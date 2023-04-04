У «Ливерпуля» ничья и 3 поражения в 4 последних матчах, забили лишь 1 гол. Дальше – «Арсенал»
«Ливерпуль» не выигрывает в 4 матчах подряд
В отложенном матче 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (0:0).
В последних 4 матчах во всех турнирах у команды под руководством Юргена Клоппа ничья и 3 поражения – от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). При этом «Ливерпуль» в этих матчах забил всего 1 гол.
В следующем туре, 9 апреля, мерсисайдцы примут «Арсенал».
так только кажется на фоне этого сезона
Защита - это понятно, но как вам атака? Или снова Трент виноват? В этот раз тем, что плохо сидел на лавке.
П.С. Матипа и Алиссона можно выпускать в старте даже будь они мумифицированы
Два внутренних кубка, финал ЛЧ и 92 очка в прошлом сезоне. Когда то)) года не прошло
Если бы не реализация - получили бы авоську.
Блин, а теперь отрыв 7 очков... Скорее всего, ЛЧ - уже не в этом сезоне
Почти все моменты Челси игроки Ливерпуля привезли себе сами тупыми обрезками и ошибками. В этом тоже Клопп виноват?