Инвестор «Знамени»: «В России не любят футбол. На «Рексхэм» в 5-й лиге Англии приходит 8-10 тысяч с билетами по 20 фунтов, а жителей вдвое меньше, чем в Ногинске»

Инвестор ногинского «Знамени» считает, что в России не любят футбол

– Как бизнесмен, вы верите, что на «Знамени» можно зарабатывать деньги?

– Мы, кстати, недавно заработали первые деньги с продажи игрока. Владислав Грязнов ушел в «Текстильщик», и мы получили за него 1 млн рублей.

Зарабатывать нормально сейчас невозможно, но я верю, что гипотетически можно выручать деньги и выходить в ноль.

Когда играли с «Ахматом» на Кубок в позапрошлом сезоне (0:3), заработали 500 тысяч на одних билетах. За 10 минут до начала матча у нас закончились билеты в кассах, продали 1500 билетов.

Но тогда была пандемия, и мы не могли продать больше ограниченного количества билетов. Возможно, получилось бы больше, если бы доступ на стадион был полностью открытым.

Если бы получилось влюбить болельщиков в команду и на каждом матче зарабатывать по 500 тысяч, это уже помогло бы отбить четверть годового бюджета.

– Почему зрители не ходят на футбол? Речь не только про вас, но и про большинство футбольных клубов страны.

– Я считаю, что люди в России не любят футбол. В пятой по силе лиге играет валлийская команда « », и на каждый матч приходит 8-10 тысяч зрителей. При этом билет стоит 20 фунтов, а жителей в два раза меньше, чем в .

Мы играем в третьей лиге, на нас ходит в среднем 300 зрителей. При этом цена – совсем не 20 фунтов, – сказал Алексей Орлов.