Клопп уверен, что ван Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»: «Он болел, но у нас есть еще несколько дней»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Вирджил ван Дейк Футбол

Юрген Клопп уверен, что Вирджил ван Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»

Защитник «Ливерпуля» пропустил матч с «Челси» из-за болезни.

«Он был болен, но до выходных у нас еще есть несколько дней», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Комментируя ничью с «Челси» (0:0) в отложенном матче 8-го тура АПЛ, Клопп отметил, что игроки обеих команд проявили характер.

«За последние несколько лет я видел пару матчей с «Челси» со счетом 0:0. Две последних игры были лучшими, что я видел. Сегодня все было иначе.

Обеим командам не хватило уверенности в себе, но они здорово боролись. Я увидел отличный характер и отношение. Шансы были и у них, и у нас. Мы должны были сражаться до конца, как и они. Это была очень напряженная игра, но не зрелищная.

Реакция – это всегда важно. Я видел много единоборств, подкатов – это то, что нам нужно. Тройка полузащитников не так часто играла вместе. Из этого стоит исходить. Если что-то идет не так, как вы хотите, нужно предпринимать какие-то шаги.

С точки зрения эмоций игра мне очень понравилась. Да, это был не самый лучший футбол, но ребята показали достойную игру. Они отчаянно хотели победить, как и мы, и мы должны были взять очки», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье, 9 апреля. «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 72 очка. «Ливерпуль» с 43 очками идет на 8-й строчке.

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4 комментария

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Ненавидящий2.0
Ответ Tahir Turk
интересно даже, а кого вместо него? кто сейчас, на данный момент времени, с этим составом сможет добиться большего?
а ему главное чтобы Клоппа убрали, а дальше на перспективу он не думает
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Tahir Turk
Ответ llolishe
Ждем увольнения Клоппа
интересно даже, а кого вместо него? кто сейчас, на данный момент времени, с этим составом сможет добиться большего?
0
0
0
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#SharkTeam
Только на ноль сыграли как привозила в старт рвется. Снова будет пятиться до самого гола
+1
-1
0
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llolishe
Ждем увольнения Клоппа
0
-3
-3
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