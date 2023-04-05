Клопп уверен, что ван Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»: «Он болел, но у нас есть еще несколько дней»

Юрген Клопп уверен, что Вирджил ван Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»

Защитник «Ливерпуля» пропустил матч с « » из-за болезни.

«Он был болен, но до выходных у нас еще есть несколько дней», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Комментируя ничью с «Челси» (0:0) в отложенном матче 8-го тура , отметил, что игроки обеих команд проявили характер.

«За последние несколько лет я видел пару матчей с «Челси» со счетом 0:0. Две последних игры были лучшими, что я видел. Сегодня все было иначе.

Обеим командам не хватило уверенности в себе, но они здорово боролись. Я увидел отличный характер и отношение. Шансы были и у них, и у нас. Мы должны были сражаться до конца, как и они. Это была очень напряженная игра, но не зрелищная.

Реакция – это всегда важно. Я видел много единоборств, подкатов – это то, что нам нужно. Тройка полузащитников не так часто играла вместе. Из этого стоит исходить. Если что-то идет не так, как вы хотите, нужно предпринимать какие-то шаги.

С точки зрения эмоций игра мне очень понравилась. Да, это был не самый лучший футбол, но ребята показали достойную игру. Они отчаянно хотели победить, как и мы, и мы должны были взять очки», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с « » в воскресенье, 9 апреля. «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 72 очка. «Ливерпуль» с 43 очками идет на 8-й строчке.