Тренер «Урала» Ермакович о 0:2 от «Ахмата»: «Желания у нас было поменьше. Наверное, повлиял быстрый гол»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Урал Александр Ермакович Футбол

Александр Ермакович объяснил поражение «Урала» от «Ахмата» (0:2) в Мир РПЛ

«Надо разбираться, почему ничего не получилось. Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться. Но самая главная причина, что желания у нас было поменьше.

Надеюсь, что восстановим силы и хорошо подготовимся к следующей игре», — сказал тренер «Урала».

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