники адаптировались к предсказуемой беготне крайков с финальным навесом
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CM1
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
Ну, Ливерпуль и до чемпионата мира как-то не феерил. У них как-то с начала сезона АПЛ не задалось: 3 тура - 2 ничьи и поражение... Да и на ЧМ у них там не так уж и много игроков ездило: Алиссон, А-А, Ван Дейк, Конате, Хендерсон, Гакпо (пришел в зимнее ТО). Из них стабильно играли большие минуты на этом ЧМ только 4...
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hulk&boloto
Ответ llolishe
Просто уйди!!!!!!! Отстойный футбол может поставить любой физрук Ливерпулю нужен тренер ,который поставит топовый футбол.
Ого, давно топовый футбол до него был? Кого, Джерарда предлагаете?
+2
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N1ghtwolf
Ответ CM1
Казах - это Фирмино?
Матип
+3
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llolishe
Просто уйди!!!!!!!
Отстойный футбол может поставить любой физрук
Ливерпулю нужен тренер ,который поставит топовый футбол.
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-3
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CM1
Другими словами: "Год назад я не был сильнее как тренер. А они не были сильнее как игроки. Просто играли лучше"...
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Severfan
«Просто я не стал хуже. И игроки хуже не стали. Они просто играют хуже, один я д’Артаньян», - признался Клопп
+4
-1
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CM1
Ответ savik-A.M.
На деле выходит пенсионер Милнер , и не потому что он в 37 хорош , а потому что не кому играть . Салаху уже за тридцать , Казах уже сдулся , и уходит , Дейк после травмы уже не тот ( тоже возраст). Нужно все менять , но не тренера . Лично мое виденье ситуации
Казах - это Фирмино?
+2
0
+2
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Кокич
Черчесов вошёл в чат ©
+5
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igls54
Юрген Клопп: «Я не стал хуже как тренер за последний год, я стал слабее»
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