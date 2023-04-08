Де Дзерби и Стеллини получили по красной из-за потасовки между членами штабов. Тренер «Тоттенхэма» стоял в стороне и не участвовал в конфликте
Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке по ходу матча АПЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Стеллини и главный тренер «Брайтона» Де Дзерби поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.
На 58-й минуте члены тренерских штабов устроили потасовку у боковой линии. Главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл принял решение удалить Де Дзерби и Стеллини.
Отметим, что Стеллини не принимал участия в потасовке. Он демонстративно стоял в стороне, не вмешиваясь в конфликт.
Ну и удаление Стеллини крайне странное. Он даже не подходил в сторону конфликта.
По поводу фолов, он в обе стороны свистел в центре странно.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3070095.html