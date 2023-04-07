Инвестор «Знамени»: «В России не любят футбол. На «Рексхэм» в 5-й лиге Англии приходит 8-10 тысяч с билетами по 20 фунтов, а жителей вдвое меньше, чем в Ногинске»

Теги премьер-лига Россия болельщики Вторая лига Рексхэм Д5 Англия деньги Знамя Ногинск Футбол

Инвестор ногинского «Знамени» считает, что в России не любят футбол

– Как бизнесмен, вы верите, что на «Знамени» можно зарабатывать деньги?

– Мы, кстати, недавно заработали первые деньги с продажи игрока. Владислав Грязнов ушел в «Текстильщик», и мы получили за него 1 млн рублей.

Зарабатывать нормально сейчас невозможно, но я верю, что гипотетически можно выручать деньги и выходить в ноль.

Когда играли с «Ахматом» на Кубок в позапрошлом сезоне (0:3), заработали 500 тысяч на одних билетах. За 10 минут до начала матча у нас закончились билеты в кассах, продали 1500 билетов.

Но тогда была пандемия, и мы не могли продать больше ограниченного количества билетов. Возможно, получилось бы больше, если бы доступ на стадион был полностью открытым.

Если бы получилось влюбить болельщиков в команду и на каждом матче зарабатывать по 500 тысяч, это уже помогло бы отбить четверть годового бюджета.

– Почему зрители не ходят на футбол? Речь не только про вас, но и про большинство футбольных клубов страны.

– Я считаю, что люди в России не любят футбол. В пятой по силе лиге Англии играет валлийская команда «Рексхэм», и на каждый матч приходит 8-10 тысяч зрителей. При этом билет стоит 20 фунтов, а жителей в два раза меньше, чем в Ногинске.

Мы играем в третьей лиге, на нас ходит в среднем 300 зрителей. При этом цена – совсем не 20 фунтов, – сказал Алексей Орлов.

