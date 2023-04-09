«Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик». Стрепетов перед матчем «Зенита»

Алексей Стрепетов высказался в преддверии сегодняшнего матча «Локомотив» – «Зенит» в Мир РПЛ

— У «Локо» четыре победы подряд, много лестных слов об организации игры, об атаке, в адрес тренера Галактионова. То есть пошла уже такая футбольная эйфория. И этот матч для « » очень важен — он покажет состоятельность клуба и перспективы на будущий сезон.

Кроме того, эта игра станет противостоянием двух разных школ — Семака и молодого Галактионова. У «Локо» игра построена понятно, хотя есть определенные проблемы в обороне, никуда от этого не деться. В середине поля «Зенит» намного сильнее, а вот атака у «Локо» очень симпатичная — Пиняев, Глушенков и Дзюба. Думаю, Сергей Богданович разберется с этим трезубцем.

— Каким образом?

— Тут вопрос один — как только «Зенит» закроет фланги, не позволит делать передачи в район штрафной, то Дзюбу мы и не увидим. Ну и его дуэль с Родригао будет очень интересной. Думаю, если на Дзюбу просто будут идти передачи, то защитник ему не уступит, а вот при передачах с фланга, от лицевой — в этом сейчас Дзюба выглядит очень хорошо.

– Что «Зенит» может показать в этой игре?

— Пока у «Зенита» не вся обойма в оптимальных кондициях. То Малком тащит за собой, то Клаудинью и Сергеев, то Вендел. Надеюсь, что после этого перерыва все зенитовцы должны быть в определенной форме, тот же Кузяев.

У «Зенита» есть проблемы в центральной зоне, в частности, в связке Родригао и Ренана. И на этом «Локо» и построит свою игру. Если бы был Барриос, я был бы вообще спокоен, он отлично страхует. Может быть, Семак сыграет и в три центральных защитника, чтобы перекрыть фланги.

Я хочу увидеть «Зенит» более яркой, нацеленной на победу командой, на лице у Кузяева наконец должна появиться улыбка, а в глазах — искорки злости. Если все будут настроены на победу, то я поставлю на «Зенит». «Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик, – сказал экс-игрок « ».

«Локомотив» выдал лучший старт в РПЛ. Что уже изменил Галактионов?