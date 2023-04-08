Юрген Клопп: «Я не стал хуже как тренер за последний год, игроки «Ливерпуля» не стали слабее. Они просто хуже играют»

Юрген Клопп не считает, что «Ливерпуль» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном

«Это один из тех моментов, когда все идет не очень хорошо. Я не местный, поэтому не могу лучше объяснить это на английском языке.

Ты попадаешь в этот вихрь, и он тянет тебя в этом направлении. И вдруг ты думаешь: «Ого, где это мы?»

Я не стал хуже как тренер за последний год, точно не стал. Это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Просто я не стал хуже. И игроки хуже не стали. Они просто играют хуже. Вот в чем дело.

Какие бы сделки мы ни заключали в следующем сезоне, людям все равно будет мало, да и прессе. Но мы определенно станем сильнее, если с умом будем делать трансферы. Таков план», – заявил главный тренер « ».

Клопп после 0:0 с «Челси»: «Таких сезонов у меня еще не было, слава богу. Иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»