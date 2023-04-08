Де Дзерби и Стеллини получили по красной из-за потасовки между членами штабов. Тренер «Тоттенхэма» стоял в стороне и не участвовал в конфликте

Теги премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Стюарт Эттуэлл Роберто Де Дзерби Брайтон Кристиан Стеллини Футбол

Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке по ходу матча АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Стеллини и главный тренер «Брайтона» Де Дзерби поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.

На 58-й минуте члены тренерских штабов устроили потасовку у боковой линии. Главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл принял решение удалить Де Дзерби и Стеллини.

Отметим, что Стеллини не принимал участия в потасовке. Он демонстративно стоял в стороне, не вмешиваясь в конфликт. 

15 комментариев

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arspurs9
Ответ V Galperin
Сначала своим судейством довёл до столкновений, а затем удалил тренеров сделав их виноватыми. ТТХ играл грязно против очень техничного Брайтона при том, что судья старался не замечать нарушений в штрафной ТТХ и отменил два гола при довольно сомнительных обстоятельствах. Неужели на такую важную игру нельзя было назначить грамотного судью. Брайтон с помощью ВАР в очередной раз обокрали.
Оба гола отменены абсолютно правильно, тут и близки нет никаких «сомнительных обстоятельств». А вот с пенальти да, вопрос, я думал что поставит.
Ну и удаление Стеллини крайне странное. Он даже не подходил в сторону конфликта.
По поводу фолов, он в обе стороны свистел в центре странно.
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Isa Babaev
Ответ Obdob
судейство в АПЛ это что-то с чем-то
То ли дело в Ла Лиге и Серии А идеальные судьи
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Фан Рубина
Не участвовал в конфликте? На, на тебе красную за уклонение!
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QWertY
Ответ Obdob
Если что, это не просто прикол про Тэйлора. Они реально собирали петицию против него)) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3070095.html
Ахах 🤣
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V Galperin
Сначала своим судейством довёл до столкновений, а затем удалил тренеров сделав их виноватыми. ТТХ играл грязно против очень техничного Брайтона при том, что судья старался не замечать нарушений в штрафной ТТХ и отменил два гола при довольно сомнительных обстоятельствах. Неужели на такую важную игру нельзя было назначить грамотного судью. Брайтон с помощью ВАР в очередной раз обокрали.
+1
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Obdob
Ответ QWertY
Особенно Тейлор. Особенно в матчах Челси. Особенно когда смотрит игру Должун
Если что, это не просто прикол про Тэйлора. Они реально собирали петицию против него))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3070095.html
+1
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Тюменец
Судейство, в последнее время, вызывает столько вопросов, что получить на них ответы не представляется возможным.
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Today I feel Qatari
Опять рука Тэйлора?
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Gaiar
Брайтон убили
+8
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+8
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QWertY
Ответ Obdob
судейство в АПЛ это что-то с чем-то
Особенно Тейлор. Особенно в матчах Челси. Особенно когда смотрит игру Должун
+1
-1
0
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llolishe
Ответ Obdob
судейство в АПЛ это что-то с чем-то
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+2
-11
-9
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llolishe
ЧБД обсуждали)))
0
-1
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Аттуэла за это позорище надо сослать в лфл
Ну или в тюрьму
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aliev.islam.1976@icloud.com
Аттуэла за это позорище надо сослать в лфл
+13
0
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Obdob
судейство в АПЛ это что-то с чем-то
+33
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