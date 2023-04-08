Клотет про 2:0 с «Факелом»: «Торпедо» будет прибавлять и дальше. Важнейшая победа»

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Пеп Клотет остался доволен победой «Торпедо» над «Факелом» (2:0)

«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше. Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными. Они бились с еще большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.

Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку.

Плюс ли для нас то, что семь из восьми оставшихся игр мы сыграем в Москве? Моя первая игра в России состоялась в Ростове‑на‑Дону. Это была очень долгая поездка, увидел просторы России. Это большое отличие.

Да, почти все оставшиеся игры мы проведем в Москве, но это совсем не значит, что от этого нам будет легче играть», – сказал тренер «Торпедо».

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9 комментариев

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Sashka Kolovrat
Кто смотрел игру? Торпедо и правда было сильнее и по делу выиграло?)
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slow focus
будет полный хохотач, если он педо в рпл оставит. талалаев все подушки дома проплачет
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Aлекс Губанов
Ответ леннорыч-абрамович
После следующей победы заявит о погоне за Зенитом.
Зенит тянет Газпром. Без денег газпрома Зенит был бы не выше Торпедо
+4
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Олег Попов
Пришёл, увидел, победил
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xyg2rdwzx4
Ответ леннорыч-абрамович
После следующей победы заявит о погоне за Зенитом.
Он вроде как не спартаковец
+3
-7
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Shadow1882
Ждём интервью Пятибратов в 5 утра
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Sinister Kid
Ответ Илья Ворошилов
У Мостового крыша не поехала ?
Он просто смог бы лучше.
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леннорыч-абрамович
После следующей победы заявит о погоне за Зенитом.
+6
-5
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Илья Ворошилов
У Мостового крыша не поехала ?
+6
-1
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