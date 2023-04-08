Клотет про 2:0 с «Факелом»: «Торпедо» будет прибавлять и дальше. Важнейшая победа»

Пеп Клотет остался доволен победой «Торпедо» над «Факелом» (2:0)

«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше. Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными. Они бились с еще большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.

Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку.

Плюс ли для нас то, что семь из восьми оставшихся игр мы сыграем в Москве? Моя первая игра в России состоялась в Ростове‑на‑Дону. Это была очень долгая поездка, увидел просторы России. Это большое отличие.

Да, почти все оставшиеся игры мы проведем в Москве, но это совсем не значит, что от этого нам будет легче играть», – сказал тренер «Торпедо».