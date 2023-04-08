Де Дзерби и Стеллини получили по красной из-за потасовки между членами штабов. Тренер «Тоттенхэма» стоял в стороне и не участвовал в конфликте

Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке по ходу матча АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера « » Стеллини и главный тренер « » Де Дзерби поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.

На 58-й минуте члены тренерских штабов устроили потасовку у боковой линии. Главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл принял решение удалить Де Дзерби и Стеллини.

Отметим, что не принимал участия в потасовке. Он демонстративно стоял в стороне, не вмешиваясь в конфликт.