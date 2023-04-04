У «Ливерпуля» ничья и 3 поражения в 4 последних матчах, забили лишь 1 гол. Дальше – «Арсенал»

«Ливерпуль» не выигрывает в 4 матчах подряд

В отложенном матче 8-го тура «Ливерпуль» сыграл вничью с « » (0:0).

В последних 4 матчах во всех турнирах у команды под руководством ничья и 3 поражения – от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). При этом « » в этих матчах забил всего 1 гол.

В следующем туре, 9 апреля, мерсисайдцы примут «Арсенал».