У «Ливерпуля» ничья и 3 поражения в 4 последних матчах, забили лишь 1 гол. Дальше – «Арсенал»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» не выигрывает в 4 матчах подряд

В отложенном матче 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (0:0).

В последних 4 матчах во всех турнирах у команды под руководством Юргена Клоппа ничья и 3 поражения – от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). При этом «Ливерпуль» в этих матчах забил всего 1 гол.

В следующем туре, 9 апреля, мерсисайдцы примут «Арсенал».

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48 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ Lavinka
Главный матч выиграли , дальше можно не играть .
вспоминая этот говёный сезон, всегда можно будет ностальгировать: "да сезон паршивый, но была там одна приятная штука - изнасилование МЮ со счётом 7-0, которое ещё оооооочень долго не перебьют"
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Арман Мартиросян
Ответ kos.vohrt
У «Ливерпуля» ничья и 3 поражения в 4 последних матчах, забили лишь 1 гол. Дальше – «Арсенал». Дальше - 4-ое поражение в 5 последних матчах.
Даже такой Ливерпуль в этом сезоне на Энфилде проиграл лишь 1 раз, и то Лидсу. Так что фаворитом встречи все равно является Ливерпуль.
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Ненавидящий2.0
Ответ filippa
да уж. на маню весь запас удачи и разбазарили. по итогу игры нет, состава нет ЛЧ нет.. да и по тренеру вопросы нужно расставаться и строить новую команду. как ни прискорбно но тандем Клопп -Ливерпуль себя исчерпал.
тандем Клопп -Ливерпуль себя исчерпал

так только кажется на фоне этого сезона
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Диер Ташкент
Ответ Любезный Коссутий
а вот тут может ждать сюрприз.
да, Ливерпуль хорош на своём поле против топов и могут дать бой Арсеналу. Возможно и выиграют матч
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siragh@yandex.ru
Ну будет 4е поражение,и что?
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Ненавидящий2.0
Ну чё, ребят? Назовите мне момент, где Челси реально мог пропустить сегодня?

Защита - это понятно, но как вам атака? Или снова Трент виноват? В этот раз тем, что плохо сидел на лавке.

П.С. Матипа и Алиссона можно выпускать в старте даже будь они мумифицированы
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glavredaktor
Ответ Акира_1
Ливерпуль ужасен был. Такими темпами будет следующая отставка АПЛ в Ливерпуле, возможно, после Арсенала.
Не уберут Клоппа. И слава богу.
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glavredaktor
Ответ The Best
При этом если бы у Челси не было проблем с реализацией то и тут Ливерпуль пропустил бы торбу,я не знаю что должно произойти чтобы владельцы Ливерпуля поняли что команду нужно усиливать.
Усилить команду в апреле особо невозможно)
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Lavinka
Главный матч выиграли , дальше можно не играть .
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glavredaktor
Ответ filippa
ну как не старыми... 3 года прошло. мотивация падает. к игре Клоппа приноровились, ни чего нового он пока не придумал . лн сейчас напоминает Маура и Бенитеса, вроде когда-то что-то брал .. но это было давно. увы
Память как у Хомячков))
Два внутренних кубка, финал ЛЧ и 92 очка в прошлом сезоне. Когда то)) года не прошло
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Егор Егор
Ответ bel01
Как-то незаметно яркий искромётный клопповский Ливерпуль превратился в убогое г. С теми же игроками, причём вовсе не старыми. И травм не то, чтобы уж очень много. Даже не понятно, в чём дело.
Что значит "теми же"? Одно отсутствие Тьяго и плохая в целом форма Фабиньо чего стоит. Не знаю, какого искрометного Ливерпуля можно ждать, когда в полузащите оказывается Фабиньо, Хендерсон и Милнер. Это не игроки старта, а то, что они "те же" ничего не дает, это не фифа 22.
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napoli_14
Пусть "Челси" сейчас ужасен, но "Ливерпуль" в этом матче катастрофически был плох. Больше запомнились воплями на судей, нежели футболом.
Если бы не реализация - получили бы авоську.
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Александр Высочкин
Ливерпуль сам на себя не похож, отаки нет игры нет не понятно что происходит, посмотрим что будет с Арсеналом
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filippa
Ответ Зизуха
Клоппа в Челси, Поттера в Ливер
себе остпвьте
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Алексей Тарасюк
Чтобы попробовать в зону ЛЧ попасть - красным сегодня надо было только рвать, как в матче года....
Блин, а теперь отрыв 7 очков... Скорее всего, ЛЧ - уже не в этом сезоне
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Ванька-Манька
изи вынесут Арсенал и конец мечтам канониров о чемпионстве, чекайте
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BBshkin
Ответ Любезный Коссутий
а вот тут может ждать сюрприз.
С оч большой долей вероятности (((((
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Любезный Коссутий
эти 2 команды смогут побороться только за Лигу Конференций
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filippa
Ответ bel01
Как-то незаметно яркий искромётный клопповский Ливерпуль превратился в убогое г. С теми же игроками, причём вовсе не старыми. И травм не то, чтобы уж очень много. Даже не понятно, в чём дело.
ну как не старыми... 3 года прошло. мотивация падает. к игре Клоппа приноровились, ни чего нового он пока не придумал . лн сейчас напоминает Маура и Бенитеса, вроде когда-то что-то брал .. но это было давно. увы
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kabanchiks
Ответ Сергей Сергеев
Что-то у меня чуйка, что скоро у Пуля всё таки будет новый тренер
Причем там тренер если на замену выходят ветеран Милнер и мертвый Гакпо, а в основе играет еще один ноль Кертис Джонс. С таким подбором игроков кого угодно поставь на выходе ничего не будет.
Почти все моменты Челси игроки Ливерпуля привезли себе сами тупыми обрезками и ошибками. В этом тоже Клопп виноват?
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Любезный Коссутий
Ответ kos.vohrt
У «Ливерпуля» ничья и 3 поражения в 4 последних матчах, забили лишь 1 гол. Дальше – «Арсенал». Дальше - 4-ое поражение в 5 последних матчах.
а вот тут может ждать сюрприз.
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Акира_1
Ответ TushcanRash
Я думал врядли Арсенал Артету уберёт после матча с Ливерпулем
Хаха вот это шутка. Особенно, учитывая что она никак не вытекает из моего комментария.
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Born is the King
У Челси было столько 100% моментов,что становится не понятно почему Сити забил всего лишь 4
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Джанлука Нальюка
Ужасная игра в исполнении ливерпуля
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TushcanRash
Ответ Акира_1
Ливерпуль ужасен был. Такими темпами будет следующая отставка АПЛ в Ливерпуле, возможно, после Арсенала.
Я думал врядли Арсенал Артету уберёт после матча с Ливерпулем
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