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20 комментариев

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Салман Барахоев
так ведь росийский чемпионат выглядит хуже этой же 5-й лиги английского чемпионата, эта же команда рексхем раскатала бы 10-12 команд рпл .
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Hilperico
Ответ Надоело париться в бане
Не в ту степь товарищ копает. Как кажется, проблема несколько шире, чем просто в любви или не любви к футболу, это в целом проблема российского командного спорта. В России потерялась (да и существовала ли? Ну кроме касты фанатов) тема support your local team. А потерялась она во многом именно из-за того, что даже в скромных региональных командах зачастую играли и играют не местные. Почему в Англии такая популярность и столь большая система футбольных лиг? Да потому что у каждого паба есть своя футбольная команда и играют собственно посетители этого паба, местные. В России такое представить сложно. И погода не та, в том же Норильске играть и более-менее комфортно болеть за команду можно дай-то бог 5 месяцев в году, и уровень жизни хромает на две ноги, не до спорта.
Ну, если придираться, в Рексеме на весь состав всего 8 валлийцев, с номером ниже 20 вообще один. В командах пабов, конечно, играют посетители паба.
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catcher69
Ответ Amalfitano
Тут вопрос о любви к игре. В третьей лиге Аргентины играют на пустырях с трибунами, но народ идёт на такой стадион.
да что там в третьей, в пердиве есть такие стадио например как у Сан Тельмо или Кильмеса у нас бы запретили на таких играть из соображений безопасности...
а посмотри на стадион Барракас Сентраль в вышке это жы просто адЪ и израилЬ там ремонт только в прошлом году начали впервые за последние 100 лет...
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Tigo_Volchara93
Так возможно в этом королевстве что-то не так, раз в городе с в 2 раза меньшим населением, приходит 8-10к зрителей, платящих 20£ а в процветающей России в городе с 2 раза большим населением, Людей приходит в 100 раз меньше, и платят в в 7-8 раз меньше
Может это в королевстве вся проблема?
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catcher69
Ответ MikhaL
Все потому, что любую лигу там смотреть на порядок интереснее, чем на вторую лигу здесь. И дело даже не в зарплате игроков.
полностью согласен...
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catcher69
Ответ Надоело париться в бане
Не в ту степь товарищ копает. Как кажется, проблема несколько шире, чем просто в любви или не любви к футболу, это в целом проблема российского командного спорта. В России потерялась (да и существовала ли? Ну кроме касты фанатов) тема support your local team. А потерялась она во многом именно из-за того, что даже в скромных региональных командах зачастую играли и играют не местные. Почему в Англии такая популярность и столь большая система футбольных лиг? Да потому что у каждого паба есть своя футбольная команда и играют собственно посетители этого паба, местные. В России такое представить сложно. И погода не та, в том же Норильске играть и более-менее комфортно болеть за команду можно дай-то бог 5 месяцев в году, и уровень жизни хромает на две ноги, не до спорта.
ну в плане культуры боления Россия страна глоров для них важно светиться вместе с сиюминутными лидерами первенства и кубка сегодня за зенит вчера за спартак позавчера за киевское динамо ну и конечно за сборную по хоккею !!!!!!!!!!!!!!
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Red Wings the best
Ответ Amalfitano
Ну его про это спросили - он про это ответил. Не мог же он рассказать журналисту рецепт салата Панцанелла в ответ на вопрос о продаже игроков и посещаемости клуба. Да что там говорить? В фнл разве с посещаемостью намного лучше?
Сейчас на фоне РПЛ думаю смотрится выигрышно.
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catcher69
Ответ Amalfitano
Ну на игры третьей лиги вряд ли билеты стоят дороже 500-700 рублей. Так что прав мужик. У нас не очень любят футбол.
а кто говорит что не прав все так....вон в питере 6 миллионном 1 команда на весь город в футболе 1 в баскетболе и 3 в шайбу правда 2 из 3х являются фармами 1...и они очень гордятся когда 6 миллионный город собирает на трибунах 30-40 тыщ зрителей...то есть 0.5% населения
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Amalfitano
Ответ Red Wings the best
Это тоже имеет место быть. Но он тут именно о мани-мани от болельщиков говорит.
Ну его про это спросили - он про это ответил. Не мог же он рассказать журналисту рецепт салата Панцанелла в ответ на вопрос о продаже игроков и посещаемости клуба. Да что там говорить? В фнл разве с посещаемостью намного лучше?
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catcher69
Ответ tolstiy
ну в англии конечно таких зарплат нет, но там тоже не везде десятками тысяч зарабатывают....
никто и не говорит про десятки тысяч...
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Red Wings the best
Ответ Amalfitano
Тут вопрос о любви к игре. В третьей лиге Аргентины играют на пустырях с трибунами, но народ идёт на такой стадион.
Это тоже имеет место быть.
Но он тут именно о мани-мани от болельщиков говорит.
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Amalfitano
Ответ Надоело париться в бане
Не в ту степь товарищ копает. Как кажется, проблема несколько шире, чем просто в любви или не любви к футболу, это в целом проблема российского командного спорта. В России потерялась (да и существовала ли? Ну кроме касты фанатов) тема support your local team. А потерялась она во многом именно из-за того, что даже в скромных региональных командах зачастую играли и играют не местные. Почему в Англии такая популярность и столь большая система футбольных лиг? Да потому что у каждого паба есть своя футбольная команда и играют собственно посетители этого паба, местные. В России такое представить сложно. И погода не та, в том же Норильске играть и более-менее комфортно болеть за команду можно дай-то бог 5 месяцев в году, и уровень жизни хромает на две ноги, не до спорта.
Так а почему у каждого паба своя футбольная команда? Правильно! Потому что они ЛЮБЯТ игру. Так что, правильно мужик сказал. У нас не очень любят футбол, потому и не происходит многих около футбольных событий.
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Константин Михайлович
так дело ещё может быть в расписание,не знаю поменялось ли сейчас но когда следил за пфл там матчи ставили по середине дня в будни
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Amalfitano
Ответ Red Wings the best
А теперь давайте сравним стадион команды Рексхэм и стадион в Ногинске. Это так,для начала.
Тут вопрос о любви к игре. В третьей лиге Аргентины играют на пустырях с трибунами, но народ идёт на такой стадион.
+13
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MikhaL
Все потому, что любую лигу там смотреть на порядок интереснее, чем на вторую лигу здесь. И дело даже не в зарплате игроков.
+1
-2
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Надоело париться в бане
Не в ту степь товарищ копает. Как кажется, проблема несколько шире, чем просто в любви или не любви к футболу, это в целом проблема российского командного спорта. В России потерялась (да и существовала ли? Ну кроме касты фанатов) тема support your local team. А потерялась она во многом именно из-за того, что даже в скромных региональных командах зачастую играли и играют не местные. Почему в Англии такая популярность и столь большая система футбольных лиг? Да потому что у каждого паба есть своя футбольная команда и играют собственно посетители этого паба, местные. В России такое представить сложно. И погода не та, в том же Норильске играть и более-менее комфортно болеть за команду можно дай-то бог 5 месяцев в году, и уровень жизни хромает на две ноги, не до спорта.
+5
-2
+3
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Amalfitano
Ответ catcher69
всё верно сказал только забыл добавить что зарплата в ногинске средняя 250 фунтов..
Ну на игры третьей лиги вряд ли билеты стоят дороже 500-700 рублей. Так что прав мужик. У нас не очень любят футбол.
+8
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tolstiy
Ответ catcher69
всё верно сказал только забыл добавить что зарплата в ногинске средняя 250 фунтов..
ну в англии конечно таких зарплат нет, но там тоже не везде десятками тысяч зарабатывают....
+1
-1
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Red Wings the best
А теперь давайте сравним стадион команды Рексхэм и стадион в Ногинске. Это так,для начала.
+7
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catcher69
всё верно сказал только забыл добавить что зарплата в ногинске средняя 250 фунтов..
+8
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